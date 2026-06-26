Osłonięcie balkonu czy tarasu zwiększa ich funkcjonalność, umożliwia bardziej komfortowe korzystanie w okresie letnim, a przy tym chroni uprawiane rośliny przed nadmiernym, bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie bez znaczenia są oczywiście walory dekoracyjne. Żagiel przeciwsłoneczny spełnia powyższe parametry, dlatego coraz mocniej rywalizuje z tradycyjnym zadaszeniem, parasolami ogrodowymi, a także markizami.

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Jaki żagiel przeciwsłoneczny wybrać na balkon i taras?

Wybór miejsca na montaż żagla przeciwsłonecznego nie sprawia problemu. Najczęściej jest to właśnie balkon lub taras. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby osłonę zainstalować w innym, często użytkowanym miejscu w ogrodzie, np. blisko grilla lub w strefie rekreacyjnej.

Ważne są jego parametry i inne cechy:

Rodzaj żagla przeciwsłonecznego: podstawowy typ żagla przeciwsłonecznego, jak sugeruje sama nazwa, chroni jedynie przed promieniami słonecznymi. Jest najczęściej produkowany z tkaniny poliestrowej, siatki na bazie PCV. Jest odporny na działanie UV, ale nie na wodę. Moknie w czasie deszczu. Lepszym rozwiązaniem jest zakup żagla wodoodpornego ze szczelnej tkaniny poliestrowej, np. o gramaturze 200-220 g/m2. Należy go zainstalować w taki sposób, aby woda swobodnie po nim spływała. Zaleganie wody na środku może doprowadzić do uszkodzenia żagla. Materiał może mieć dodatek teflonu lub być powleczony poliamidem PA. To wpływa na odporność żagla na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Żagiel może być stały lub rozsuwany.

Rozmiar i kształt żagla przeciwsłonecznego – powinny być dopasowane do rzeczywistych potrzeb. Ogólnie żagiel jest o około 20 cm mniejszy od dostępnego wymiaru między punktami montażowymi. Natomiast musi być na tyle długi i szeroki, by woda nie spływała z niego na balkon czy taras. Duży rozmiar ma jednak wady. Im większy żagiel, tym jest trudniejszy do montażu/demontażu i bardziej narażony na niszczycielskie działanie wiatru. Kształt to poniekąd sprawa względna, chociaż w małych obiektach instaluje się częściej żagle trójkątne, w większych kwadratowe i prostokątne. Wiele firm oferuje produkcję żagli na zamówienie pod wymiar. To daje większy wybór, gdyż jednocześnie można zamówić żagiel o mniej typowym kształcie, np. trapezu lub wieloboku.

Kolor żagla przeciwsłonecznego – powinien pasować do kolorystyki ogrodu i domu. Może nawiązywać do barw lub działać na zasadzie kontrastu. Często stawia się na modele o stonowanej kolorystyce, np. białe, szare, kremowe, szarobrązowe, ale w sprzedaży dostępne są także żagle w kolorze fuksji, limonkowe czy błękitne. Na życzenie na żaglu można umieścić wybrany wzór. To dodatek, który wpłynie na atrakcyjność danego miejsca.

Autor: Getty Images Wadą żagla jest mniejsza odporność na wiatr

Zalety żagla przeciwsłonecznego

Jedną z największych zalet żagla przeciwsłonecznego jest uniwersalność. Faktycznie uda się zainstalować go prawie wszędzie – na balkonie, tarasie, patio czy w innym, dowolnym miejscu w ogrodzie. Można go przymocować do barierek lub drzew. Jest dobrą osłoną przed słońcem, a w przypadku wielu modeli także przed deszczem. Jednocześnie umożliwia swobodny przepływ powietrza.

Żagiel wykonany z dobrej jakości materiału posłuży przez długie lata. Można go łatwo montować i demontować, zależnie od potrzeb (zadaszenie mobilne). Dobrze prezentuje się, nadaje ogrodowi pewnej nowoczesności. Nie jest tak toporny i nie przytłacza jak tradycyjne zadaszenia. Jest dostępny w wielu wariantach (kształt, kolory). Pasuje do wielu stylów urządzania ogrodu. Nadaje ogrodowym zakątkom pewnej zwiewności i nowoczesności.

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Zachętą jest także atrakcyjna cena żagla przeciwsłonecznego. Wydatek na sam żagiel to suma rzędu 100-400 zł. Rozsuwany żagiel przeciwsłoneczny daje możliwość opalania się w danym miejscu (gdy przyjdzie taka ochota).

Wady żagla przeciwsłonecznego

Wadą żagla jest mniejsza odporność na wiatr. Żagle w miejscach narażonych na silne podmuchy słabiej sprawdzają się. Mogą ulegać zniszczeniu. Tańsze modele z reguły nie są wodoodporne. Mogą też blaknąć pod wpływem promieniowania UV, przez co wyglądają mniej atrakcyjnie.

Żagiel przeciwsłoneczny na balkon i taras to ciekawa, a jednocześnie tania alternatywa dla popularniejszych rozwiązań. Oczywiście w tym przypadku ważna jest jakość, dlatego lepiej dopłacić do lepszej tkaniny, która będzie chroniła przed słońcem, deszczem i ulegnie zniszczeniu pod wpływem wiatru.

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Autor: Getty Images Jedną z największych zalet żagla przeciwsłonecznego jest uniwersalność

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Jak zamontować żagiel przeciwsłoneczny krok po kroku?

Prawidłowy montaż żagla to klucz do jego trwałości i funkcjonalności. Pierwszym krokiem jest dokładne zaplanowanie umiejscowienia punktów mocujących. Należy je rozmieścić tak, by tkanina po naciągnięciu była idealnie napięta, bez żadnych zmarszczek czy zagnieceń. Po wyznaczeniu miejsc na kotwy, można przystąpić do ich instalacji w ścianie, belkach lub specjalnie przygotowanych słupach. Następnie, używając akcesoriów takich jak karabińczyki, przymocuj narożniki żagla do punktów montażowych, a potem stopniowo i równomiernie napinaj materiał za pomocą śrub rzymskich.

Kluczową zasadą, szczególnie w przypadku modeli wodoodpornych, jest zachowanie odpowiedniego nachylenia tkaniny – co najmniej pod kątem 30 stopni. Taki spadek gwarantuje, że woda deszczowa będzie swobodnie spływać z powierzchni żagla, zamiast gromadzić się na jego środku. Stojąca woda może nie tylko prowadzić do rozciągnięcia i uszkodzenia materiału, ale także do osłabienia całej konstrukcji mocującej. Prawidłowe napięcie jest równie ważne – zbyt luźny żagiel będzie podatny na podmuchy wiatru, co może skończyć się jego zerwaniem.

Niezbędne akcesoria montażowe do żagla

Aby solidnie i bezpiecznie zamontować żagiel, potrzebny jest odpowiedni zestaw akcesoriów. Podstawą są punkty montażowe, które przenoszą całe obciążenie. W zależności od miejsca instalacji można wykorzystać kotwy lub haki do wkręcenia w mury i belki drewniane, a w otwartej przestrzeni – specjalne maszty montażowe, które należy stabilnie osadzić w podłożu, np. poprzez zabetonowanie. Wybierając mocowania, zawsze upewnij się, że są one przeznaczone do materiału, w którym będą osadzone, i wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiegnie korozji.

Do połączenia narożników żagla z punktami kotwiczącymi służą elementy łączące i napinające. Najważniejsze z nich to śruby rzymskie (napinacze), które pozwalają na precyzyjną regulację napięcia materiału. Do szybkiego montażu i demontażu osłony przydadzą się karabińczyki, a do trwałego i mocnego połączenia – szekle. Wiele sklepów oferuje gotowe zestawy montażowe, które zawierają wszystkie niezbędne elementy, co jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które po raz pierwszy instalują taką osłonę.

Żagiel przeciwsłoneczny a silny wiatr – jak zabezpieczyć osłonę?

Żagiel przeciwsłoneczny, ze względu na swoją dużą powierzchnię, jest szczególnie narażony na działanie silnego wiatru. Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest demontaż osłony przed zapowiadaną burzą, wichurą lub intensywnymi opadami. Pozostawienie żagla w takich warunkach grozi nie tylko jego rozerwaniem, ale także wyrwaniem mocowań ze ściany budynku czy przewróceniem słupów, co może spowodować poważne szkody. Regularne sprawdzanie prognozy pogody jest więc kluczowe.

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń przy umiarkowanym wietrze, żagiel musi być zawsze mocno i prawidłowo napięty. Luźna, falująca na wietrze tkanina jest znacznie bardziej podatna na uszkodzenia. Dodatkowym zabezpieczeniem mogą być specjalne sprężyny napinające, montowane między narożnikiem żagla a punktem kotwiczącym. Amortyzują one nagłe szarpnięcia wywołane silniejszymi podmuchami wiatru, chroniąc zarówno materiał, jak i elementy mocujące przed przeciążeniem.