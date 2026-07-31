W sierpniu niektóre rośliny balkonowe przestają już wyglądać atrakcyjnie - mogą mieć przerzedzone pędy, zaschnięte liście i coraz mniej kwiatów. Nawet regularne nawożenie i usuwanie przekwitłych kwiatów nie zawsze pozwala przywrócić im wcześniejszy blask. To nie oznacza jednak, że balkon trzeba pozostawić pusty aż do następnej wiosny. Mniej atrakcyjne egzemplarze można wymienić na rośliny, które pełnię swojej urody pokazują późnym latem i jesienią. W ten sposób można łatwo uzupełnić balkonowe kompozycje, wprowadzając do nich nowe kolory, a także przedłużyć sezon w naszym letnim salonie.

Czy w sierpniu warto sadzić kwiaty na balkonie?

Sierpień to dobry czas na sadzenie kwiatów balkonowych, pod warunkiem że wybierzemy odpowiednie gatunki. Najlepiej kupić gotowe, dobrze rozwinięte, kwitnące rośliny - dzięki temu efekt jest widoczny od razu.

W drugiej połowie lata ziemia w pojemnikach na balkonie jest nadal ciepła, dlatego korzenie nowych roślin mogą stosunkowo szybko się rozrastać. Jednocześnie dni stają się stopniowo krótsze, a noce chłodniejsze. Do sierpniowych nasadzeń najlepiej więc wybierać gatunki tolerujące zmiany temperatury i zachowujące atrakcyjny wygląd również we wrześniu oraz październiku.

Warto wykorzystać ten moment do uporządkowania dotychczasowych kompozycji. Rośliny, które całkowicie straciły walory dekoracyjne albo zostały zaatakowane przez choroby, należy usunąć. Czasem wystarczy wymienić jeden lub dwa egzemplarze i uzupełnić wolne miejsca roślinami o ozdobnych kwiatach lub liściach.

Autor: Pelargonium for Europe, kampania unijna Europe in Bloom/ Materiały prasowe Pelargonie mogą tworzyć efektowne kompozycje z innymi roślinami balkonowymi

Jakie kwiaty posadzić w sierpniu na balkonie?

W sierpniu najlepiej sadzić na balkonie rośliny kwitnące późnym latem i jesienią, a także niewysokie byliny oraz gatunki o dekoracyjnych liściach. Dobrym wyborem będą wrzosy, astry krzaczaste, chryzantemy, rozchodniki okazałe, żurawki czy trawy ozdobne.

Nowe nasadzenia można utrzymać w jednej gamie kolorystycznej, na przykład łącząc fiolety, róże i srebrzystą zieleń. Ciekawie wyglądają również kompozycje kontrastowe, w których żółte lub pomarańczowe chryzantemy zestawia się z bordowymi liśćmi żurawek i ciemnymi trawami. W niewielkich skrzynkach lepiej ograniczyć się do dwóch albo trzech gatunków. Zbyt duża liczba kolorów i form może sprawić, że aranżacja będzie wyglądała chaotycznie.

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Wrzos pospolity

Wrzosy należą do najpopularniejszych roślin wykorzystywanych w późnoletnich i jesiennych kompozycjach balkonowych. Mają zwarty pokrój, drobne liście oraz liczne kwiaty w odcieniach bieli, różu, czerwieni i fioletu.

Rośliny najlepiej czują się w miejscu słonecznym lub lekko zacienionym. Trzeba pamiętać, że potrzebuje kwaśnego, przepuszczalnego podłoża, dlatego sadźmy je w ziemi przeznaczonej do roślin kwasolubnych. Wrzosy uprawiane w pojemnikach wymagają regularnego podlewania, ponieważ ich niewielka bryła korzeniowa stosunkowo szybko wysycha. Nie mogą jednak stać w wodzie.

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Autor: Getty Images Wrzosy to must have jesiennej dekoracji balkonów

Astry bylinowe

Astry bylinowe, zwane często marcinkami, wprowadzają na balkon mnóstwo drobnych, przypominających stokrotki kwiatów. Dostępne są odmiany o kwiatach białych, różowych, niebieskich i fioletowych. Na balkon najlepiej wybierać odmiany karłowe, które rosną nisko tworząc zwarte kępy i nie wymagają skomplikowanych podpór.

Astry lubią stanowiska słoneczne. W cieniu mogą słabiej kwitnąć, a ich pędy stają się bardziej wiotkie. Podłoże powinno być żyzne i przepuszczalne, ale nie może całkowicie wysychać. Rośliny dobrze wyglądają posadzone w prostych, jednokolorowych donicach, a także w zestawieniu z wrzosami i trawami ozdobnymi.

Autor: sanddebeautheil/ Getty Images Aster bylinowy w doniczce

Chryzantemy

Chryzantemy zapewniają wyjątkowo efektowną dekorację pod koniec lata i jesienią. Najlepsze chryzantemy na balkon to odmiany doniczkowe: drobno- lub wielkokwiatowe, o zwartym, krzaczastym pokroju i dużej liczbie kwiatów. Dostępne są odmiany o kwiatach w rozmaitych kolorach: białym, żółtym, pomarańczowym, różowym, liliowym, brązowym, czerwonym.

Chryzantemy potrzebują jasnego, najlepiej słonecznego i osłoniętego stanowiska. Ziemia w pojemniku powinna pozostawać lekko wilgotna, lecz nadmiar wody musi swobodnie odpływać. Przesuszenie może powodować szybkie więdnięcie, natomiast zalanie prowadzi do gnicia korzeni. Chryzantemy dobrze prezentują się z astrami, rozchodnikami i ozdobnymi trawami.

Autor: Getty Images Chryzantemy w doniczkach

Rozchodnik okazały

Rozchodnik okazały to świetna roślina do sadzenia na balkonie w sierpniu, bo właśnie wtedy rozpoczyna kwitnienie. Ma mięsiste liście magazynujące wodę oraz duże, płaskie kwiatostany. W zależności od odmiany kwiaty mogą być różowe, purpurowe, bordowe.

Roślina dobrze znosi słońce i okresowe przesuszenie. Wymaga lekkiego, przepuszczalnego podłoża i pojemnika z odpływem. Jest odporny na suszę. Rozchodnik okazały doskonale prezentuje się w kompozycjach z trawami ozdobnymi. Jego kwiatostany długo pozostają dekoracyjne i mogą zdobić balkon również po zaschnięciu.

Autor: tupungato/ Getty Images Rozchodnik okazały

Żurawki

Żurawki są roślinami cenionymi przede wszystkim za dekoracyjne liście. W zależności od odmiany mogą być one limonkowe, zielone, karmelowe, pomarańczowe, bordowe, fioletowe albo niemal czarne. Często mają także srebrzyste użyłkowanie, falowane brzegi lub kontrastowe przebarwienia.

Rośliny tworzą niskie, zwarte kępy, które zazwyczaj nie przekraczają 40 cm wysokości. Najlepiej rosną w półcieniu, choć wymagania świetlne zależą od koloru liści i konkretnej odmiany. Potrzebują przepuszczalnego, umiarkowanie wilgotnego podłoża. W donicach można łączyć je z wrzosami, turzycami, bluszczem i chryzantemami.

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Autor: Getty Images W pojemnikach na balkonie z powodzeniem można uprawiać żurawki

Trawy ozdobne

Niewielkie trawy ozdobne doskonale uzupełniają sierpniowe kompozycje balkonowe. Ich wąskie liście oraz delikatne kwiatostany wprowadzają lekkość i poruszają się przy każdym podmuchu wiatru. Do uprawy w donicach warto wybierać odmiany traw ozdobnych o mniejszych rozmiarach.

Trawy można sadzić jako centralny, wyższy element kompozycji albo jako tło dla wrzosów, rozchodników i chryzantem. Wybierając trawy na balkon, trzeba pamiętać, że inne będą dobrze rosły na stanowisku półcieniste (np. hakonechloa, turzyce), a inne na słonecznym (np. rozplenice).

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Autor: Getty Images Trawy ozdobne w donicach

Jak dbać o świeżo posadzone rośliny balkonowe?

Świeżo posadzone rośliny wymagają przede wszystkim uważnego podlewania. Bezpośrednio po przesadzeniu trzeba obficie nawodnić podłoże, aby ziemia dokładnie otuliła korzenie. Przez kolejne dni należy regularnie sprawdzać jej wilgotność. Nie warto podlewać według sztywnego harmonogramu. W upalne i wietrzne dni woda może być potrzebna codziennie, natomiast przy chłodnej, pochmurnej pogodzie przerwy między podlewaniem powinny być dłuższe.

Woda nie może pozostawać w podstawce ani w osłonce. Sierpniowe burze bywają intensywne, dlatego po ulewie warto sprawdzić, czy otwory odpływowe nie zostały zablokowane. Jest to szczególnie ważne w przypadku wrzosów, rozchodników i traw, które źle znoszą długotrwałe zalanie korzeni.

Nowych roślin nie trzeba intensywnie nawozić od razu po posadzeniu, zwłaszcza jeżeli zostały umieszczone w świeżym, wzbogaconym podłożu. Nadmiar nawozu może utrudnić ukorzenianie i uszkodzić delikatne korzenie. Z dokarmianiem najlepiej poczekać około dwóch lub trzech tygodni, a następnie zastosować preparat odpowiedni dla konkretnej grupy roślin. Wrzosy wymagają nawozu do roślin kwasolubnych, natomiast kwitnące chryzantemy można zasilać nawozem z większą zawartością potasu.

Przekwitłe kwiaty chryzantem i astrów warto systematycznie usuwać. Dzięki temu rośliny wyglądają schludniej i nie przeznaczają energii na wytwarzanie nasion. Trzeba też regularnie oglądać liście oraz pędy. Żółknięcie, plamy, lepki nalot lub pajęczynki mogą świadczyć o chorobie albo obecności szkodników.

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