W pojemnikach na balkonach i tarasach można uprawiać niektóre rośliny wieloletnie: byliny, nisko rosnące oraz karłowe drzewa i krzewy liściaste, a także iglaste.

Jakie rośliny wieloletnie do donic na zewnątrz?

W donicach najlepiej sadzić takie rośliny wieloletnie, które wyglądają interesująco nie tylko w okresie kwitnienia, ale – dzięki ozdobnym liściom – przez cały sezon wegetacji. Szczególnie atrakcyjne są rośliny zimozielone, bo nie tracą walorów dekoracyjnych przez cały rok. Wiosną można uzupełniać kompozycje w pojemnikach, dosiewając kwitnące rośliny jednoroczne lub dosadzając rośliny sezonowe. Warto pamiętać o roślinach pachnących, które uprzyjemnią chwile spędzone na tarasie.

Warto też mieć małe drzewa i krzewy liściaste na balkonie, bo są nie tylko piękne, ale też tworzą wyrafinowane tło dla innych roślin. Nie są trudne w uprawie, wiele z nich przetrwa zimę bez szwanku, oczywiście po zabezpieczeniu pojemników lub przeniesieniu roślin do chłodnego pomieszczenia.

Byliny wieloletnie do donic na zewnątrz

Na balkonach i tarasach sprawdzą się przede wszystkim rośliny wieloletnie o dekoracyjnych liściach, ponieważ są atrakcyjne przez cały sezon wegetacyjny, a niektóre także zimą. To one powinny stanowić kanwę kompozycji.

Do najpopularniejszych należą:

bergenia sercowata ma duże mięsiste liście, które w łagodne zimy pozostają na roślinie. W maju rozwijają się różowe kwiaty. Najlepiej rośnie w rozproszonym świetle, dobrze znosi suszę;

funkie oraz ich odmiany najlepiej rosną w półcieniu i w cieniu. W miejscach jaśniejszych obficiej kwitną, w cienistych mają ładniej wybarwione liście. Potrzebują żyznego i wilgotnego podłoża. Mają piękne liście w białe lub żółte smugi i w paski;

żurawki – ich liczne ogrodowe odmiany charakteryzują się dekoracyjnymi liśćmi barwy zielonej, złotawej, rudej lub w odcieniach bordo, często we wzorki. Lubią słońce i półcień. Potrzebują żyznej przepuszczalnej gleby, dość dobrze znoszą krótkotrwałą suszę;

heucherelle (są to mieszańce żurawki, zwanej po łacinie heuchera, z tiarellą). Odznaczają się pięknymi karbowanymi liśćmi w różnych odcieniach zieleni, żółci, pomarańczu i bordo;

pstrolistka sercowata dobrze rośnie w słońcu i półcieniu. Potrzebuje stale wilgotnego podłoża (może rosnąć w wodzie);

bluszczyk kurdybanek ma długie, łatwo ukorzeniające się pędy. Nie ma wymagań co do nasłonecznienia, ale im więcej słońca, tym więcej potrzebuje wody;

podagrycznik pospolity 'Variegatum' jest rośliną ekspansywną. Dobrze się czuje na stanowiskach półcienistych i cienistych, w podłożu żyznym i wilgotnym;

rozchodniki i rojniki zadowalają się niewielką ilością podłoża i dobrze znoszą suszę. Powinny rosnąć w pełnym słońcu;

lawenda wąskolistna oraz lawenda francuska;

liliowce - szczególnie te o mniejszych rozmiarach.

Rośliny wieloletnie do donic na zewnątrz to także rośliny cebulowe: hiacynty, krokusy, tulipany, narcyzy (sadzi się je we wrześniu i w październiku) oraz accidantery, mieczyki, frezje, tygrysówki (sadzi się je w maju).

Na balkonie i tarasie najlepiej posadzić w donicach rośliny wieloletnie, które będą jego trwałą ozdobą i nie będą wymagały zbyt wiele pielęgnacji

Drzewa i krzewy wieloletnie do donic na zewnątrz

Na balkon nadają się krzewy i drzewa odmian karłowatych: karłowe odmiany roślin iglastych i liściastych, krzewy szczepione na podkładkach w formie niewielkich drzewek, odmiany drzew owocowych osiągające niewielkie rozmiary, na balkon nadają się też róże miniaturowe, pnące, rabatowe i szczepione na pniu oraz dobrze znoszące formowanie zimozielone bukszpany i ostrokrzewy.

Nie bójmy się sadzić w pojemnikach na balkonie azalii japońskich, krzewuszek cudownych, trzmieliny czy innych małych drzew i krzewów liściastych - idealnie będą one pasować do kompozycji z kwiatów na balkonie. Na balkonie sprawdzą się: pięciornik krzewiasty, tawuły japońskie, klony palmowe, berberysy, bukszpany, irgi. Ciekawą kompozycją roślin balkonowych będą miniaturowe odmiany drzewek owocowych, np. jabłoni i gruszy.

Rośliny sezonowe i zioła do uprawy w donicach na balkonach i tarasach

Na balkonach i tarasach można uprawiać w pojemnikach także wieloletnie rośliny sezonowe zimujące w pomieszczeniach, takie jak: begonie bulwiaste (zimują bulwy), dalie (zimują kłącza), fuksje, koleusy, lantany, pelargonie, plektrantusy, scewole. Najbezpieczniej wystawiać je na zewnątrz po 15 maja.

W donicach można też sadzić wieloletnie zioła, np. lebiodkę (oregano), rozmaryn, tymianek, szałwię lekarską, różne gatunki mięty, szczypiorek.

Przeczytaj też: Jak przezimować wieloletnie rośliny z balkonu? Kiedy je zabrać, gdzie i jak przechować przez zimę?

Lantana doskonale nadaje się do uprawy w donicach

W jakie pojemniki sadzić rośliny wieloletnie?

Pojemniki, w których sadzimy rośliny wieloletnie na zewnątrz, oprócz funkcji czysto użytkowej (bo rośliny muszą w nich mieć odpowiednie warunki do wzrostu) pełnią też funkcję dekoracyjną. Ich kształt, materiał, z którego zostały zrobione, oraz barwa decydują o charakterze miejsca, w którym je ustawimy. Powinny harmonizować z elewacją budynku i małą architekturą w ogrodzie.

W bardzo bogatej ofercie handlowej wyróżniają się duże, wysokie i smukłe (często węższe w dolnej części) pojemniki ceramiczne i metalowe. Efektownie wyglądają modne dziś donice i osłony w kształcie sześcianów, prostopadłościanów i walców. Bardzo efektowne są kompozycje z roślin o barwnych liściach sadzone w donicy o barwie utrzymanej w tej samej tonacji lub skontrastowanej.

Przeczytaj też: Jak dobrać pojemniki do roślin balkonowych?

W pojemnikach na balkonach czy tarasach można uprawiać iglaki osiągające mniejsze rozmiary

Pielęgnacja roślin wieloletnich w donicach

Żeby rośliny wieloletnie uprawiane w pojemnikach na balkonie czy tarasie jak najdłużej wyglądały atrakcyjnie, trzeba zapewnić im odpowiednie warunki rozwoju.

Rośliny powinny być dostosowane do miejsca, w którym będą rosły, bo tylko wtedy będą bujne i zdrowe, a ich pielęgnacja będzie łatwiejsza. Nie sadźmy w cieniu roślin lubiących słońce, i odwrotnie – tych, które lubią światło rozproszone, w pełnym słońcu, bo mogą chorować, częściej też będą zasiedlane przez szkodniki.

Większość roślin najlepiej się czuje w żyznej ziemi o odczynie obojętnym, ale są też takie, które potrzebują ziemi kwaśnej, torfowej (na przykład wrzosy, wrzośce, azalie, różaneczniki). Najlepiej kupić gotowe podłoże w sklepie ogrodniczym, zwykle jest ono wzbogacone nawozami mineralnymi.

Podlewanie roślin wieloletnich uprawianych w donicach wymaga systematyczności, ponieważ latem w czasie upałów woda jest intensywnie pobierana przez korzenie roślin, szybko też paruje z podłoża. Godne polecenia jest automatyczne podlewanie w postaci mini linii kroplującej (woda jest pobierana ze zbiornika i cienkimi przewodami transportowana do donic, gdzie kropelkami wypływa w pobliżu roślin).

Nie można zapominać o regularnym zasilaniu roślin w pojemnikach, bo ograniczona ilość podłoża w pojemniku powoduje, że szybko wyczerpują się w nim składniki pokarmowe i rośliny zaczynają gorzej rosnąć. Najwygodniejsze są nawozy wieloskładnikowe w płynie, które dodaje się do wody w trakcie podlewania. Drzewa i krzewy lepiej zasilać oszczędniej (połową zalecanej na opakowaniu nawozu dawki), bo nadmierny wzrost pociąga za sobą konieczność częstego przesadzania rośliny.

Jeżeli rośliny dobrze rosną i są zdrowe, nie muszą być co roku przesadzane. Jeżeli jednak mimo właściwej pielęgnacji ich wzrost jest słabszy, trzeba je przesadzić do większego pojemnika, bo to znak, że korzenie tak bardzo się rozrosły, że nie mają skąd czerpać wody i substancji odżywczych.

Zimowanie roślin wieloletnich uprawianych w donicach na zewnątrz

Bryła ziemi ograniczona pojemnikiem łatwo przemarza i wysycha. Dlatego aby rośliny wieloletnie mogły przetrwać zimę w dobrej kondycji, trzeba późną jesienią, gdy temperatura spadnie poniżej 0 st. C, owinąć pojemnik wraz z rośliną matą słomianą, jutą, włókniną, tekturą falistą lub pianką poliuretanową. Przenosimy je w zaciszne miejsce osłonięte przed wiatrem. Ważne, aby nie stały na zimnym podłożu, dlatego ustawiamy je na łatach drewnianych, krążkach z pianki poliuretanowej albo płytach styropianowych. Gdy temperatura wzrasta powyżej 0 st. C należy od czasu do czasu podlewać wszystkie rośliny pojemnikowe, tak żeby podłoże nie wyschło całkowicie. Jest to szczególnie ważne dla roślin zimozielonych, które nawet zimą nie przerywają wzrostu i transpiracji.

Zamieranie roślin w okresie zimowym częściej spowodowane jest ich zasychaniem niż przemarzaniem. Dobrym sposobem chronienia roślin przed chłodem jest też zaizolowanie pojemników od wewnątrz. W tym celu ścianki donicy wyściełamy warstwą folii kubełkowej (takiej jak do izolowania fundamentów). Chroni ona bryłę korzeniową przed mrozem w zimie i przed nadmiernym nagrzewaniem w lecie. Również w tym przypadku trzeba stawiać pojemniki na warstwie izolującej od zimnego podłoża. Jeśli mróz jest bardzo silny lub trzyma dłużej niż kilka dni, trzeba dołożyć drugą warstwę okrycia. Duże prostokątne pojemniki lub skrzynie można od środka wyłożyć mniej więcej 3-centymetrową warstwą styropianu.

Przeczytaj też:

