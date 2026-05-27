Kiedy kwitnie bez czarny?

Kwitnienie bzu czarnego (Sambucus nigra) zazwyczaj przypada na przełom maja i czerwca, choć w zależności od regionu i panujących warunków pogodowych, może zacząć się nieco wcześniej lub później. Charakterystyczne, kremowo-białe baldachy, składające się z mnóstwa drobnych kwiatków, są wtedy najbardziej obfite i aromatyczne.

Co zawierają kwiaty bzu czarnego?

Kwiaty bzu czarnego to prawdziwa skarbnica zdrowia, co czyni je idealnym składnikiem domowych apteczek. Znajdziemy w nich przede wszystkim:

Flawonoidy (rutyna i kwercetyna) - silne przeciwutleniacze, wzmacniają naczynia krwionośne i działają przeciwzapalnie.

Kwasy fenolowe, w tym kwas kawowy i ferulowy, również o działaniu antyoksydacyjnym.

Olejki eteryczne - odpowiadają za charakterystyczny aromat i mają właściwości antyseptyczne.

Śluzy - działają osłonowo na błony śluzowe, łagodzą kaszel i podrażnienia.

Triterpeny, garbniki, sole mineralne i witaminy, w tym witamina C.

Jakie właściwości mają kwiaty bzu czarnego?

Dzięki temu bogactwu składników, kwiaty bzu czarnego wykazują szereg korzystnych właściwości:

działają napotnie, co jest kluczowe w obniżaniu gorączki w przypadku przeziębień i grypy,

działają przeciwzapalnie - łagodzą stany zapalne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne,

działają przeciwwirusowo - są pomocne w walce z infekcjami górnych dróg oddechowych,

działają moczopędnie - wspierają pracę nerek i pomagają usuwać toksyny z organizmu,

działają wykrztuśnie - pomagają w usuwaniu zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych.

Regularne spożywanie przetworów z kwiatów bzu czarnego może więc wzmacniać odporność, skracać czas trwania infekcji, łagodzić objawy przeziębienia, takie jak gorączka, katar i kaszel, a także wspomagać detoksykację organizmu.

Jak zbierać kwiaty bzu czarnego?

Zbioru kwiatów najlepiej dokonywać w słoneczny, suchy dzień, najlepiej w godzinach przedpołudniowych, gdy rosa już wyschnie. Wybierać należy baldachy w pełni już rozwinięte, jędrne, nieuszkodzone, odcinając je ostrym nożykiem tuż pod rozgałęzieniem.

Pamiętaj, aby kwiaty bzu czarnego zbierać wyłącznie z dala od ruchliwych dróg i terenów przemysłowych., aby uniknąć zanieczyszczeń. Zebranych kwiatów nie należy myć, ponieważ straci się wtedy cenny pyłek, który jest źródłem wielu dobroczynnych substancji. Ewentualne owady i zanieczyszczenia można delikatnie strzepnąć.

Co można zrobić z kwiatów bzu czarnego?

Kwiaty bzu czarnego można wykorzystać leczniczo i kulinarnie. Można z nich zrobić:

syropy - idealne do napojów, deserów, a także jako środek na przeziębienie;

napar - szybki sposób na złagodzenie objawów infekcji;

nalewki i wina - cenione za walory smakowe i prozdrowotne;

konfitury i galaretki - jako dodatek do pieczywa czy deserów;

smażone kwiaty (w cieście naleśnikowym) - oryginalny deser;

lody i sorbety - orzeźwiające w upalne dni.

Z kwiatów bzu czarnego można przygotować syrop

Przepis na syrop z kwiatów bzu czarnego

Składniki:

30-40 dużych baldachów kwiatów bzu czarnego (bez łodyg)

1 litr wody

1 kg cukru

sok z 2-3 cytryn lub 1 łyżeczka kwasku cytrynowego

Przygotowanie:

Baldachy bzu delikatnie otrzep z ewentualnych owadów i zanieczyszczeń (ale ich nie płucz w wodzie!), usuń wszystkie grube łodygi i liście, pozostawiając same kwiaty.

Wodę zagotuj i ostudź. Zalej nią kwiaty bzu, tak aby były całkowicie zanurzone.

Dodaj sok z cytryn lub kwasek cytrynowy.

Przykryj naczynie i odstaw w chłodne miejsce na 24-48 godzin.

Przecedź płyn przez gęste sito wyłożone gazą lub pieluchą tetrową, dokładnie odciskając kwiaty.

Do uzyskanego płynu dodaj cukier i podgrzewaj na małym ogniu, mieszając, aż cukier całkowicie się rozpuści. Ważne! Nie doprowadzaj do wrzenia.

Gorący syrop z kwiatów bzu czarnego przelej do wyparzonych i suchych butelek lub słoików i szczelnie je zamknij.

Dla dłuższego przechowywania można syrop pasteryzować przez 10-15 minut.

Przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu.

Konfitura z kwiatów bzu czarnego

Przepis na konfiturę z kwiatów bzu czarnego

Składniki

40-50 dużych baldachów kwiatów bzu czarnego (bez łodyg)

1 litr wody

1 kg cukru (lub mniej, jeśli konfitura ma być mniej słodka)

sok z 3-4 cytryn lub 1 łyżeczka kwasku cytrynowego

opcjonalnie 1 opakowanie żelfixu lub pektyny (by mieć pewność, że galaretka stężeje)

Przygotowanie

Kwiaty bzu delikatnie oczyść (nie myj!), usuń wszystkie grube łodygi i liście, pozostawiając same kwiaty.

Wodę zagotuj i ostudź. Zalej nią kwiaty bzu w dużym garnku lub misce.

Dodaj sok z cytryn lub kwasek cytrynowy.

Przykryj naczynie i odstaw w chłodne miejsce na 24 godziny, aby kwiaty oddały swój aromat i cenne składniki do wody.

Po upływie doby przecedź płyn przez gęste sito wyłożone gazą lub pieluchą tetrową, dokładnie odciskając kwiaty.

Uzyskany płyn wlej do czystego garnka, dodaj cukier oraz żelfix lub pektynę - jeśli używasz.

Gotuj na średnim ogniu, często mieszając, aż cukier całkowicie się rozpuści.

Następnie zwiększ ogień i gotuj intensywnie przez 5-10 minut, aż galaretka zacznie gęstnieć.

Gorącą konfiturę przelej do wcześniej wyparzonych i suchych słoików. Napełniaj słoiki niemal pod sam brzeg i szczelnie zakręć.

Dla pewności i dłuższego przechowywania można słoiki pasteryzować przez 10-15 minut.

Po pasteryzacji odstaw słoiki do góry dnem do ostygnięcia.

Przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu.

Herbatka z kwiatów bzu czarnego

Przepis na herbatkę (napar) z suszonych kwiatów bzu czarnego

Herbata z bzu to szybki i skuteczny sposób na wykorzystanie prozdrowotnych właściwości kwiatów, szczególnie w przypadku pierwszych objawów przeziębienia (działa napotnie).

Aby wysuszyć kwiaty bzu czarnego rozłóż świeże baldachy cienką warstwą na papierze lub sitku w przewiewnym, zacienionym miejscu. Susz, aż kwiaty staną się kruche. Przechowuj suszony bez czarny w szczelnym pojemniku, w ciemnym i suchym miejscu.

Składniki

1-2 łyżeczki suszonych kwiatów bzu czarnego

1 szklanka gorącej wody

Przygotowanie

Łyżeczkę suszonych kwiatów zalej szklanką gorącej, ale nie wrzącej wody (80-90°C).

Przykryj filiżankę i odstaw na 5-10 minut do zaparzenia.

Odcedź i wypij.

Możesz dodać miód lub plasterek cytryny.

Pij 2-3 razy dziennie.

