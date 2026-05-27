Bez czarny właśnie kwitnie! Co możesz zrobić z kwiatów bzu czarnego? 3 proste przepisy

Magdalena Michalak
2026-05-27 13:55

Kwitnący na przełomie maja i czerwca bez czarny to prawdziwy dar natury! Jego delikatne, białokremowe kwiaty to skarbnica witamin i substancji aktywnych. Zastanawiasz się, co można zrobić z kwiatów bzu czarnego? Podajemy proste przepisy na syrop, konfiturę i herbatę z kwiatów bzu czarnego.

Bez czarny

Autor: kulbabka/ Getty Images Bez czarny kwitnie na przełomie maja i czerwca

Kiedy kwitnie bez czarny?

Kwitnienie bzu czarnego (Sambucus nigra) zazwyczaj przypada na przełom maja i czerwca, choć w zależności od regionu i panujących warunków pogodowych, może zacząć się nieco wcześniej lub później. Charakterystyczne, kremowo-białe baldachy, składające się z mnóstwa drobnych kwiatków, są wtedy najbardziej obfite i aromatyczne.

Co zawierają kwiaty bzu czarnego?

Kwiaty bzu czarnego to prawdziwa skarbnica zdrowia, co czyni je idealnym składnikiem domowych apteczek. Znajdziemy w nich przede wszystkim:

  • Flawonoidy (rutyna i kwercetyna) - silne przeciwutleniacze, wzmacniają naczynia krwionośne i działają przeciwzapalnie.
  • Kwasy fenolowe, w tym kwas kawowy i ferulowy, również o działaniu antyoksydacyjnym.
  • Olejki eteryczne - odpowiadają za charakterystyczny aromat i mają właściwości antyseptyczne.
  • Śluzy - działają osłonowo na błony śluzowe, łagodzą kaszel i podrażnienia.
  • Triterpeny, garbniki, sole mineralne i witaminy, w tym witamina C.

Jakie właściwości mają kwiaty bzu czarnego?

Dzięki temu bogactwu składników, kwiaty bzu czarnego wykazują szereg korzystnych właściwości:

  • działają napotnie, co jest kluczowe w obniżaniu gorączki w przypadku przeziębień i grypy,
  • działają przeciwzapalnie - łagodzą stany zapalne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne,
  • działają przeciwwirusowo - są pomocne w walce z infekcjami górnych dróg oddechowych,
  • działają moczopędnie - wspierają pracę nerek i pomagają usuwać toksyny z organizmu,
  • działają wykrztuśnie - pomagają w usuwaniu zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych.

Regularne spożywanie przetworów z kwiatów bzu czarnego może więc wzmacniać odporność, skracać czas trwania infekcji, łagodzić objawy przeziębienia, takie jak gorączka, katar i kaszel, a także wspomagać detoksykację organizmu.

Jak zbierać kwiaty bzu czarnego?

Zbioru kwiatów najlepiej dokonywać w słoneczny, suchy dzień, najlepiej w godzinach przedpołudniowych, gdy rosa już wyschnie. Wybierać należy baldachy w pełni już rozwinięte, jędrne, nieuszkodzone, odcinając je ostrym nożykiem tuż pod rozgałęzieniem.

Pamiętaj, aby kwiaty bzu czarnego zbierać wyłącznie z dala od ruchliwych dróg i terenów przemysłowych., aby uniknąć zanieczyszczeń. Zebranych kwiatów nie należy myć, ponieważ straci się wtedy cenny pyłek, który jest źródłem wielu dobroczynnych substancji. Ewentualne owady i zanieczyszczenia można delikatnie strzepnąć.

Co można zrobić z kwiatów bzu czarnego?

Kwiaty bzu czarnego można wykorzystać leczniczo i kulinarnie. Można z nich zrobić:

  • syropy - idealne do napojów, deserów, a także jako środek na przeziębienie;
  • napar -  szybki sposób na złagodzenie objawów infekcji;
  • nalewki i wina - cenione za walory smakowe i prozdrowotne;
  • konfitury i galaretki - jako dodatek do pieczywa czy deserów;
  • smażone kwiaty (w cieście naleśnikowym) - oryginalny deser;
  • lody i sorbety - orzeźwiające w upalne dni.
Kwiaty z bzu czarnego

Autor: Madeleine_Steinbach/ Getty Images Z kwiatów bzu czarnego można przygotować syrop

Przepis na syrop z kwiatów bzu czarnego

Składniki:

  • 30-40 dużych baldachów kwiatów bzu czarnego (bez łodyg)
  • 1 litr wody
  • 1 kg cukru
  • sok z 2-3 cytryn lub 1 łyżeczka kwasku cytrynowego

Przygotowanie:

  • Baldachy bzu delikatnie otrzep z ewentualnych owadów i zanieczyszczeń (ale ich nie płucz w wodzie!), usuń wszystkie grube łodygi i liście, pozostawiając same kwiaty.
  • Wodę zagotuj i ostudź. Zalej nią kwiaty bzu, tak aby były całkowicie zanurzone.
  • Dodaj sok z cytryn lub kwasek cytrynowy.
  • Przykryj naczynie i odstaw w chłodne miejsce na 24-48 godzin.
  • Przecedź płyn przez gęste sito wyłożone gazą lub pieluchą tetrową, dokładnie odciskając kwiaty.
  • Do uzyskanego płynu dodaj cukier i podgrzewaj na małym ogniu, mieszając, aż cukier całkowicie się rozpuści. Ważne! Nie doprowadzaj do wrzenia.
  • Gorący syrop z kwiatów bzu czarnego przelej do wyparzonych i suchych butelek lub słoików i szczelnie je zamknij.
  • Dla dłuższego przechowywania można syrop pasteryzować przez 10-15 minut.
  • Przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu.
Konfitura z kwiatów bzu czarnego

Autor: Oksana_Schmidt/ Getty Images Konfitura z kwiatów bzu czarnego

Przepis na konfiturę z kwiatów bzu czarnego

Składniki

  • 40-50 dużych baldachów kwiatów bzu czarnego (bez łodyg)
  • 1 litr wody
  • 1 kg cukru (lub mniej, jeśli konfitura ma być mniej słodka)
  • sok z 3-4 cytryn lub 1 łyżeczka kwasku cytrynowego
  • opcjonalnie 1 opakowanie żelfixu lub pektyny (by mieć pewność, że galaretka stężeje)

Przygotowanie

  • Kwiaty bzu delikatnie oczyść (nie myj!), usuń wszystkie grube łodygi i liście, pozostawiając same kwiaty.
  • Wodę zagotuj i ostudź. Zalej nią kwiaty bzu w dużym garnku lub misce.
  • Dodaj sok z cytryn lub kwasek cytrynowy.
  • Przykryj naczynie i odstaw w chłodne miejsce na 24 godziny, aby kwiaty oddały swój aromat i cenne składniki do wody.
  • Po upływie doby przecedź płyn przez gęste sito wyłożone gazą lub pieluchą tetrową, dokładnie odciskając kwiaty.
  • Uzyskany płyn wlej do czystego garnka, dodaj cukier oraz żelfix lub pektynę - jeśli używasz.
  • Gotuj na średnim ogniu, często mieszając, aż cukier całkowicie się rozpuści.
  • Następnie zwiększ ogień i gotuj intensywnie przez 5-10 minut, aż galaretka zacznie gęstnieć.
  • Gorącą konfiturę przelej do wcześniej wyparzonych i suchych słoików. Napełniaj słoiki niemal pod sam brzeg i szczelnie zakręć.
  • Dla pewności i dłuższego przechowywania można słoiki pasteryzować przez 10-15 minut.
  • Po pasteryzacji odstaw słoiki do góry dnem do ostygnięcia.
  • Przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu.
Herbatka z kwiatów bzu czarnego

Autor: Anastasiia Stiahailo/ Getty Images Herbatka z kwiatów bzu czarnego

Przepis na herbatkę (napar) z suszonych kwiatów bzu czarnego

Herbata z bzu to szybki i skuteczny sposób na wykorzystanie prozdrowotnych właściwości kwiatów, szczególnie w przypadku pierwszych objawów przeziębienia (działa napotnie). 

Aby wysuszyć kwiaty bzu czarnego rozłóż świeże baldachy cienką warstwą na papierze lub sitku w przewiewnym, zacienionym miejscu. Susz, aż kwiaty staną się kruche. Przechowuj suszony bez czarny w szczelnym pojemniku, w ciemnym i suchym miejscu.

Składniki

  • 1-2 łyżeczki suszonych kwiatów bzu czarnego
  • 1 szklanka gorącej wody

Przygotowanie

  • Łyżeczkę suszonych kwiatów zalej szklanką gorącej, ale nie wrzącej wody (80-90°C).
  • Przykryj filiżankę i odstaw na 5-10 minut do zaparzenia.
  • Odcedź i wypij.
  • Możesz dodać miód lub plasterek cytryny.

Pij 2-3 razy dziennie.

