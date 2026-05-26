Rośliny balkonowe o ozdobnych liściach do wypełnienia kompozycji

Ukwiecone tarasy i balkony wyglądają niezwykle atrakcyjnie, ale tylko wtedy, gdy rośliny w pojemnikach tworzą harmonijne kompozycje. Zbyt wiele okazałych i bardzo dekoracyjnych roślin, posadzonych w jednej skrzynce, będzie bardziej sprawiało wrażenie chaosu niż pięknej ozdoby. Dlatego przy tworzeniu balkonowych roślinnych aranżacji oprócz pięknych kwiatów, warto także wykorzystać rośliny o subtelniejszej urodzie, które wypełnią kompozycje i stworzą stonowane tło dla kolorowych kwiatów. Poznaj najlepsze rośliny balkonowe o ozdobnych liściach, które z powodzeniem możemy wykorzystać jako wypełnienie roślinnej kompozycji.

Kocanka włochata

Małe, okrągłe, omszone liście kocanki włochatej gęsto porastają łodygi i w zależności od odmiany, mogą mieć różną barwę. Najbardziej popularna jest odmiana 'Silver' o szarosrebrzystych, liściach oraz dużej sile wzrostu (w razie potrzeby jej pędy można przycinać). Mniejszą siłą wzrostu wykazuje się natomiast piękna odmiana 'Golden Leaved' o żółtych liściach oraz 'Rondello' o jasnozielonych, żółto obrzeżonych liściach. Uprawiając kocanki, należy pamiętać, że rośliny wymagają słonecznego stanowiska i stale wilgotnego podłoża (nie tolerują suszy).

Wilczomlecz 'Diamond Frost'

Kolejną atrakcyjną rośliną wypełniającą kompozycje kwiatowe jest wilczomlecz 'Diamond Frost', którego delikatne, białe kwiatki, rozwijające się wśród drobnych, jasnozielonych liści, tworzą wokół roślin eteryczną, delikatną mgiełkę. Wilczomlecz jest mniej wymagający od kocanek, gdyż może rosnąć zarówno w słońcu jak i w półcieniu, a także dobrze znosi przejściową suszę.

Wilec ziemniaczany

Od kliku lat atrakcyjną rośliną na balkony jest wilec ziemniaczany, posiadający odmiany o liściach żółtozielonych ('Light Green', 'Marguerite'), karmelowych ('Bronze') oraz bordowofioletowych (np. 'Black Tone'). Ozdobą wilca są piękne, duże, trójkątne, głęboko klapowane liście, gęsto porastające długie, płożące pędy. Roślina wspaniale uzupełnia kompozycje balkonowe, ale wymaga słonecznego stanowiska oraz częstego podlewania i nawożenia.

Plektrantus koleusowaty i bluszcz pospolity

Cenną rośliną uzupełniającą kompozycje balkonowe jest także plektrantus koleusowaty, popularnie nazywany komarzycą, oraz dobrze znany bluszcz pospolity. Oba gatunki posiadają zwisające, gęsto ulistnione pędy i jako nieliczne, mogą być posadzone w półcieniu, a nawet w cieniu. Wymagają jednak lekko wilgotnego podłoża, gdyż nie najlepiej znoszą suszę.

Ozdobą plektrantusa są drobne, karbowane, biało obrzeżone liście, o dość intensywnym zapachu, natomiast bluszcz zachwyca skórzastymi, błyszczącymi, klapowanymi liśćmi, które mogą być zielone lub jasno obrzeżone.

