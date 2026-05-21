Kukurydzę cukrową (łac. Zea mays) warto uprawiać w ogrodzie, gdyż jest to warzywo nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe. Przeznaczmy więc dla niej fragment przydomowego warzywnika, tym bardziej, że kukurydza nie jest rośliną trudną w uprawie. Wystarczy jedynie przestrzegać kilku zasad uprawy.

Jakie stanowisko i podłoże najlepsze dla kukurydzy?

Kukurydza to roślina osiągająca znaczną wysokość – w zależności od odmiany może to być 100 cm, a nawet 200 cm, potrzebuje więc odpowiednio dużo miejsca do wzrostu. Stanowisko dla kukurydzy musi być nasłonecznione i osłonięte przed silnymi wiatrami. Kukurydza najlepiej rośnie na głęboko przekopanej i spulchnionej glebie gliniasto-piaszczystej o pH 6,0-6,5.

Wysiew nasion i zbiór kolb kukurydzy

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną i wymaga wysokiej temperatury do wzrostu. Nasiona wysiewa się bezpośrednio do gruntu w maju (rzadziej uprawia się kukurydzę z rozsady), a dojrzałe kolby zbiera się od września do października. Najlepszym terminem zbioru jest tzw. faza mleczna ziarniaków, którą osiągają po upływie około 3 tygodni od pojawienia się nitek na szczytach kolb.

Uprawa kukurydzy: nawożenie, odchwaszczanie, podlewanie

Kukurydza ma wysokie wymagania pokarmowe, najintensywniej pobiera z gleby azot i potas, w mniejszym stopniu fosfor, wapń i magnez. Pierwiastki te można je dostarczyć do gleby stosując odpowiednie mieszanki nawozowe (np. Azofoskę). Jesienią w roku poprzedzającym uprawę kukurydzy, glebę warto zasilić obornikiem lub ziemią kompostową (przekopać z podłożem!). Ze względu na ryzyko wyczerpania mikroelementów w glebie oraz nagromadzenie się patogenów, kukurydzę na tym samym miejscu uprawiamy nie częściej niż co 4 lata.

Kukurydza wymaga także regularnego odchwaszczania i podlewania, zwłaszcza w okresie kwitnienia i dojrzewania kolb. Chwasty usuwamy delikatnie, tak aby nie uszkodzić płytkich korzeni kukurydzy.

Odmiany kukurydzy polecane do uprawy amatorskiej

Wybór odmian kukurydzy do przydomowego ogrodu jest szeroki. Oprócz najpopularniejszej kukurydzy cukrowej, warto rozważyć także odmiany pękające (idealne na popcorn) czy te przeznaczone na baby corn. Nasiona bez problemu znajdziesz w sklepach ogrodniczych i internetowej sprzedaży wysyłkowej. Poniżej przedstawiamy popularne odmiany polecane do uprawy amatorskiej, z uwzględnieniem ich przeznaczenia:

Ambrozja F1 – odmiana wczesna, mieszańcowa, bardzo słodka. Osiąga do 180-200 cm wysokości. Kolby duże, 20-22 cm długości, o masie około 270 g;

Comanche F1 – bardzo wczesna odmiana, mieszańcowa, bardzo słodka. Dorasta do 180 cm wysokości. Kolby duże, około 25 cm długości, o masie około 300 g. Duże nasiona do bezpośredniego spożycia, konserwowania lub mrożenia;

Dobosz F1 – odmiana średnio wczesna, mieszańcowa. Kolby zbiera się, gdy nasiona są w pełni dojrzałe. Jest to odmiana tzw. pękająca – idealna na popcorn. Wysuszone, twarde nasiona praży się w przykrytym naczyniu z dodatkiem odrobiny oliwy;

Golden Bantam - odmiana bardzo słodka i bardzo plenna, o wysokich walorach smakowych. Kolby duże, 22-24 cm długości, o żółtym zabarwieniu;

Landmark - odmiana bardzo wczesna. Kolby o bardzo słodkim ziarnie;

Mini Pop – osiąga 150 cm wysokości, tworzy na roślinie 2–3 bardzo małe kolby, które nadają się do konserwowania w całości;

Płomyk - odmiana średnio plenna, mieszańcowa, dorasta do 160 cm wysokości. Kolby zbiera się, gdy nasiona są w pełni dojrzałe. Odmiana tzw. pękająca – idealna na popcorn;

Złota Karłowa – odmiana bardzo wczesna, niska, silnie rozkrzewiona. Tworzy na roślinie 2–3 nieduże kolby długości 8–12 cm. Ziarno jasnożółte, bardzo smaczne.

Jak przechowywać kolby kukurydzy

Kukurydza cukrowa to warzywo będące źródłem wielu witamin i substancji odżywczych. Ziarna kukurydzy cukrowej doskonale smakują zarówno w postaci przetworów (po uprzednim zakonserwowaniu lub zamrożeniu), ale także po 10-minutowym gotowaniu w lekko osolonej wodzie.Co jednak zrobić gdy plony kukurydzy z naszego ogrodu były duże albo nie mamy czasu na szybkie przygotowanie zakupionych świeżych kolb kukurydzy? Czy można przechowywać kukurydzę? Jeśli tak to gdzie i jak długo?

Przechowywanie kukurydzy: kolby kukurydzy w lodówce. Świeże kolby kukurydzy zebrane z ogrodu albo zakupione w sklepie można przechować w lodówce nawet do 2 tygodni. Poza lodówką można je przechowywać najwyżej kilka dni. Kolby kukurydzy sprzedawane są w sklepach najczęściej na tackach, po 1-3 sztuki, zwykle owinięte folią. Po zakupie trzeba folię odwinąć, aby sprawdzić czy warzywa nie są porośnięte pleśnią lub nie rozwija się na nich zgnilizna. Tylko zdrowe kolby można przechowywać i spożywać.

Przechowywanie kukurydzy: mrożenie kolb kukurydzy. Kolby kukurydzy doskonale nadają się do mrożenia. Dzięki tej metodzie przechowywania możemy zebrane w sezonie z ogrodu świeże kolby zamrozić i cieszyć się ich smakiem nawet w zimie. Aby przygotować kolby do mrożenia, trzeba usunąć z nich liście i wąsy, a dodatkowo odciąć z obu stron końcówki. Kolby poddajemy blanszowaniu, czyli gotowaniu w lekko osolonym wrzątku przez około 7 minut. Po ostygnięciu i wyschnięciu kolby wkładamy do plastikowych pudełek lub torebek śniadaniowych i mrozimy w jak najniższej temperaturze w zamrażalniku. Tak przechowywaną kukurydzę przed spożyciem wystarczy włożyć do garnka z wrzącą wodą i gotować kilka minut.

