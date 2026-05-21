Jakie byliny nadają się do cienia?

W każdym ogrodzie znajdują się cieniste zakątki, które niełatwo zagospodarować. Większość roślin uwielbia bowiem słońce i kiedy go brakuje, nie chcą rosnąć ani kwitnąć. Jest jednak całkiem spora grupa bylin, które preferują stanowiska zacienione i tylko w miejscach cienistych rozwijają się naprawdę dobrze.

W naturalnym środowisku byliny cieniolubne często zajmują dolne piętra lasu, dlatego niedostatek światła jest dla nich czymś zupełnie normalnym. Poznaj najpopularniejsze byliny do cienia.

Funkie - świetne byliny do cienia

Jednymi z najbardziej popularnych bylin do cienia są funkie (łac. Hosta). Na słońcu jej liście często ulegają poparzeniom, a roślina jest bardziej narażona na suszę, dlatego zdecydowanie lepiej czuje się w półcieniu lub cieniu.

Brunnera - bylina cieniolubna

Rozproszone światło odpowiada również cieniolubnej brunerze wielkolistnej (Brunnera macrophylla), których urocze, marmurkowe liście i pojawiające się wiosną niebieskie kwiaty rozweselą każdy cienisty zakątek ogrodu.

W cieniu dobrze rośnie pluskwica

Jeśli natomiast dysponujemy znaczną ilością zacienionego miejsca, możemy przeznaczyć je pod uprawę oryginalnej i pięknie kwitnącej pluskwicy groniastej (Cimicifuga racemosa). Należy jednak pamiętać, że roślina ta ma dość spore wymagania glebowe i oczekuje żyznego, świeżego i stale wilgotnego podłoża.

Byliny do cienia - miodunka i podagrycznik

Podobne oczekiwania ma o wiele mniejsza, ale bardzo interesująca miodunka plamista (Pulmonaria officinalis), której największą ozdobą są zielone, biało nakrapiane liście.

Tak wymagający nie jest natomiast podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), który urośnie niemal na każdej typowej glebie ogrodowej, wyłączając jedynie podłoża piaszczyste i suche. Decydując się na posadzenie podagrycznika w ogrodzie, musimy jednak pamiętać, że to roślina niezwykle ekspansywna i w razie zmiany planów nasadzeń, bardzo trudna do wytępienia.

i Autor: Getty Images Funkie

Byliny do miejsc zacienionych - paprocie i tawułki

Cieniste zakątki ogrodu to również znakomite miejsce dla większości gatunków paproci ogrodowych, np. paprotników, języczników, pióropuszników, nerecznic, wietlic, adiantum. W naturze zasiedlają one dolne piętra lasu, a więc doskonale znoszą niedostatek słońca. W większości preferują jednak wilgotne, żyzne i próchnicze gleby, dlatego nie wszędzie będą czuły się równie dobrze. Do ogrodu na ogół nie wolno ich też pozyskiwać z lasu, gdyż często objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

Podobne wymagania glebowe co paprocie mają również urocze tawułki Arendsa (łAstilbe x arendsii), których dekoracyjne, wiechowate kwiatostany są wspaniałą ozdobą lata.

Inne popularne byliny do cienia

Stanowiska półcieniste są też idealnym miejscem pod uprawę wielu zawilców (np. zawilca mieszańcowego, zawilca japońskiego), bluszczu pospolitego (o zielonych liściach), języczki pomarańczowej, żurawek, ciemierników (np. białego, wschodniego), różaneczników oraz kwiatów runa leśnego, takich jak przylaszczki czy fiołki wonne.

i Autor: Getty Images Miodunka plamista

Rabata bylinowa pod koronami drzew