Mało rozpowszechnione zastosowanie bambusów jako roślin żywopłotowych wynika prawdopodobnie ze słabego poznania tej grupy roślin. Bambusy jako rośliny egzotyczne kojarzące się z krajami azjatyckimi uchodzą za gatunki wymagające i niewystarczająco mrozoodporne. W rzeczywistości można śmiało uprawiać wiele bambusów w Polsce. Wymagają trochę pracy (zwłaszcza przy nawadnianiu), ale ogółem nie są trudne w uprawie.

Zalety żywopłotu z bambusa

Największa zaleta żywopłotu z bambusa to wysokie walory dekoracyjne. Bambusowa ściana nadaje ogrodowi niesamowitego uroku i kojarzy się z egzotycznymi krajobrazami. Żywopłot jest ozdobny z liści oraz pędów. Wprowadza soczyście zieloną lub ciemną zieleń, często kontrastującą z pędami. Tworzy gęste ściany. Nie ma tendencji do ogołacania od dołu. Rośnie bardzo szybko. Bambusy mocno przyrastają na wysokość raz lub dwa razy do roku (zależnie od gatunku). Można je dowolnie przycinać. Podczas łagodniejszych zim bambus zwykle jest zimozielony lub częściowo zimozielony.

Żywopłot z bambusa dobrze wywiązuje się z tradycyjnych funkcji:

odgradza ogród i zapewnia prywatność,

chroni przed kurzem, zanieczyszczeniami, a częściowo także przed wiatrem i hałasem,

przyciąga zwierzęta – mogą zagnieździć się w nim ptaki.

Jakie bambusy nadają się na żywopłot?

Wysokość żywopłotu z bambusa w dużej mierze zależy od zabiegów pielęgnacyjnych (formowania). Prace można jednak ułatwić sobie przez wybór gatunków o określonej sile wzrostu.

Dobrą propozycją na wysokie żywopłoty (powyżej 3 m) jest:

Fylostachys Bisseta (Phyllostachys bissetii) - to jeden z najgęstszych bambusów drzewiastych.

(Phyllostachys bissetii) - to jeden z najgęstszych bambusów drzewiastych. Fylostachys złotobruzdowy (Phyllostachys aureosulcata) - ma atrakcyjne pędy, przybiera intensywnie żółto barwę.

(Phyllostachys aureosulcata) - ma atrakcyjne pędy, przybiera intensywnie żółto barwę. Fylostachys złotobruzdowy odmiana 'Spectabilis' - ma pędy żółte z zielonym, pionowym paskiem.

Na średnie żywopłoty, formowane na wysokości do 3 m, bardzo dobrze sprawdzają się fargesie. W porównaniu z fylostachysami mają cieńsze pędy. Popularnością cieszy się m.in.:

Wysokość żywopłotu w dużej mierze zależy od zabiegów pielęgnacyjnych

Uprawa bambusów

Bambus uprawiany w formie żywopłotu wymaga pielęgnacji.

stanowisko dla bambusów

Fylostachysy najefektywniej rozrastają się w miejscu słonecznym, ale radzą sobie także w zacienieniu.

bariery dla korzeni bambusów

Są ekspansywne i silnie rozrastają się. Dlatego w małych ogrodach ważne jest zastosowanie barier dla korzeni, np. przez uprawę w pojemnikach bez dna. Sposobem jest także zbudowanie przenośnego żywopłotu w dużych donicach lub skrzyniach. Natomiast powyżej wymienione fagresie nie wytwarzają ekspansywnych korzeni.

sadzenie bambusów

Bambusy umieszcza się w gruncie od wiosny do początku jesieni. Można przyjąć, że odległości sadzenia dla słabiej rosnących gatunków wynoszą 50-80 cm, dla silniejszych od 80-100 cm.

odpowiednie podłoże dla bambusów

Bambusy lubią żyzne, przepuszczalne podłoża o lekko kwaśnym odczynie. Podłoże powinno się przekopać. Można wymieszać je z torfem oraz kompostem. Cięższe, gliniaste podłoża wymagają drenażu. Woda nie powinna zalegać w strefie korzeni, zwłaszcza zimą. To nie tylko zwiększa ryzyko występowania chorób, ale również przemarznięcia.

podlewanie bambusów

Podlewanie powinno być regularne, dość obfite. Woda w strefie korzeni ma być stale umiarkowanie wilgotna. Najlepszym sposobem na zapewnienie dobrego dostępu do wody jest instalacja systemu nawadniania kropelkowego. Przy niedoborze wody dochodzi do zwijania liści. Manualnie bambusy należy podlewać zimą. Zabieg przeprowadza się sporadycznie w umiarkowanie ciepłe, bezśnieżne dni. To ochroni rośliny przed suszą fizjologiczną.

nawożenie bambusów

Do nawożenia najlepsze są nawozy organiczne, bądź specjalistyczne nawozy do bambusów.

przygotowanie bambusów do zimy

Bambusy zimują w gruncie. Warto jednak przed nadejściem zimy je kopczykować (podobnie jak róże). Nie zaszkodzi także usypanie grubej warstwy ściółki okrywającej. Solidna ochrona jest ważna szczególnie przez pierwsze lata uprawy.

Gęsta ściana z bambusów wytwarzających atrakcyjne liście i pędy to nieoczywisty, niesztampowy pomysł na żywopłot. Takie rozwiązanie pasuje w szczególności do ogrodów orientalnych i nowoczesnych. Warto rozważyć uprawę powyżej wymienionych gatunków.

