Czy roślinny parawan może powstać jeszcze tego lata?

Tak, ale nie z małych sadzonek. Jeśli zależy ci na szybkim efekcie, wybierz rośliny, które już w dniu zakupu mają odpowiednią wysokość i są gęsto ulistnione. Dotyczy to zarówno bambusów i traw, jak i pnączy. Niewielki chmiel albo bluszcz mogą kiedyś osiągnąć kilka metrów, ale nie zasłonią tarasu w ciągu kilku tygodni. W tym przypadku szybki efekt w dużej mierze kupuje się razem z wyrośniętą rośliną. Nie zawsze trzeba też tworzyć szczelną ścianę od podłogi po dach. Często wystarczy ustawić parawan tak, aby zasłonił stół, kanapę albo leżaki na wysokości wzroku siedzącej osoby. Przed zakupem warto sprawdzić przede wszystkim:

czy liście zaczynają się nisko, czy roślina jest nie łysa u podstawy

jak szeroka i gęsta jest cała część nadziemna

czy bryła korzeniowa nie jest przesuszona

czy korzenie nie tworzą bardzo zbitej warstwy na dnie doniczki

czy na liściach nie ma plam, pajęczynek ani szkodników

czy podpora pnącza jest stabilna

czy roślina była już uprawiana na zewnątrz

Jaką roślinę wybrać na parawan tarasowy?

Roślina Najlepsze stanowisko Kiedy daje osłonę? Czy pozostaje zielona zimą? Fargesia rufa półcień, łagodne słońce od razu po zakupie dużej rośliny tak, choć może stracić część liści Trzcinnik „Karl Foerster” słońce od razu przy dużej kępie nie, ale suche pędy nadal osłaniają Bluszcz na kratownicy cień i półcień od razu jako gotowy panel tak Chmiel zwyczajny słońce lub półcień szybko z wyrośniętej rośliny nie Tunbergia oskrzydlona ciepłe i słoneczne miejsce szybko z dużej sadzonki nie, to roślina sezonowa

Fargesia rufa – gęsty bambus do dużej donicy

Fargesia rufa, czyli fargezja rdzawa, jest jednym z najlepszych wyborów na dość szczelny, zielony parawan. Tworzy wiele cienkich pędów i gęste kępy, które dobrze zasłaniają taras. To bambus kępowy. Nie rozrasta się długimi, agresywnymi rozłogami jak niektóre inne bambusy, w donicy można więc łatwiej utrzymać go w ryzach. Jeżeli osłona ma działać od razu, warto kupić egzemplarze mające już przynajmniej około 120-150 cm wysokości i ustawić kilka donic obok siebie. Mała sadzonka potrzebowałaby znacznie więcej czasu.

Fargesia najlepiej rośnie w półcieniu albo w miejscu, w którym nie jest wystawiona przez cały dzień na ostre słońce. Nie lubi również wysuszającego wiatru. Ziemia powinna być lekko wilgotna, ale nie stale zalana. W upalne dni bambus szybko zużywa wodę. Zwijanie liści może być pierwszym sygnałem przesuszenia bryły korzeniowej. Najlepiej sprawdzi się: na tarasie od strony wschodniej lub północnej, w miejscu osłoniętym.

Ważne: bambus w donicy jest bardziej narażony na mróz niż roślina posadzona w gruncie. Pojemnik trzeba zabezpieczyć na zimę.

Autor: Wygenerowane przez AI Bambus kępowy Fargesia rufa w donicy na tarasie

Trzcinnik „Karl Foerster” – wysoki, ale niezbyt szeroki

Trzcinnik ostrokwiatowy „Karl Foerster” tworzy smukłe, pionowe kępy. Razem z kwiatostanami może osiągnąć około 1,5–1,8 m wysokości, a jednocześnie nie zajmuje tyle miejsca co rozłożyste miskanty. Nie powstanie z niego całkowicie nieprzezroczysty mur, ale źdźbła ograniczą widok na taras, i, co ważne pozostawią dostęp światła. To dobry kompromis między prywatnością a lekką, naturalną aranżacją. Najlepszy efekt da kilka dużych kęp ustawionych w równym szeregu. Jedna mała trawa posadzona w szerokiej skrzyni nie zagęści się wystarczająco w ciągu kilku tygodni.

Trzcinnik lubi słońce i przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne podłoże. Jego pędy są dość sztywne, ale wysoka roślina w lekkiej donicy może przewrócić się podczas wichury. Pojemnik powinien mieć szeroką podstawę i odpowiedni ciężar. Najlepiej sprawdzi się: na słonecznym tarasie, także tam, gdzie nie ma miejsca na szerokie rośliny.

Ważne: zimą liście i źdźbła zasychają. Nadal mogą częściowo zasłaniać taras, dlatego warto ścinać je dopiero pod koniec zimy.

Bluszcz na kratownicy – gotowa osłona do cienia

Bluszcz pospolity dobrze radzi sobie w cieniu i półcieniu, gdzie wiele traw oraz roślin kwitnących rośnie słabiej. Zachowuje liście zimą, dlatego może osłaniać taras przez cały rok. Sam bluszcz nie jest jednak błyskawicznym rozwiązaniem, jeśli zaczynamy od kilku krótkich pędów. Szybki efekt daje dopiero gotowy panel: duża roślina, której pędy są już rozpięte na drewnianej albo metalowej kratownicy. Kilka takich paneli ustawionych obok siebie może od razu stworzyć zielony parawan. Podporę warto zamocować do donicy lub dodatkowo ustabilizować, aby nie przewróciła się podczas silnego wiatru.

Nie należy pozwalać, aby bluszcz swobodnie wspinał się po elewacji, drewnianej okładzinie czy elementach dachu. Znacznie bezpieczniej prowadzić go po wolnostojącym stelażu. Przy przycinaniu warto używać rękawic, ponieważ sok i liście mogą podrażniać wrażliwą skórę. Roślina nie powinna też znajdować się w miejscu, w którym małe dzieci lub zwierzęta mogłyby ją podgryzać. Najlepiej sprawdzi się: na zacienionym tarasie oraz tam, gdzie osłona ma pozostać zielona także zimą.

Autor: Wygenerowane przez AI Trzcinnik ostrokwiatowy „Karl Foerster” tworzy smukłe, pionowe kęp

Autor: Wygenerowane przez AI Bluszcz pospolity poprowadzony na panelu

Tunbergia – kwitnący parawan na jeden sezon

Tunbergia oskrzydlona, często nazywana czarnooką Zuzanną, łączy zielone liście z długim i efektownym kwitnieniem. Jej giętkie pędy owijają się wokół podpór i mogą osiągać około 1,5–2 m. Jeżeli taras ma zostać osłonięty jeszcze tego lata, trzeba kupić dużą, wyrośniętą roślinę, najlepiej już prowadzoną na niewielkiej kratce. Wysiewanie tunbergii z nasion w drugiej połowie sezonu nie da szybkiego efektu.

Roślina najlepiej czuje się w ciepłym, słonecznym i zacisznym miejscu. W cieniu będzie rosła słabiej i wyda mniej kwiatów. Podczas upałów ziemię w donicy trzeba sprawdzać codziennie, ponieważ tunbergia źle znosi przesuszenie. Jedna roślina może nie wystarczyć do osłonięcia szerokiej kratownicy. Lepszy efekt dadzą dwie lub trzy duże sadzonki rozmieszczone przy różnych częściach podpory. Najlepiej sprawdzi się: na słonecznym, osłoniętym tarasie, gdy oprócz zieleni zależy nam na kwiatach.

Ważne: tunbergia nie jest odporna na mróz. W Polsce najczęściej uprawia się ją jako roślinę jednoroczną.

Chmiel zwyczajny – szybkie pnącze na mocną podporę

Chmiel szybko tworzy długie pędy i duże liście, dlatego dobrze nadaje się do zasłaniania pergoli, kratownic oraz wysokich stelaży. Najlepszy efekt w bieżącym sezonie zapewni duży, dobrze ukorzeniony egzemplarz z już rozwiniętymi pędami. Niewielka sadzonka posadzona w drugiej połowie lata może nie zdążyć zakryć szerokiej konstrukcji. Podpora musi być solidna. Ulistniony chmiel jest ciężki, a po deszczu i przy silnym wietrze działa jak żagiel. Lekka kratka wetknięta w ziemię może przewrócić się razem z rośliną.

Chmiel dobrze rośnie w słońcu i półcieniu. Potrzebuje żyznej ziemi oraz regularnego podlewania. Jego pędy są szorstkie i mogą podrażniać skórę, dlatego lepiej nie prowadzić ich tuż przy stole, kanapie albo wąskim przejściu. Najlepiej sprawdzi się: przy pergoli, wysokiej kratownicy lub napiętych linkach.

Ważne: jesienią pędy chmielu całkowicie zamierają. Wiosną roślina wypuszcza nowe, ale zimą nie zapewnia osłony.

Autor: Wygenerowane przez AI Tunbergia oskrzydlona w roli zielonego parawanu na tarasie

Autor: Wygenerowane przez AI Chmiel szybko tworzy długie pędy i duże liście

Jaką donicę wybrać na wysoki parawan?

Duża roślina potrzebuje nie tylko miejsca dla korzeni. Pojemnik musi również utrzymać ją podczas burzy i silnego wiatru. Dla wysokich bambusów i traw donica o szerokości oraz głębokości około 45–50 cm jest zwykle punktem wyjścia, a nie rozmiarem docelowym. Pojemnik dobieramy przede wszystkim do wielkości bryły korzeniowej. Nie może być ciasny, ale nie powinien też być nieproporcjonalnie wielki. Najlepsze są donice:

ciężkie i szerokie u podstawy

odporne na mróz

wyposażone w drożne otwory odpływowe

ustawione tak, aby woda mogła swobodnie wypływać

Warstwa keramzytu nie zastąpi otworów w dnie. Bez odpływu po intensywnym deszczu korzenie mogą długo pozostawać w wodzie. Na balkonie, tarasie dachowym albo tarasie znajdującym się nad pomieszczeniem trzeba sprawdzić dopuszczalne obciążenie konstrukcji. Kilka dużych skrzyń wypełnionych mokrą ziemią może sporo ważyć.

Jak ustawić donice, żeby parawan miał sens?

Najpierw usiądź w miejscu, w którym najczęściej odpoczywasz, i sprawdź, z którego kierunku taras jest widoczny. Nie zawsze trzeba zasłaniać cały, czasami trzy wysokie donice ustawione w jednym narożniku zapewnią więcej prywatności niż kilka mniejszych rozstawionych bez planu. Parawan można też ułożyć w kształcie litery L, aby osłonić taras z dwóch stron. Pnącza najlepiej ustawić tak, aby kratownica przecinała linię wzroku. Nawet gęsto porośnięty panel niewiele zasłoni, jeśli zostanie ustawiony pod niewłaściwym kątem.

Jak podlewać rośliny w dużych donicach?

Wysokie bambusy, trawy i pnącza zużywają dużo wody, a ziemia w pojemnikach wysycha szybciej niż w gruncie. Nie podlewaj jednak według sztywnego kalendarza. Wsuń palec kilka centymetrów w podłoże. Jeśli ziemia jest wyraźnie sucha, podlej roślinę obficie, aby woda dotarła do całej bryły korzeniowej. Podczas upałów kontrola może być potrzebna codziennie. W chłodniejsze dni rośliny będą zużywać mniej wody.

Automatyczne nawadnianie kropelkowe ułatwia pielęgnację, ale trzeba sprawdzać, czy kroplowniki nie są zatkane. Nie próbuj przyspieszać wzrostu nadmiernym nawożeniem. Zbyt duża ilość azotu może powodować powstawanie miękkich, mniej odpornych pędów.

Czy roślinny parawan przetrwa zimę?

Fargesia, trzcinnik, bluszcz i chmiel są roślinami wieloletnimi, ale w donicy ich korzenie przemarzają łatwiej niż w gruncie. Pojemniki przed zimą warto:

ustawić przy osłoniętej ścianie

odizolować od zimnej posadzki

zgrupować

owinąć materiałem izolacyjnym

pozostawić z drożnym odpływem wody

Fargesię i bluszcz trzeba podlewać również podczas zimowych odwilży, jeśli ziemia w donicy jest sucha. Rośliny zimozielone tracą wodę przez liście także zimą. Nie da się zagwarantować, że każda roślina przetrwa na każdym tarasie. Znaczenie mają region, wielkość donicy, ochrona przed wiatrem oraz długość silnych mrozów.

Która roślina osłoni taras najszybciej?

Najpewniejszy efekt zapewnią duże fargesie ustawione obok siebie. Na słonecznym tarasie dobrym wyborem będzie rząd rozrośniętych trzcinników „Karl Foerster”. W cieniu warto poszukać gotowych paneli porośniętych bluszczem. Gdy na podłodze brakuje miejsca, najlepiej wykorzystać pionową kratownicę i duży chmiel albo wyrośnięte tunbergie. W tym przypadku nie warto kierować się tylko tempem wzrostu gatunku. Najważniejsze jest to, jak roślina wygląda w chwili zakupu. Jeśli parawan ma działać jeszcze tego lata, powinien być w dużej mierze gotowy już w centrum ogrodniczym.

Autor: NARDI/ Materiały prasowe System modułowy z donicą SIPARIO

Autor: BRW/ Materiały prasowe Donica z włókna szklanego

Autor: SKLEP.MONUMO.PL/ Materiały prasowe

Autor: JAGRAM.COM.PL/ Materiały prasowe Donice z zaciemniającym panelem, modrzew

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