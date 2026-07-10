Dlaczego osy pojawiają się na balkonie?

Osy nie przylatują na balkon przypadkiem. Przyciąga je przede wszystkim łatwo dostępne pożywienie. Największym magnesem są słodkie napoje, owoce, ciasta, resztki jedzenia pozostawione na stole oraz przepełnione kosze na śmieci. W upalne dni owady szukają również wody, dlatego chętnie odwiedzają balkonowe doniczki, podstawki pod kwiatami czy poidełka dla ptaków.

Jeżeli osy pojawiają się codziennie, warto dokładnie obejrzeć balkon i jego okolice. Niekiedy w pobliżu znajduje się gniazdo, którego mieszkańcy regularnie przylatują po pokarm.

Zacznij od usunięcia tego, co przyciąga owady

Pierwszym krokiem powinno być ograniczenie źródeł pożywienia.

Po zakończeniu posiłku warto od razu schować jedzenie do mieszkania, a napoje przykrywać. Nie należy zostawiać na balkonie dojrzałych owoców ani otwartych puszek z napojami.

Regularnie trzeba również opróżniać kosz na śmieci oraz myć jego wnętrze. Nawet niewielkie resztki słodkich produktów mogą przyciągać owady z dużej odległości.

To najtańszy sposób na ograniczenie liczby os, ponieważ nie wymaga żadnych dodatkowych wydatków.

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Pułapki na osy - ile kosztują?

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są pułapki na osy.

Ich działanie jest bardzo proste. Do wnętrza pojemnika wlewa się płyn wabiący lub specjalny atraktant. Zwabione zapachem owady dostają się do środka, ale nie potrafią się wydostać.

Najprostsze plastikowe pułapki kosztują 10–20 zł.

Modele wielokrotnego użytku kosztują zwykle 20–50 zł, natomiast profesjonalne pułapki stosowane w ogrodach osiągają ceny 60–120 zł.

Gotowe płyny wabiące kosztują około 15–30 zł, choć wiele osób przygotowuje je samodzielnie z piwa, soku owocowego lub słodkiej wody.

Pułapki najlepiej ustawiać kilka metrów od miejsca, w którym przebywają domownicy. Umieszczenie ich bezpośrednio przy stole może przynieść odwrotny efekt i przyciągnąć jeszcze więcej owadów.

Naturalne zapachy odstraszające osy

Niektóre intensywne zapachy są dla os nieprzyjemne.Do najczęściej polecanych należą:

mięta,

lawenda,

bazylia,

goździki,

eukaliptus,

olejek z trawy cytrynowej.

Rośliny można uprawiać w donicach na balkonie lub wykorzystać olejki eteryczne.

Butelka olejku kosztuje zwykle 10–30 zł, natomiast sadzonki ziół można kupić już za 8–20 zł.

Choć metody te nie gwarantują całkowitego pozbycia się os, mogą ograniczyć liczbę owadów odwiedzających balkon.

Atrapy gniazd os - czy naprawdę działają?

Na rynku można kupić atrapy przypominające papierowe gniazda os.

Ich działanie opiera się na założeniu, że osy unikają zakładania nowych kolonii w pobliżu już istniejących gniazd.

Za atrapę trzeba zapłacić zwykle 20–60 zł.

Warto jednak pamiętać, że skuteczność tego rozwiązania nie została jednoznacznie potwierdzona. Może ono ograniczyć zainteresowanie balkonem w niektórych sytuacjach, ale nie zastąpi innych metod odstraszania.

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Preparaty na osy

W sklepach dostępne są również środki owadobójcze przeznaczone do zwalczania os.

Najpopularniejsze są aerozole o wydłużonym zasięgu, które pozwalają opryskać gniazdo z odległości kilku metrów.

Ich ceny wynoszą najczęściej 20–50 zł.

Dostępne są także piany owadobójcze, które dokładnie pokrywają gniazdo i ograniczają możliwość ucieczki owadów. Kosztują zwykle 30–70 zł.

Takie preparaty należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta i najlepiej wieczorem lub wcześnie rano, kiedy aktywność os jest najmniejsza.

Kiedy nie usuwać gniazda samodzielnie?

Jeżeli na balkonie lub pod okapem znajduje się duże gniazdo, samodzielne usuwanie może być niebezpieczne.

Osy bronią kolonii bardzo agresywnie. Kilkadziesiąt jednoczesnych użądleń może stanowić zagrożenie nawet dla osób, które nie mają alergii.

Szczególną ostrożność należy zachować, gdy w domu mieszkają dzieci, osoby starsze lub uczulone na jad owadów.

Nie należy również usuwać gniazda w ciągu dnia ani polewać go wrzątkiem czy podpalać. Takie działania mogą doprowadzić do gwałtownego ataku owadów lub pożaru.

Ile kosztuje usunięcie gniazda os?

Jeżeli gniazdo znajduje się wysoko lub jest duże, najbezpieczniej skorzystać z usług firmy zajmującej się dezynsekcją.

Koszt usunięcia gniazda zależy od jego wielkości, lokalizacji oraz stopnia trudności prac.

Za likwidację niewielkiego gniazda na balkonie lub tarasie trzeba zapłacić najczęściej 150–300 zł.

Jeżeli gniazdo znajduje się pod dachem, w elewacji lub wymaga użycia podnośnika, cena wzrasta zwykle do 300–600 zł.

W przypadku bardzo trudnych realizacji koszt może przekroczyć 700 zł.

Po zakończeniu prac wiele firm stosuje dodatkowo preparaty ograniczające ponowne zasiedlenie danego miejsca.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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