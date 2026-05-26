Cyprys i cyprysik mimo podobieństwa nazwy to całkiem różne rośliny. Wprawdzie cyprysy i cyprysiki należą do tej samej rodziny botanicznej cyprysowatych i mają nawet podobne, zimozielone, łuskowate ulistnienie, ale na tym ich podobieństwa właściwie się kończą. Cyprysiki to iglaki chętnie wybierane do ogrodu.

Jak wygląda cyprys? Gatunki cyprysów

Cyprysy są bowiem wysokimi drzewami (rzadziej krzewami), charakterystycznymi dla ciepłego klimatu śródziemnomorskiego i nie znoszą niskich temperatur. Dlatego cyprysy w Polsce można uprawiać wyłącznie w doniczkach.

Poza tym cyprysy w przeciwieństwie do cyprysików, wydają duże, nawet 4 cm. szyszki i mają przylegające do pędów łuski.

Najpopularniejszymi gatunkami cyprysów są:

cyprys wieczniezielony (Cupressus sempervirens),

cyprys wielkoszyszkowy (Cupressus macrocarpa), nazywany też cyprysem kalifornijskim.

i Autor: Getty Images Cyprysy są charakterystycznym elementem krajobrazu Toskanii

Jak wygląda cyprysik?

Cyprysiki to z kolei najczęściej krzewy (rzadziej drzewa), które w naszym klimacie z powodzeniem można uprawiać w gruncie. Wprawdzie delikatniejsze gatunki cyprysika w czasie ostrych zim niekiedy przemarzają, ale można temu zapobiec okrywając rośliny włókniną lub sadząc w miejscach ciepłych, zacisznych i osłoniętych.

Cyprysiki podobnie jak cyprysy, wydają szyszki, są one jednak bardzo małe i zwykle nie przekraczają kilku milimetrów.

Oba rodzaje można też odróżnić po typowym dla większości cyprysików srebrzystym, woskowatym wzorze na spodniej stronie łusek (z wyjątkiem cyprysika tępołuskowego) oraz przewieszających się wierzchołkach pędów i lekko odstających łuskach (charakterystyczne cechy wielu cyprysików).

Gatunki cyprysików

W uprawie spotyka się kilka gatunków cyprysika:

Należy jednak pamiętać, że cyprysiki to iglaki dość wymagające. Zwykle cyprysik nie toleruje suszy i oczekuje dostatecznie żyznego, obojętnego lub kwaśnego podłoża. Niektóre gatunki cyprysika są też wrażliwe na miejskie zanieczyszczenia.

Przeczytaj też: Cyprysik w doniczce - super pomysł na miniaturową choinkę

Zobacz galerię zdjęć: Gatunki i odmiany cyprysików

10

Wybór odpowiedniej odmiany cyprysika do ogrodu

Planując nasadzenia, warto pamiętać, że bogactwo odmian cyprysików pozwala na dopasowanie rośliny do niemal każdej ogrodowej przestrzeni. Kluczowym kryterium wyboru powinna być docelowa wysokość i pokrój. Odmiany silnie rosnące i kolumnowe, takie jak cyprysik Lawsona ‘Columnaris’, świetnie sprawdzą się w roli solitera lub jako elementy wysokiego, zimozielonego żywopłotu. Z kolei do małych ogrodów, na skalniaki czy do uprawy w donicach idealnie nadają się formy karłowe, np. cyprysik groszkowy ‘Filifera Aurea Nana’ o nitkowatych, złocistych pędach.

Poza rozmiarem, istotnym czynnikiem jest również kolor ulistnienia. W zależności od odmiany możemy wybierać spośród igieł w odcieniach soczystej zieleni, srebrzystoniebieskich, a nawet złocistożółtych. Dopasowanie barwy do pozostałych roślin w kompozycji pozwoli stworzyć spójną i atrakcyjną wizualnie aranżację, która będzie zdobić ogród przez cały rok.