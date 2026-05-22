Uprawa papryki krok po kroku. Sprawdź, jakich zasad trzeba przestrzegać, by mieć własne, smaczne papryki z ogrodu warzywnego.

Jakie wymagania ma papryka?

Papryka roczna (łac. Capsicum annuum) jest rośliną ciepłolubną, przez cały okres wegetacji powinna rosnąć w temperaturze 18-32 st.C. Owoce najlepiej zawiązują się przy temperaturze 25 st. C, dlatego papryka musi rosnąć w miejscu osłoniętym od wiatru i słonecznym. Gleba do uprawy papryki powinna być przepuszczalna, żyzna i bogata w próchnicę (uprawa w drugim roku po zastosowaniu obornika) o obojętnym pH.

Przygotowanie rozsady i sadzenie papryki

Paprykę uprawia się tylko z rozsady. Rozsadę papryki można kupić gotową - w sklepie ogrodniczym lub przygotować samodzielnie w domu. Jak przygotować rozsadę papryki w domu?

Nasiona wysiewa się w połowie marca, a przygotowanie rozsady papryki trwa nawet 9-10 tygodni.

W tym czasie powinno się utrzymywać stałą temperaturę 24-26 st.C.

Paprykę wysadza się na miejsce stałe, kiedy rośliny mają około 6 liści, zwykle jest to pod koniec maja.

Sadzenie papryki: papryki sadzimy w rozstawie 50x50 cm.

Rośliny nie potrzebują palików do podpory, bo nie osiągną wysokich rozmiarów.

Gdzie sadzić paprykę?

Wybierając miejsce pod uprawę papryki, koniecznie pamiętaj o zmianowaniu! Papryki lepiej nie uprawiać na tych grządkach, na których wcześniej uprawiane były inne gatunki warzyw z rodziny psiankowatych.

Owoce papryki zbieramy sukcesywnie w miarę dojrzewania

Pielęgnacja papryki

Najważniejszym czynnikiem warunkującym zdrowy wzrost i tworzenie dorodnych owoców papryki jest słońce oraz regularne podlewanie w okresie owocowania papryki – czyli w lipcu i w sierpniu. W pierwszych 5 tygodniach od posadzenia nie należy obficie podlewać papryki, gdyż będzie to powodować to nadmierny wzrost masy zielonej, a czasem nawet załamywania się roślin pod własnym ciężarem.

Jak nawozić paprykę, by plony były obfite?

Papryka jest rośliną o dużych wymaganiach pokarmowych, dlatego kluczowe dla obfitych zbiorów jest odpowiednie nawożenie. Najlepiej rośnie na stanowisku w pierwszym roku po oborniku, dlatego ziemię przed sadzeniem warto wzbogacić kompostem lub dobrze przefermentowanym obornikiem w dawce 30-40 t/ha. Jeśli stosujemy nawozy mineralne, pierwszą dawkę azotu, fosforu i potasu podajemy przedsiewnie.

Nawożenie pogłówne rozpoczynamy około 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady na miejsce stałe i kontynuujemy co 2-4 tygodnie. Można stosować nawozy wieloskładnikowe (np. Azofoska) lub organiczne w płynie (np. biohumus). W okresie zawiązywania owoców szczególnie ważne jest dostarczenie roślinom wapnia, np. poprzez nawożenie dolistne, co zapobiega groźnej chorobie fizjologicznej – suchej zgniliźnie wierzchołkowej. Jeśli na liściach pojawią się czarne plamy, może to świadczyć o niedoborze magnezu, który również można uzupełnić opryskiem.

Zbiór owoców papryki

Dojrzałe papryki (w kolorze odpowiednim dla danej odmiany) zbiera się już od połowy lipca (uprawa pod folią) lub od początku sierpnia (uprawa w gruncie). Owoce zbieramy sukcesywnie w miarę dojrzewania, aż do pierwszych przymrozków, po których rośliny szybko zamierają.

