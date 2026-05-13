Kiedy wreszcie można posadzić pelargonie na zewnątrz? Odpowiadamy!

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-05-13 9:43

Kiedy można bezpiecznie posadzić pelargonie na balkonie? To kluczowe pytanie dla każdego miłośnika tych ciepłolubnych kwiatów. Ponieważ są one bardzo wrażliwe na przymrozki, wybór odpowiedniego momentu decyduje o ich zdrowiu i obfitym kwitnieniu. Sprawdź, jak nie popełnić błędu i poznaj nasze sprawdzone wskazówki dotyczące sadzenia.

Sadzenie pelargonii

Autor: Zbynek Pospisil/ Getty Images

Od lat pelargonie plasują się w czołówce listy kupowanych roślin balkonowych. Każdego roku, już od połowy kwietnia, w sklepach i centrach ogrodniczych asortyment pelargonii jest wyjątkowo bogaty. Gdy tylko zobaczymy pierwsze kwiaty w sprzedaży, od razu pragniemy, by ozdobiły nasze balkony. Ale uwaga! Te rośliny nie lubią zimna, a termin wystawienia ich na zewnątrz jest ściśle określony. Kiedy można posadzić pelargonie?

Kiedy sadzić pelargonie na zewnątrz?

Gdy tylko wychodzi słońce i dni stają się dłuższe, aż ręka świerzbi, żeby rozpocząć prace ogrodowe. Jakże kuszące jest sadzenie pelargonii i innych letnich kwiatów na balkonie i tarasie już na początku maja! Zazwyczaj nie jest to dobry pomysł. Nawet w przypadku odpornych pelargonii, ich wzrost znacznie spada w temperaturze poniżej 12°C. Jeśli temperatura spadnie poniżej 5°C, całkowicie się on zatrzymuje. Mróz może kosztować je życie! Należy więc wstrzymać się z sadzeniem pelargonii na zewnątrz do czasu, aż ustaną nocne przymrozki, a temperatury w ciągu dnia osiągną wartość dwucyfrową. Przypada to zwykle na drugą połowę maja.

Po 15 maja, czyli Zimnej Zośce i zimnych ogrodnikach, kiedy kończy się czas kwitnienia konwalii, hiacyntów, pierwiosnków i tulipanów, przychodzi pora na królową wszystkich letnich roślin - pelargonię. Ze względu na jej piękne kolory, obfite kwitnienie i łatwą pielęgnację trudno wyobrazić sobie bez niej letni ogród, taras czy balkon. Aby ta południowoafrykańska wielbicielka słońca mogła się rozwijać, potrzebuje nasłonecznionego miejsca, ewentualnie półcienia.

Autor: Getty Images

Jak sadzić pelargonie w skrzynkach balkonowych?

 Przed przystąpieniem do sadzenia pelargonii przygotujmy:

  • skrzynkę balkonową,
  • wystarczającą ilość podłoża (najlepiej wykorzystać specjalne podłoże do pelargonii),
  • keramzyt bądź kamyki na drenaż,
  • no i oczywiście pelargonie.

Przed wyjęciem roślin z doniczek, w których dotychczas rosły, namocz je w wodzie - łatwiej będzie wydobyć je z pojemników. Przed sadzeniem można rozluźnić bryły korzeniowe - pobudzi to wzrost nowych korzeni.

Opracowanie: na podstawie materiałów Pelargonium for Europe

