Zalety wiszących kwiatów

Rośliny sadzone w wiszących pojemnikach mają wiele zalet. Można je tak dobrać i wymieniać, by stale mieć kwitnące kwiaty dookoła siebie. Można też co roku tworzyć nową kompozycję – wybierając coraz to nowe odmiany i kolory. Takie ruchome klomby to dobre rozwiązanie dla tych, którzy lubią częste zmiany wyglądu otoczenia – wystarczy je przewiesić. W pojemnikach dobrze wyglądają kompozycje z dwóch lub więcej gatunków roślin. Warto wtedy wybierać takie, z których jedna zwraca uwagę obfitymi kwiatami, a druga ma skromniejszy wygląd i stanowi dobre tło i uzupełnienie dla pierwszej.

Kwiaty wiszące na taras: pelargonia bluszczolistna

Pelargonia bluszczolistna (łac. Pelargonium peltatum). Ma pędy długości 35-80 cm i błyszczące, nieco skórzaste liście. Kwiaty pełne lub pojedyncze (zebrane w bardzo liczne kwiatostany) rozwijają się od maja do października. Potrzebuje podłoża o pH obojętnym (6,0-7,0), dobrze rośnie w miejscach nasłonecznionych i w półcieniu. Należy uważać, aby nie przesuszyć ani nie przelać roślin. Jednak zdecydowanie lepiej znosi to pierwsze. W okresie kwitnienia warto ją zasilać przynajmniej raz w tygodniu nawozem dla pelargonii.

Kwiaty wiszące na taras: petunia

Petunia ogrodowa (Petunia hybrida). Ma rozgałęzione łodygi, zwisające, szorstko i lepko owłosione, długości od 40 do 80 cm oraz jajowate liście. Kwiaty licznych odmian różnią się wielkością i kolorem (bywają białe, różowe, czerwone, fioletowe, liliowe, a nawet żółte). Ostatnią nowością są petunie o pstrych liściach. Najlepiej rosną i najobficiej kwitną w pełnym słońcu. Wymagają dużych pojemników i żyznego przepuszczalnego podłoża, najlepiej o lekko kwaśnym odczynie (pH 5-5,5). Trzeba je systematycznie, obficie podlewać, w okresie upałów i suszy nawet kilka razy dziennie, oraz dokarmiać płynnym nawozem co 7-10 dni. Najlepiej stosować specjalnie przeznaczoną dla nich odżywkę.

Odmianą petunii jest tzw. petunia kaskadowa, czyli surfinia, efekt pracy japońskich hodowców. Jest to roślina obficie kwitnąca, o pędach dorastających do 2 m. Odznacza się sporą odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Kwiaty wiszące na taras: werbena

Werbena ogrodowa (Verbena hybrida). Ma pędy pokryte włoskami i podłużne karbowane liście. Jej ładnie pachnące kwiaty są drobne, jednobarwne lub z tzw. oczkiem, zebrane w gęste, główkowate kwiatostany. Kwitnie od lipca do jesieni. Do sadzenia w wiszących pojemnikach szczególnie nadają się werbeny z grupy odmian Temari i Tapien, o zwisających pędach. Werbena lubi podłoże próchniczne, dość wilgotne, ale przepuszczalne, o pH 6,0-8,0. Odpowiada jej stanowisko słoneczne. Aby uzyskać ładne, rozkrzewione rośliny, należy przyciąć główne pędy. Wzrost werbeny w początkowym okresie jest bardzo powolny.

Werbena ogrodowa o zwisającym pokroju

Kwiaty wiszące na taras: begonia bulwiasta

Begonia bulwiasta (Begonia x tuberhybrida). Jej mięsiste pędy dorastają do 15-30 cm długości, u niektórych odmian są zwisające. Liście są sercowate, o ząbkowanych brzegach. Od czerwca do września rozwijają się duże, pełne lub pojedyncze kwiaty. Ich kolory są zazwyczaj intensywne – od ciemnopurpurowych, przez szkarłatne, ognistopomarańczowe i karminowe aż do intensywnie żółtych. Dobrze rośnie tylko w podłożu żyznym, próchnicznym i przepuszczalnym, a jednocześnie stale wilgotnym. Potrzebuje jasnego, ale nie bezpośrednio nasłonecznionego stanowiska. Wykopane bulwy można przechować do następnego sezonu w pomieszczeniach (temperatura 7-10 st. Celsjusza) w torebkach, przesypane torfem.

Kwiaty wiszące na taras: calibrachoa

Calibrachoa (Calibrachoa hybrida). Ma silnie rozkrzewione wzniosło-zwisające pędy z podłużnymi delikatnymi liśćmi. Jej charakterystyczną cechą są bardzo liczne drobne kwiaty, w różnych, zależnych od odmiany kolorach (stąd nazwa – milion dzwonków). Jest żywotna i łatwa w uprawie, choć wrażliwa na wodę zalegającą w podłożu. Kwitnie obficie przez całe lato, aż do pierwszych jesiennych chłodów. Ma dużą tolerancję na niekorzystne warunki pogodowe. Lubi stanowiska słoneczne, ale dobrze też znosi półcień. Podłoże musi być żyzne i przepuszczalne, z dodatkiem gliny i lekko kwaśne.

Kwiaty wiszące na taras: fuksja

Fuksja (Fuchsia). Ma silnie rosnące pędy z drobnymi liśćmi i niespotykanie dekoracyjne, zwisające kwiaty o różnej budowie (pojedyncze, pełne) i ciekawej kolorystyce (jedno- lub wielobarwne, o odcieniach koloru różowego, czerwonego, fioletowego, purpurowego, niekiedy z dodatkiem bieli). Kwitnie od kwietnia do października. Najlepiej rośnie w podłożu torfowym, próchnicznym, o odczynie pH 6,0-6,5 i na półcienistym lub cienistym stanowisku, osłoniętym od wiatru. Zimą wymaga przechowywania w ciemnym pomieszczeniu w temperaturze 4-8 st. C (wyższa może pobudzić roślinę do przedwczesnego wypuszczania pędów). Podlewamy ją wtedy rzadko i oszczędnie.

Fuksja to jedna z popularniejszych roślin, którymi w sezonie ozdabiamy balkony i tarasy

Kwiaty wiszące na taras: lobelia

Lobelia przylądkowa (Lobelia erinus). Ma silnie rozkrzewione liczne łodygi, cienkie i delikatne, ścielące się lub wzniesione. Tworzą one półkulistą koronę. Liście są małe, gładkie, błyszczące, a kwiaty drobne, niebieskie, fioletowe, różowe lub białe. Kwitnie przez całe lato, od czerwca do października. Obfitemu i długiemu kwitnieniu sprzyja regularne przycinanie przekwitłych pędów. Dobrze rośnie w żyznej, przepuszczalnej, średnio wilgotnej ziemi w miejscach słonecznych lub półcieniu.

Kwiaty wiszące na taras: uczep

Uczep rózgowaty (Bidens ferulifolia). Ma żółte kwiaty o średnicy ok. 3 cm i drobne, ciemnozielone liście. Szybko rośnie – łodygi osiągają długość 1 m. Wcześnie zakwita i trwa to przez całe lato. Jest bardzo odporny na choroby. Po posadzeniu w maju warto przyciąć pędy o ½ długości i ponowić to po dwóch tygodniach. Także latem można go przycinać i formować mu koronę. Ponieważ pochodzi z Meksyku – lubi słońce, dobrze jednak znosi chłodne poranki. Wymaga wilgotnego podłoża.

Kwiaty wiszące na taras: smagliczka nadmorska

Smagliczka nadmorska (Lobularia maritima). Zależnie od odmiany osiąga wysokość od 10 do 20 cm. Ma silnie rozgałęzione pędy, skąpo ulistnione, ale bogato ukwiecone. Drobne kwiaty zebrane są w dość gęste grona. Przeważnie są białe, rzadziej różowe lub fioletowe, zawsze intensywnie pachną miodem i są chętnie odwiedzane przez owady. Kwitnie od maja do września. Po pierwszym obfitym kwitnieniu trzeba przyciąć przekwitające kwiatostany. Wymaga stanowiska słonecznego.

Uczep rózgowaty

Zasady pielęgnacji roślin w pojemnikach

Żeby rośliny w pojemnikach zdrowo rosły i ładnie wyglądały, trzeba przestrzegać kilku zasad:

1. Tworząc kompozycję, dobierajmy rośliny o podobnych wymaganiach co do podłoża, stanowiska i dokarmiania.

2. Zadbajmy, by w pojemnikach znalazła się odpowiednio żyzna gleba – rośliny do wiszących koszy najczęściej szybko rosną i mocno kwitną, a w pojemniku mieści się niezbyt dużo ziemi.

3. Nie zaniedbujmy podlewania i nawożenia, najlepiej odżywką przeznaczoną dla roślin balkonowych lub konkretnych gatunków, np. pelargonii czy surfinii (stosuje się ją zwykle raz na 1-2 tygodnie).

Rośliny zwisające o ozdobnych liściach – alternatywa dla kwitnących

Kolorowe kaskady na tarasie nie muszą składać się wyłącznie z kwiatów. Równie imponujący efekt można uzyskać, sięgając po rośliny o dekoracyjnych, zwisających pędach i ozdobnych liściach. Stanowią one doskonałe tło dla gatunków kwitnących, ale z powodzeniem mogą też grać główną rolę w kompozycji, wprowadzając ciekawe barwy i faktury. Ich zaletą jest dekoracyjność przez cały sezon, niezależnie od okresu kwitnienia.

Do najciekawszych propozycji należy wilec ziemniaczany, który zachwyca dużymi, sercowatymi liśćmi w intensywnych kolorach – od seledynowożółtego po ciemnobordowy. Jego pędy mogą osiągać nawet 60 cm długości, tworząc gęstą, barwną kurtynę. Inną wartą uwagi rośliną są kocanki włochate, które tworzą długie pędy gęsto porośnięte niewielkimi, srebrzystoszarymi listkami. Swój unikalny kolor zawdzięczają miękkim włoskom, które pokrywają ich powierzchnię, nadając kompozycji subtelności i lekkości.

Murator Ogroduje #2: Supertunie