Jak wygląda bugenwilla? Gatunki bugenwilli

Bugenwilla (łac. Bougainvillea) pochodzi z Brazylii. To okazałe pnącze o zdrewniałych pędach pokrytych cierniami. W naszym kraju ze względu na klimat, bugenwillę zazwyczaj uprawia się w pojemnikach. W sprzedaży najczęściej spotkać można dwa gatunki bugenwilli:

bugenwillę okazałą (Bougainvillea spectabilis),

(Bougainvillea spectabilis), bugenwillę gładką (Bougainvillea glabra) – osiągającą mniejsze rozmiary niż pierwszy gatunek.

Ozdobą bugenwilli są kolorowe, delikatne przykwiatki najczęściej w różnych odcieniach różu, które otaczają bardzo niepozorne kwiaty.W krajach o cieplejszym klimacie bugenwille sadzi się w ogrodach, przy ogrodzeniach, pergolach i ścianach domów. W Polsce uprawia się bugenwillę jako roślinę doniczkową.

Wybór miejsca dla bugenwilli

We wnętrzach dla bugenwilli wybieramy miejsce słoneczne, najlepiej przy południowym oknie. Rosnąc w cieniu bugenwilla będzie kwitła słabo, a do tego straci liście i nie zawiąże pąków kwiatowych na następny rok. Na lato można ją wystawić na balkon, taras bądź do ogrodu (wynieść można dopiero pod koniec maja). Trzeba jednak wybrać dla rośliny miejsce osłonięte od wiatru, ciepłe i nasłonecznione. Bugenwilla nie przezimuje na zewnątrz, więc przed nadejściem chłodów trzeba ją wnieść do domu.

Jak zimuje bugenwilla?

Od listopada do lutego bugenwilla przechodzi okres spoczynku. Należy ustawić ją wtedy w jasnym pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi około 10 stopni Celsjusza i podlewać raz w tygodniu (nie dopuszczając do przeschnięcia bryły korzeniowej). W tym czasie roślina może zrzucić wszystkie liście – jeśli jednak nie dopuści się do zaschnięcia pędów, w marcu wypuści nowe liście.

Czy bugenwillę się przycina?

Pod koniec okresu spoczynku (w połowie lutego) bugenwillę trzeba silnie przyciąć (nawet o połowę długości pędów), aby się rozkrzewiła, a pędy zagęściły.

Jak zadbać o bugenwillę po zimowym spoczynku?

Gdy zima dobiega końca, a twoja przycięta bugenwilla zaczyna nieśmiało wypuszczać pierwsze młode listki, to znak, że czas na przesadzenie rośliny do świeżej, żyznej ziemi – powinna być lekka, próchnicza, z dodatkiem torfu. Warto pamiętać, że bugenwilla lubi mieć "ciasno w nogach", dlatego nie przesadzajmy jej w dużą donicę. W przyciasnym pojemniku nie marnuje energii na rozrost korzeni, a całą siłę wkłada w tworzenie spektakularnych kwiatów. Po przesadzeniu przez 3 tygodnie należy wstrzymać się z jakimkolwiek nawożeniem rośliny.

Od marca aż do jesieni bugenwillę należy podlewać obficie, ale tak, by nie stała w wodzie. Zawsze trzeba usuwać nadmiar wody z podstawki. Co dwa tygodnie należy zasilać bugenwillę płynnym nawozem dla roślin kwitnących. Można ją zraszać, ale tylko do momentu, gdy pojawią się kolorowe przykwiatki. Później już lepiej tego nie robić, bo krople wody zostawiają na nich nieestetyczne, trwałe plamy, psując cały efekt.

Rozmnażanie bugenwilli

Bugenwille rozmnaża się przez sadzonki pozyskiwane od stycznia do marca. Ścina się 10-centymetrowe zdrewniałe lub półzdrewniałe fragmenty pędów, końcówki zanurza w ukorzeniaczu i wsadza do pojemnika wypełnionego wilgotnym podłożem (mieszanka torfu z perlitem w stosunku 1:1). Sadzonki najlepiej ukorzeniają się w temperaturze 25-30 st. C. Gdy wytworzą się korzenie (po 4-6 tygodniach), sadzonki przesadza się do oddzielnych doniczek. Uszczykiwanie pędów sprzyja rozkrzewieniu roślin.

Szkodniki i choroby bugenwilli

Choć bugenwilla uchodzi za roślinę stosunkowo odporną, nie jest całkowicie wolna od zagrożeń. Najczęściej pada ofiarą popularnych szkodników roślin doniczkowych, takich jak mszyce, przędziorki, wełnowce, tarczniki oraz mączliki (tzw. białe muszki). Regularne przeglądanie liści, zwłaszcza od spodu, pozwala na szybkie wykrycie intruzów i zastosowanie odpowiednich środków ochrony roślin.

Znacznie częstszym problemem niż choroby infekcyjne są błędy pielęgnacyjne. Nadmierne podlewanie prowadzi do gnicia korzeni, co objawia się żółknięciem i opadaniem liści. Z kolei zbyt częste zraszanie, zwłaszcza w okresie kwitnienia, może sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych. Warto pamiętać, aby niezwłocznie usuwać wszelkie chore lub uschnięte pędy, co ograniczy ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów.

Dlaczego bugenwilla nie kwitnie?

Główną przyczyną braku efektownych przykwiatków jest najczęściej niedobór światła słonecznego . Bugenwilla do obfitego kwitnienia potrzebuje co najmniej kilku godzin bezpośredniego słońca dziennie.

Innym kluczowym czynnikiem jest niewłaściwe zimowanie – jeśli roślina spędza okres spoczynku w zbyt ciepłym pomieszczeniu, nie zawiąże pąków kwiatowych na kolejny sezon. Optymalna temperatura zimowania to 10-15°C.

Kolejnym powodem może być nieodpowiednie nawożenie . Stosowanie nawozów bogatych w azot pobudza roślinę do intensywnego wzrostu liści kosztem kwiatów. Aby cieszyć się bujnym kwitnieniem, należy wybierać preparaty z wyższą zawartością potasu i fosforu.

Warto również pamiętać, że bugenwilla lepiej kwitnie, gdy ma nieco ciasno w doniczce. Zbyt duży pojemnik może sprawić, że roślina całą energię skieruje na rozbudowę systemu korzeniowego.

