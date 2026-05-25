Egzotyczne rośliny w polskim ogrodzie. Czy palmy i bananowce mogą przetrwać zimę?

Jeszcze kilkanaście lat temu palmy i bananowce kojarzyły się wyłącznie z południem Europy lub tropikalnymi kurortami. Dziś coraz częściej można spotkać je także w polskich ogrodach, szczególnie w cieplejszych regionach kraju. Wpływ na to mają zarówno zmiany klimatyczne, jak i rosnąca dostępność odmian bardziej odpornych na mróz. Największą popularnością cieszy się palma mrozoodporna Trachycarpus fortunei, nazywana szorstkowcem Fortunego. Według producentów i sklepów ogrodniczych jest to jeden z najbardziej odpornych gatunków palm uprawianych w Europie Środkowej.

W polskich warunkach egzotyczne rośliny wymagają jednak odpowiedniego stanowiska i zabezpieczenia na zimę. Kluczowe znaczenie ma osłonięte miejsce, przepuszczalne podłoże oraz ochrona korzeni i liści przed wilgocią oraz silnym mrozem. W przypadku palm stosuje się najczęściej agrowłókninę i maty izolacyjne, natomiast bananowce okrywa się grubą warstwą ściółki. Wielu ogrodników decyduje się również na uprawę egzotycznych roślin w dużych donicach, które można przenieść do chłodnego pomieszczenia na zimę.

Poza palmami i bananowcami w polskich ogrodach coraz częściej pojawiają się także juki karolińskie, bambusy mrozoodporne, kordyliny, figowce, oliwki europejskie, agawy oraz trawy pampasowe. Popularność zdobywają również oleandry i cytrusy uprawiane sezonowo na tarasach. Wiele z tych roślin pozwala stworzyć efekt śródziemnomorskiego ogrodu bez konieczności wyjazdu za granicę.

Ceny palm do ogrodu. Ile kosztuje palma mrozoodporna?

Największym zainteresowaniem klientów cieszy się obecnie Trachycarpus fortunei, czyli palma mrozoodporna polecana do uprawy w polskim klimacie. Ceny zależą przede wszystkim od wielkości rośliny, wysokości pnia oraz pojemności donicy. Najmniejsze sadzonki o wysokości około 30–50 cm kosztują od około 76 do 90 zł.

Większe egzemplarze osiągające 60–90 cm można kupić zazwyczaj za 147–200 zł. Z kolei palmy o wysokości około 2 metrów kosztują od 899 do nawet 1320 zł, w zależności od wieku i wysokości pnia.

Najbardziej okazałe egzemplarze sprowadzane z Hiszpanii lub Włoch mogą kosztować ponad 3000 zł. Według ofert specjalistycznych szkółek ceny dużych palm Trachycarpus fortunei osiągają poziom 2200–3300 zł.

Ile kosztują bananowce do ogrodu?

Drugą grupą egzotycznych roślin, która dynamicznie zyskuje popularność, są bananowce. W polskich ogrodach najczęściej uprawia się Musa basjoo, czyli bananowiec japoński uznawany za najbardziej odporny na chłód. W sezonie letnim roślina szybko rośnie i może osiągać nawet kilka metrów wysokości, tworząc efekt tropikalnej dżungli.

Ceny młodych sadzonek bananowca zaczynają się zwykle od około 40–80 zł. Większe egzemplarze w donicach kosztują najczęściej od 150 do 400 zł, natomiast duże, kilkuletnie rośliny mogą być wyceniane nawet na ponad 1000 zł w specjalistycznych szkółkach egzotycznych. Wysokość ceny zależy głównie od wieku rośliny, średnicy pnia i stopnia rozbudowania systemu korzeniowego.

Eksperci zwracają uwagę, że bananowce wymagają znacznie więcej wody i nawożenia niż palmy. Najlepiej rosną w miejscach ciepłych, osłoniętych od wiatru i mocno nasłonecznionych. W praktyce wielu właścicieli ogrodów traktuje je jako rośliny sezonowe, które zimują w pomieszczeniach gospodarczych lub oranżeriach.

Ceny jukki, bambusów i innych egzotycznych roślin do ogrodu

Wśród egzotycznych roślin uprawianych w polskich ogrodach dużą popularnością cieszą się również juki, bambusy oraz oliwki. Są one często łatwiejsze w pielęgnacji niż palmy czy bananowce, a jednocześnie pozwalają stworzyć efekt śródziemnomorskiej lub tropikalnej aranżacji. Szczególnie często wybierana jest juka karolińska (Yucca filamentosa), która dobrze znosi polskie zimy i może być sadzona bezpośrednio do gruntu. Jej ceny zależą głównie od wielkości sadzonki i wieku rośliny.

Małe sadzonki jukki kosztują zazwyczaj od około 20 do 40 zł, natomiast większe egzemplarze osiągające około 60–100 cm wysokości kosztują najczęściej od 80 do 200 zł. W przypadku dużych juk ogrodowych z rozbudowanym pniem ceny mogą przekraczać nawet 500 zł.

Coraz większą popularność zdobywają także bambusy mrozoodporne z rodzaju Fargesia oraz Phyllostachys. Mniejsze sadzonki bambusów można kupić już za około 30–60 zł, jednak większe, kilkuletnie rośliny do stworzenia zielonej ściany kosztują zwykle od 150 do 400 zł za sztukę.

Do modnych egzotycznych roślin należą również oliwki europejskie, które najczęściej uprawia się w dużych donicach na tarasach. Małe drzewka kosztują około 100–250 zł, natomiast starsze egzemplarze z grubym pniem mogą kosztować od 800 do nawet kilku tysięcy złotych.

W ogrodach inspirowanych klimatem południa Europy często pojawiają się także agawy i kordyliny. Ceny agaw rozpoczynają się od około 30–70 zł za młode rośliny, a większe okazy kolekcjonerskie kosztują ponad 300 zł. Kordyliny, które przypominają niewielkie palmy, można kupić zazwyczaj w przedziale od 80 do 300 zł, w zależności od wysokości i odmiany.

Egzotyczny ogród to coraz większy trend

Rosnąca popularność egzotycznych roślin w Polsce wynika nie tylko z mody, ale również z coraz większej dostępności odpornych odmian i profesjonalnych szkółek. Jeszcze kilka lat temu zakup dużej palmy wiązał się z koniecznością sprowadzania roślin z zagranicy. Dziś coraz więcej sklepów ogrodniczych oferuje zarówno małe sadzonki dla początkujących, jak i duże egzemplarze kolekcjonerskie.

Warto jednak pamiętać, że stworzenie egzotycznego ogrodu wiąże się z dodatkowymi kosztami. Oprócz zakupu roślin trzeba uwzględnić także wydatki na zimowe zabezpieczenia, nawozy, odpowiednie podłoże oraz systemy nawadniania. Mimo to zainteresowanie palmami i bananowcami stale rośnie, a tropikalne aranżacje przestają być domeną wyłącznie luksusowych posesji.

Dla wielu właścicieli ogrodów egzotyczne rośliny są dziś sposobem na stworzenie wakacyjnego klimatu bez konieczności opuszczania własnego tarasu. A ponieważ oferta szkółek jest coraz bogatsza, na egzotyczny akcent może pozwolić sobie już nie tylko kolekcjoner, ale również początkujący miłośnik ogrodnictwa.

* Artykuł powstał przy użyciu AI.