Spis treści
Kiedy kwitnie bez czarny?
Kwitnienie bzu czarnego (Sambucus nigra) zazwyczaj przypada na przełom maja i czerwca, choć w zależności od regionu i panujących warunków pogodowych, może zacząć się nieco wcześniej lub później. Charakterystyczne, kremowo-białe baldachy, składające się z mnóstwa drobnych kwiatków, są wtedy najbardziej obfite i aromatyczne.
Co zawierają kwiaty bzu czarnego?
Kwiaty bzu czarnego to prawdziwa skarbnica zdrowia, co czyni je idealnym składnikiem domowych apteczek. Znajdziemy w nich przede wszystkim:
- Flawonoidy (rutyna i kwercetyna) - silne przeciwutleniacze, wzmacniają naczynia krwionośne i działają przeciwzapalnie.
- Kwasy fenolowe, w tym kwas kawowy i ferulowy, również o działaniu antyoksydacyjnym.
- Olejki eteryczne - odpowiadają za charakterystyczny aromat i mają właściwości antyseptyczne.
- Śluzy - działają osłonowo na błony śluzowe, łagodzą kaszel i podrażnienia.
- Triterpeny, garbniki, sole mineralne i witaminy, w tym witamina C.
Jakie właściwości mają kwiaty bzu czarnego?
Dzięki temu bogactwu składników, kwiaty bzu czarnego wykazują szereg korzystnych właściwości:
- działają napotnie, co jest kluczowe w obniżaniu gorączki w przypadku przeziębień i grypy,
- działają przeciwzapalnie - łagodzą stany zapalne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne,
- działają przeciwwirusowo - są pomocne w walce z infekcjami górnych dróg oddechowych,
- działają moczopędnie - wspierają pracę nerek i pomagają usuwać toksyny z organizmu,
- działają wykrztuśnie - pomagają w usuwaniu zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych.
Regularne spożywanie przetworów z kwiatów bzu czarnego może więc wzmacniać odporność, skracać czas trwania infekcji, łagodzić objawy przeziębienia, takie jak gorączka, katar i kaszel, a także wspomagać detoksykację organizmu.
Jak zbierać kwiaty bzu czarnego?
Zbioru kwiatów najlepiej dokonywać w słoneczny, suchy dzień, najlepiej w godzinach przedpołudniowych, gdy rosa już wyschnie. Wybierać należy baldachy w pełni już rozwinięte, jędrne, nieuszkodzone, odcinając je ostrym nożykiem tuż pod rozgałęzieniem.
Pamiętaj, aby kwiaty bzu czarnego zbierać wyłącznie z dala od ruchliwych dróg i terenów przemysłowych., aby uniknąć zanieczyszczeń. Zebranych kwiatów nie należy myć, ponieważ straci się wtedy cenny pyłek, który jest źródłem wielu dobroczynnych substancji. Ewentualne owady i zanieczyszczenia można delikatnie strzepnąć.
Co można zrobić z kwiatów bzu czarnego?
Kwiaty bzu czarnego można wykorzystać leczniczo i kulinarnie. Można z nich zrobić:
- syropy - idealne do napojów, deserów, a także jako środek na przeziębienie;
- napar - szybki sposób na złagodzenie objawów infekcji;
- nalewki i wina - cenione za walory smakowe i prozdrowotne;
- konfitury i galaretki - jako dodatek do pieczywa czy deserów;
- smażone kwiaty (w cieście naleśnikowym) - oryginalny deser;
- lody i sorbety - orzeźwiające w upalne dni.
Przepis na syrop z kwiatów bzu czarnego
Składniki:
- 30-40 dużych baldachów kwiatów bzu czarnego (bez łodyg)
- 1 litr wody
- 1 kg cukru
- sok z 2-3 cytryn lub 1 łyżeczka kwasku cytrynowego
Przygotowanie:
- Baldachy bzu delikatnie otrzep z ewentualnych owadów i zanieczyszczeń (ale ich nie płucz w wodzie!), usuń wszystkie grube łodygi i liście, pozostawiając same kwiaty.
- Wodę zagotuj i ostudź. Zalej nią kwiaty bzu, tak aby były całkowicie zanurzone.
- Dodaj sok z cytryn lub kwasek cytrynowy.
- Przykryj naczynie i odstaw w chłodne miejsce na 24-48 godzin.
- Przecedź płyn przez gęste sito wyłożone gazą lub pieluchą tetrową, dokładnie odciskając kwiaty.
- Do uzyskanego płynu dodaj cukier i podgrzewaj na małym ogniu, mieszając, aż cukier całkowicie się rozpuści. Ważne! Nie doprowadzaj do wrzenia.
- Gorący syrop z kwiatów bzu czarnego przelej do wyparzonych i suchych butelek lub słoików i szczelnie je zamknij.
- Dla dłuższego przechowywania można syrop pasteryzować przez 10-15 minut.
- Przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu.
Przepis na konfiturę z kwiatów bzu czarnego
Składniki
- 40-50 dużych baldachów kwiatów bzu czarnego (bez łodyg)
- 1 litr wody
- 1 kg cukru (lub mniej, jeśli konfitura ma być mniej słodka)
- sok z 3-4 cytryn lub 1 łyżeczka kwasku cytrynowego
- opcjonalnie 1 opakowanie żelfixu lub pektyny (by mieć pewność, że galaretka stężeje)
Przygotowanie
- Kwiaty bzu delikatnie oczyść (nie myj!), usuń wszystkie grube łodygi i liście, pozostawiając same kwiaty.
- Wodę zagotuj i ostudź. Zalej nią kwiaty bzu w dużym garnku lub misce.
- Dodaj sok z cytryn lub kwasek cytrynowy.
- Przykryj naczynie i odstaw w chłodne miejsce na 24 godziny, aby kwiaty oddały swój aromat i cenne składniki do wody.
- Po upływie doby przecedź płyn przez gęste sito wyłożone gazą lub pieluchą tetrową, dokładnie odciskając kwiaty.
- Uzyskany płyn wlej do czystego garnka, dodaj cukier oraz żelfix lub pektynę - jeśli używasz.
- Gotuj na średnim ogniu, często mieszając, aż cukier całkowicie się rozpuści.
- Następnie zwiększ ogień i gotuj intensywnie przez 5-10 minut, aż galaretka zacznie gęstnieć.
- Gorącą konfiturę przelej do wcześniej wyparzonych i suchych słoików. Napełniaj słoiki niemal pod sam brzeg i szczelnie zakręć.
- Dla pewności i dłuższego przechowywania można słoiki pasteryzować przez 10-15 minut.
- Po pasteryzacji odstaw słoiki do góry dnem do ostygnięcia.
- Przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu.
Przepis na herbatkę (napar) z suszonych kwiatów bzu czarnego
Herbata z bzu to szybki i skuteczny sposób na wykorzystanie prozdrowotnych właściwości kwiatów, szczególnie w przypadku pierwszych objawów przeziębienia (działa napotnie).
Aby wysuszyć kwiaty bzu czarnego rozłóż świeże baldachy cienką warstwą na papierze lub sitku w przewiewnym, zacienionym miejscu. Susz, aż kwiaty staną się kruche. Przechowuj suszony bez czarny w szczelnym pojemniku, w ciemnym i suchym miejscu.
Składniki
- 1-2 łyżeczki suszonych kwiatów bzu czarnego
- 1 szklanka gorącej wody
Przygotowanie
- Łyżeczkę suszonych kwiatów zalej szklanką gorącej, ale nie wrzącej wody (80-90°C).
- Przykryj filiżankę i odstaw na 5-10 minut do zaparzenia.
- Odcedź i wypij.
- Możesz dodać miód lub plasterek cytryny.
Pij 2-3 razy dziennie.
