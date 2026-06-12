Tarasy z deski kompozytowej – trwałe i piękne. Poznaj zalety deski kompozytowej

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Czemu tarasy z deski kompozytowej są modne? Zalety desek kompozytowych

Deska kompozytowa łączy w sobie drewno i polimery (tworzywa sztuczne), dzięki czemu jest wytrzymała i łatwa w utrzymaniu. Ok. 60% składu deski kompozytowej stanowi mączka drzewna, ok. 35% polietylen lub polichlorek winylu (PVC), a reszta to rozmaite dodatki, dzięki którym materiał m.in. jest odporny na infekcje grzybicze oraz płowienie. Sprawia to, że dbanie o taras staje się proste, bo nie wymaga on często pielęgnacji czy konserwacji. Dodatkową zaletą jest to, że deska kompozytowa przypomina wyglądem naturalne drewno. Dzięki temu może stanowić dla niego ciekawą alternatywę.

Wszystko to sprawia, że nowoczesne tarasy z desek kompozytowych są dziś modne i można je spotkać przy wielu domach. Montaż deski kompozytowej jest prosty i szybki, dzięki czemu budowa tarasu trwa krótko. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że deski kompozytowe na taras są dwustronne. Z montażem desek do legarów za pomocą klipsów montażowych poradzi sobie nawet laik, choć oczywiście zawsze warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnej, doświadczonej ekipy.

Ile lat wytrzyma deska kompozytowa?

Dużą zaletą kompozytów jest ich trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Prawidłowo zamontowana i odpowiednio pielęgnowana deska kompozytowa bez problemu będzie służyć przez 30 lat lub nawet dłużej.

Na przydomowy taras na ogół w zupełności wystarczą deski komorowe – lżejsze i tańsze, ale też mniej wytrzymałe. Jeśli zależy nam na wyjątkowej trwałości, można zamontować deski lite, chętnie wykorzystywane m.in. do budowy tarasów przy lokalach gastronomicznych.

Czy deska kompozytowa gnije? Czy okładziny kompozytowe blakną na słońcu?

Dzięki zwiększonej odporności na wilgoć, grzyby itp. deska kompozytowa nie gnije. Bez trudu znosi zarówno opady deszczu, jak i śniegu, a nawet zalanie wodą (choć oczywiście np. długotrwała powódź może tarasowi zaszkodzić). Nie powinna też łatwo plamić się od rozlanej herbaty czy kawy. To duża przewaga kompozytów nad zwykłym drewnem. Trzeba tylko pamiętać o impregnacji tarasu co kilka lat.

Warto też wiedzieć, że okładziny kompozytowe zasadniczo nie blakną na słońcu. Na etapie produkcji kompozyt jest bowiem wzmacniany m.in. substancjami zapobiegającymi płowieniu. Trzeba jednak pamiętać, że z czasem słońce poradzi sobie nawet z najtrwalszym materiałem – po kilkudziesięciu latach można spodziewać się pewnej zmiany koloru.

Czy deska kompozytowa bardzo się nagrzewa?

Deska kompozytowa w ciepłe dni nagrzewa się, ale tylko nieco bardziej niż tradycyjne tarasy drewniane. Wynika to z zawartości tworzyw sztucznych. Stopień nagrzewania się deski kompozytowej zależy od wielu czynników, przede wszystkim od jej konstrukcji (lite deski wchłoną więcej ciepła) oraz barwy (ciemniejszy kompozyt nagrzewa się bardziej). Znaczenie ma także to, czy taras z deski kompozytowej jest zacieniony, czy w pełni wystawiony na słońce.

Tarasy z deski kompozytowej – montaż

Montaż deski kompozytowej jest prosty i nie zajmuje wiele czasu. Przebiega on w kilku krokach:

Przygotuj wylewkę betonową pod taras. Powinna być równa, ze spadkiem rzędu ok. 4%. Na wylewce ułóż legary, które stanowić będą oparcie dla desek. Legary układa się prostopadle do desek, w odstępach ok. 40–50 cm. Zasadniczo legary powinny znajdować się tam, gdzie wypadać będą krańce desek – zarówno na ich łączeniach, jak i na obrzeżach tarasu. Jeśli wylewka wyszła nierówna, pod legary można podłożyć specjalne podkładki. Zamontuj legary do podłoża za pomocą kołków rozporowych z płaskimi łbami. W legarach trzeba co ok. pół metra wykonać otwory na kołki. Zamontuj deski kompozytowe na legarach za pomocą klipsów montażowych. Klips montuje się wkrętami w środek legara. Jeśli łączysz deski czołowo, zostaw między nimi ok. 5 mm odstępu. Szczelina dylatacyjna o szerokości 1 cm jest też niezbędna między deskami a ścianą budynku. Przeprowadź prace wykończeniowe. Część desek na skraju tarasu może wymagać przycięcia do tej samej długości, zwykle montuje się też listwę maskującą. Warto pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu listwy oraz o tym, by dobrze zamontować ją do dodatkowego legara.

Kupujemy deski kompozytowe na taras – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Wybierając deski kompozytowe na taras, warto zwrócić uwagę na kilka cech. Przede wszystkim trzeba podjąć decyzję, czy ma to być deska komorowa (pusta w środku, a więc tańsza, ale i mniej wytrzymała), czy też deska lita (pełna deska – droższa, ale i trwalsza). Warto zauważyć, że lita deska kompozytowa nie będzie wymagać montażu listwy maskującej, ale deska komorowa już tak.

Kolejny istotny parametr to grubość deski. Cieńsze są tańsze, ale oczywiście mniej trwałe, a do tego będzie wymagać większej liczby klipsów montażowych do prawidłowego umocowania (cieńsza deska jest też węższa, a więc trzeba kupić ich więcej).

Następnie trzeba zdecydować o długości deski kompozytowej. Te dostępne na rynku najczęściej mają od 2,5 do 4 m długości. Warto postarać się tak dobrać deski, żeby uniknąć konieczności ich skracania, bo to tylko wytwarzanie zbędnych odpadów.

Przed zakupem trzeba też zdecydować, czy lepsza będzie deska gładka, ryflowana czy z deseniem drewna. Gładka będzie najbardziej śliska, ale może dawać lepszy efekt wizualny. Z kolei ryfle mogą być różnej grubości, co wpływa na przyczepność podczas chodzenia oraz na wygląd tarasu.

Na koniec warto jeszcze zastanowić się, jaki efekt wizualny chce się uzyskać. Na rynku dostępne są np. deski kompozytowe o zaokrąglonych brzegach, co niektórym bardzo się podoba, a innym wręcz przeciwnie. Na wygląd deski kompozytowej wpływa też to, czy na etapie produkcji jest ona szlifowana, czy też szczotkowana.

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