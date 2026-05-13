Pergola szyta na miarę – zagospodarowanie przestrzeni bez strat. Jak stworzyć salon w ogrodzie?

Taras – tu ogród spotyka dom

Granice między ogrodem a wnętrzem domu coraz bardziej się zacierają. Okna i drzwi tarasowe przestają być jedynie elementem ściany, a stają się szklaną elewacją, którą w razie potrzeby można otworzyć, łącząc salon, taras i ogród w jedną przestrzeń. W rezultacie aranżacja wnętrza i ogrodu zyskują równie duże znaczenie na etapie projektowania domu.

Tarasy stają się częścią wspólną, strefą przejściową ogrodu i wnętrza. Tu można korzystać z uroków ogrodu, a jednocześnie mieć na wyciągnięcie ręki udogodnienia domu.

Te elementy domu nabierają coraz większego znaczenia i inwestorzy zwracają uwagę zarówno na ich wielkość jak też wykończenie i wyposażenie. Nie jest to już dodatek do domu, a jego integralna część.

Nowoczesna pergola – osłona na 4 pory roku

Nowoczesna pergola pozwala stworzyć funkcjonalną i komfortową strefę tarasową. Chroni przed słońcem, deszczem i wiatrem, a jednocześnie pozostaje otwarta na ogród. Dzięki temu taras może być wykorzystywany przez większą część roku, zarówno przez domowników, jak i ich gości. W porównaniu ze stałym zadaszeniem pergola daje większą swobodę w regulowaniu ilości światła, jakie wpada do wnętrza domu.

Ruchome lamele dachu umożliwiają zacienienie tarasu w słoneczne dni lub jego otwarcie, gdy pogoda jest mniej sprzyjająca. Dodatkowe szklane panele boczne albo osłony typu screen zapewniają większą intymność i pomagają chronić przed wiatrem i wilgocią, nie ograniczając kontaktu z otoczeniem. Takie rozwiązanie sprawdza się przez cały rok, także zimą, gdy osłonięta przestrzeń może nadal służyć do odpoczynku i spotkań.

Pergole – sprawdzone modele i nowości

Aluprof oferuje kilka modeli pergoli, w tym SB 400 oraz nowsze SB 450 i SB 550. Ich funkcjonalność można rozszerzyć o dodatkowe wyposażenie. Wśród rozwiązań znajdują się m.in. przeszklenia OpenSlide, które można stosować także w loggiach i na tarasach, panele przesuwne Slide ze stałymi lamelami oraz screeny ograniczające nasłonecznienie. W ofercie są również panele przesuwne z ruchomymi lamelami, czyli shuttersy, które pozwalają zwiększyć prywatność i regulować stopień osłony bocznej pergoli.

Dostępna jest także szeroka paleta kolorów, w tym wykończenia drewnopodobne. Takie rozwiązania pozwalają lepiej dopasować aluminiową konstrukcję do otoczenia i uzyskać spójny efekt wizualny. Całość może uzupełniać zintegrowane oświetlenie LED, które poprawia funkcjonalność pergoli i umożliwia korzystanie z niej także po zmroku.

Paweł Wacławczyk, dyrektor rozwoju w segmencie osłon przeciwsłonecznych Aluprof, podkreśla, że wybór pergoli z szeroką gamą akcesoriów pozwala zachować spójność stylistyczną, kolorystyczną i technologiczną, a jednocześnie szybko podnieść standard i funkcjonalność całej zabudowy.