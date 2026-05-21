Bakopa, znana także jako sutera, należy do grona najpopularniejszych roślin balkonowych. Jej efektowne, zwisające pędy obsypane delikatnymi kwiatami, są efektowną sezonową ozdobą każdego balkonu.

Jak wygląda bakopa? Czy bakopa jest wieloletnia?

Bakopa to roślina o dużej sile wzrostu i pięknym zwisającym pokroju. Tworzy pędy osiągające do 40-50 cm długości, które delikatnie zwisają lub płożą się, i są gęsto pokryte niewielkimi, ciemnozielonymi liśćmi sercowatego kształtu oraz drobnymi kwiatami złożonymi z pięciu płatków.

W naszych warunkach klimatycznych bakopa jest uprawiana jako roślina jednoroczna - zdobi balkony od maja aż do pierwszych przymrozków.

Ciekawe odmiany bakopy

W sprzedaży dostępnych jest wiele odmian bakopy różniących się m.in. kolorem kwiatów, które najczęściej są białe, ale mogą też być różowe lub w odcieniu liliowym czy niebieskawym. Kwiaty są zwykle pojedyncze, ale można też spotkać odmiany o kwiatach pełnych.

Do ciekawych odmian bakopy należą:

bakopa Everest White Yeti - odmiana o białych kwiatach i średniej sile wzrostu,

bakopa Scopia Double Snowball - odmiana o jasnofioletowych kwiatach i średniej sile wzrostu,

bakopa Scopia Gulliver Blue - odmiana o kwiatach ciemnoniebieskich i małej sile wzrostu,

bakopa Scopia Double Indigo - odmiana o niebieskich kwiatach i średniej sile wzrostu,

bakopa Everest Cherry Blossom - odmiana o jasnofioletowych kwiatach i średniej sile wzrostu,

bakopa Everest Dark Blue - odmiana o ciemnoniebieskich kwiatach i małej sile wzrostu,

bakopa Everest Ice 2019 - odmiana o dużych, śnieżnobiałych kwiatach i średniej sile wzrostu,

bakopa Everest Pink 2019 - odmiana o dużych, różowych kwiatach i średniej sile wzrostu,

bakopa Scopia Great White Imp - odmiana o biłaych kwiatach i małej sile wzrostu,

bakopa Double Lavender - odmiana o pełnych, fioletowych kwiatach i półkulistej budowie,

bakopa Baristo Double White - odmiana o pełnych, białych kwiatach i półkulistej budowie,

bakopa Falls Blue - odmiana o niebieskich, dużych kwiatach, odporna na upały,

bakopa Baristo Double Pink - odmiana o kwiatach pełnych, różowych i półkulistej budowie,

bakopa Snowflake - o drobnych, śnieżnobiałych kwiatach i średniej sile wzrostu.

Odmiany bakopy z serii SuteraNova, w porównaniu z tradycyjnymi odmianami bakopy, charakteryzują się znacznie większymi kwiatami.

Co lubi bakopa?

Bakopa najlepiej będzie rosła i obficie kwitła na zacisznych i słonecznych stanowiskach, choć poradzi sobie także w miejscach lekko zacienionych (jednak wtedy kwitnienia będzie słabsze). Podłoże dla bakopy powinno być żyzne i przepuszczalne, o odczynie obojętnym, ewentualnie lekko kwaśnym.

Kiedy sadzić bakopę na balkonie?

Na balkonie bakopę sadzimy po 15. maja, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków.

Jak dbać o bakopę?

W pielęgnacji bakopy istotne jest nawadnianie, bowiem roślina nie lubi przesuszenia - zrzuca wtedy kwiaty i usycha. Dlatego należy ją regularnie, ale umiarkowanie podlewać, tak by ziemia w pojemniku była stale wilgotna, ale nie mokra! Korzenie bakopy nie znoszą nadmiaru wilgoci, dlatego roślinę sadzić należy wyłącznie w pojemnikach z otworami w dnie, umożliwiającymi odpływ nadmiaru wody.

Latem bakopę trzeba zasilać nawozami - najlepiej wybrać te w płynie przeznaczone dedykowane roślinom kwitnącym.

Warto uszczykiwać wierzchołki pędów bakopy, dzięki temu roślina ładnie się krzewi i bujnie rośnie.

Bakopa - zastosowanie

Bakopa to znakomita roślina do uprawy w rozmaitych pojemnikach na balkonie bądź tarasie. Najładniej prezentuje się w tych wiszących albo w skrzynkach montowanych na balustradach.

Bakopę można sadzić pojedynczo, ale równie atrakcyjnie wygląda w kompozycjach z innymi roślinami balkonowymi o zwisającym pokroju, takimi jak pelargonie kaskadowe, plektrantus, petunie, werbeny. Świetny efekt daje posadzenie w jednym pojemniku bakopy o kwiatach różowych, białych i niebieskich.

