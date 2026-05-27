Cytrusy w Polsce. Czy można uprawiać je w domu i ogrodzie?

Jeszcze do niedawna cytrusy kojarzyły się przede wszystkim z krajami południowej Europy i tropikalnym klimatem. Dziś jednak coraz więcej osób decyduje się na uprawę cytryn, mandarynek czy limonek również w Polsce. Eksperci podkreślają, że większość cytrusów dobrze radzi sobie w uprawie doniczkowej, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków. Kluczowe znaczenie mają duża ilość światła, regularne podlewanie oraz zimowanie w jasnym i chłodnym pomieszczeniu. Według poradników ogrodniczych optymalna temperatura zimowania cytrusów wynosi około 5–12 stopni Celsjusza.

W praktyce oznacza to, że cytrusy najlepiej rosną w domach, oranżeriach, na oszklonych balkonach oraz tarasach. Latem można wystawiać je na zewnątrz, jednak przed nadejściem pierwszych przymrozków rośliny powinny wrócić do wnętrza. W gruncie cytrusy w Polsce praktycznie nie zimują, dlatego najczęściej uprawiane są w dużych donicach.

Do najpopularniejszych cytrusów uprawianych w Polsce należą:

cytryna zwyczajna,

mandarynka,

limonka,

pomarańcza,

kumkwat,

grejpfrut,

kalamondyna,

yuzu.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także kawiory cytrusowe, nazywane „finger lime”, oraz miniaturowe odmiany cytryn przystosowane do uprawy balkonowej.

Ile kosztują cytryny w donicach?

Największą popularnością wśród polskich klientów cieszą się drzewka cytrynowe. Wynika to nie tylko z dekoracyjnego wyglądu roślin, ale również możliwości uzyskania owoców w warunkach domowych. Ceny cytryn zależą przede wszystkim od wielkości rośliny, wieku oraz tego, czy drzewko posiada już owoce.

Najmniejsze sadzonki cytryny można kupić już za około 30–50 zł. Są to zazwyczaj młode rośliny o wysokości kilkunastu centymetrów. Większe drzewka o wysokości około 60–100 cm kosztują najczęściej od 120 do 300 zł. Egzemplarze owocujące lub prowadzone w formie małego drzewka osiągają ceny od 400 do nawet 1000 zł.

Szczególnie cenione są odmiany Meyer Lemon, które uchodzą za łatwiejsze w uprawie i bardziej odporne na warunki mieszkaniowe. Popularność zdobywają również miniaturowe cytryny ozdobne, często kupowane jako rośliny dekoracyjne do nowoczesnych wnętrz.

Mandarynki i pomarańcze coraz popularniejsze. Jakie są ceny roślin?

Drugą grupą najczęściej kupowanych cytrusów są mandarynki oraz pomarańcze. Rośliny te cenione są przede wszystkim za dekoracyjne owoce i intensywny zapach kwiatów. W sprzedaży dominują mandarynki satsuma oraz miniaturowe odmiany pomarańczy przystosowane do uprawy pojemnikowej.

Ceny młodych mandarynek rozpoczynają się zwykle od około 50–80 zł. Większe drzewka kosztują najczęściej od 150 do 400 zł, natomiast egzemplarze owocujące osiągają ceny nawet powyżej 1000 zł.

Pomarańcze ozdobne są zazwyczaj nieco droższe od mandarynek. Za młode drzewko trzeba zapłacić około 80–150 zł, natomiast duże egzemplarze z owocami kosztują od 500 do 1500 zł. Wiele zależy od średnicy korony oraz wieku rośliny.

Limonki, kumkwaty i yuzu. Te cytrusy podbijają polskie domy

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również mniej oczywiste gatunki cytrusów. Szczególnie modne stały się limonki, kumkwaty oraz yuzu, które przyciągają uwagę oryginalnym wyglądem i aromatem owoców. Eksperci zwracają uwagę, że część tych roślin jest bardziej wymagająca niż klasyczne cytryny, ale odpowiednia pielęgnacja pozwala uzyskać bardzo dobre efekty.

Przykładowe ceny innych cytrusów

limonka - około 70–250 zł

kumkwat - około 80–300 zł

yuzu - około 150–600 zł

kalamondyna - około 40–500 zł

grejpfrut - około 100–400 zł

Dlaczego cytrusy stały się modne?

Eksperci rynku ogrodniczego zauważają, że cytrusy doskonale wpisują się w obecny trend tworzenia zielonych, śródziemnomorskich przestrzeni w domach i ogrodach. Dla wielu osób są one nie tylko rośliną dekoracyjną, ale również symbolem luksusu i wakacyjnego klimatu. Istotne znaczenie ma także możliwość uzyskania własnych owoców, co jeszcze kilka lat temu wydawało się trudne do osiągnięcia w polskich warunkach.

Rosnąca popularność cytrusów sprawiła, że oferta sklepów i szkółek jest dziś znacznie szersza niż jeszcze dekadę temu. Klienci mogą wybierać zarówno niewielkie sadzonki dla początkujących, jak i duże, owocujące drzewka kolekcjonerskie. Warto jednak pamiętać, że ceny roślin to dopiero początek wydatków. Cytrusy wymagają bowiem regularnego nawożenia, odpowiedniego podłoża oraz zimowania w jasnym miejscu, co ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia i owocowania.

*Artykuł powstał przy użyciu AI.