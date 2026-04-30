Od lat pelargonie plasują się w czołówce listy kupowanych roślin balkonowych. Każdego roku, już od połowy kwietnia, w sklepach i centrach ogrodniczych asortyment pelargonii jest wyjątkowo bogaty. Gdy tylko zobaczymy pierwsze kwiaty w sprzedaży, od razu pragniemy, by ozdobiły nasze balkony. Ale uwaga! Te rośliny nie lubią zimna, a termin wystawienia ich na zewnątrz jest ściśle określony. Kiedy można posadzić pelargonie?

Kiedy sadzić pelargonie na zewnątrz?

Gdy tylko wychodzi słońce i dni stają się dłuższe, aż ręka świerzbi, żeby rozpocząć prace ogrodowe. Jakże kuszące jest sadzenie pelargonii i innych letnich kwiatów na balkonie i tarasie już na początku maja! Zazwyczaj nie jest to dobry pomysł. Nawet w przypadku odpornych pelargonii, ich wzrost znacznie spada w temperaturze poniżej 12°C. Jeśli temperatura spadnie poniżej 5°C, całkowicie się on zatrzymuje. Mróz może kosztować je życie! Należy więc wstrzymać się z sadzeniem pelargonii na zewnątrz do czasu, aż ustaną nocne przymrozki, a temperatury w ciągu dnia osiągną wartość dwucyfrową. Przypada to zwykle na drugą połowę maja.

Po 15 maja, czyli Zimnej Zośce i zimnych ogrodnikach, kiedy kończy się czas kwitnienia konwalii, hiacyntów, pierwiosnków i tulipanów, przychodzi pora na królową wszystkich letnich roślin - pelargonię. Ze względu na jej piękne kolory, obfite kwitnienie i łatwą pielęgnację trudno wyobrazić sobie bez niej letni ogród, taras czy balkon. Aby ta południowoafrykańska wielbicielka słońca mogła się rozwijać, potrzebuje nasłonecznionego miejsca, ewentualnie półcienia.

Pelargonie na balkonie sadzimy, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków

Jak sadzić pelargonie w skrzynkach balkonowych?

Przed przystąpieniem do sadzenia pelargonii przygotujmy:

skrzynkę balkonową,

wystarczającą ilość podłoża (najlepiej wykorzystać specjalne podłoże do pelargonii),

keramzyt bądź kamyki na drenaż,

no i oczywiście pelargonie.

Przed wyjęciem roślin z doniczek, w których dotychczas rosły, namocz je w wodzie - łatwiej będzie wydobyć je z pojemników. Przed sadzeniem można rozluźnić bryły korzeniowe - pobudzi to wzrost nowych korzeni.

