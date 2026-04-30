Calibrachoa Million Bells

Milion dzwonków skrzących się wszystkimi kolorami tęczy to niezwykły widok. Ta piękna i tak romantycznie nazywana roślina, będąca ozdobą balkonów i tarasów to calibrachoa czyli kuzynka petunii i surfinii, zna też jako mini surfinie. Początkowo uważano ją za odmianę petunii, jednak po wnikliwych badaniach ustalono, iż różnice dzielące oba gatunki są na tyle istotne, że należy traktować je jak odrębne rodzaje. Tak czy inaczej calibrachoa wygląda jak miniaturowa petunia kaskadowa, osypana mnóstwem małych, kolorowych, dzwonkowatych kwiatów.

Jakie wymagania ma calibrachoa?

Mimo bliskiego pokrewieństwa z petunią i surfinią, jest od nich bardziej odporna na niekorzystne warunki uprawowe i kaprysy pogodowe (np. deszcze, wiatry, upały, wahania temperatury), a także mniej podatna na choroby (m.in. na chlorozy oraz mączniaka prawdziwego). Potrafi wspaniale kwitnąć przez całe lato, oczekuje jednak żyznego, próchniczego, przepuszczalnego i umiarkowanie wilgotnego podłoża o lekko kwaśnym odczynie pH (5,5-6,5 pH). Wymaga też systematycznego, ale umiarkowanego podlewania (jest dość wrażliwa na zalanie i może zapadać na choroby grzybowe, powodujące gnicie korzeni), choć dobrze znosi też z przejściową suszą.

Obecnie na rynku można także znaleźć nowe odmiany, nieco lepiej znoszące nadmiar wody i rzadziej zapadające na choroby grzybowe systemu korzeniowego (grupa Calita i Superbells).

Calibrachoa Chameleon Sunshine Berry

Jak dbać o calibrachoa? - ważne jest nawożenie

Ponieważ calibrachoa kwitnie długo i obficie, musi być odpowiednio nawożona. Jeśli zdecydujemy się na posadzenie rośliny w dobrym podłożu, zawierającym długo działający nawóz i dodatek składnika absorbującego wodę (np. SUBSTRAL Gotowe Podłoże 3w1 Kwiaty Balkonowe), jej pielęgnacja będzie łatwiejsza, gdyż nie trzeba będzie rośliny aż tak częstego podlewać i nawozić.

Calibrachoa rosnące w zwykłej ziemi kwiatowej, będą natomiast oczekiwały zasilania przez cały sezon wegetacyjny, najlepiej specjalnymi nawozami przeznaczonymi dla petunii kaskadowych lub surfinii (np. Planton S - Nawóz do Surfinii i innych petunii kaskadowych, Floramix Surfinia, Florovit płynny nawóz do surfinii, Agrecol Surfinia).

W zależności od zaleceń producenta nawozu, rośliny zasila się przy każdym podlewaniu lub okresowo (np. co tydzień). Takie nawozy zawierają zbilansowany zestaw niezbędnych składników odżywczych (N:P:K) i są wzbogacone o mikroelementy, takie bor, miedź, mangan, cynk czy ważne dla petunii i calibrachoa żelazo, które zapobiega pojawianiu się chloroz (żółknięcie liści spowodowane podwyższonym pH podłoża czyli zmianą odczynu z lekko kwaśnego w kierunku zasadowego) oraz poprawia wybarwienie liści. Na początku uprawy warto też zastosować nawóz z żelazem (chelat żelazowy, np. Mikrovit-Fe), którym opryskuje się rośliny. Taki zabieg również pomaga ochronić liście przed chlorozą, ale pod warunkiem, że roślina jest uprawiana w podłożu o lekko kwaśnym odczynie pH oraz podlewana lekko zakwaszoną wodą (odczyn pH ok. 6,5).

Piękne odmiany calibrachoa

Calibrachoa do niedawna była oferowana przez handlowców w postaci jednej grupy odmian nazywanej Million Bells i skupiającej rośliny o drobnych, dzwoneczkowatych, najczęściej jednokolorowych kwiatach. Ze względu na ich ogromną popularność, hodowcy zaczęli jednak wprowadzać na rynek coraz to nowsze i bardziej wyszukane odmiany, dostępne niemal we wszystkich znanych kolorach (białe, różowe, żółte, pomarańczowe, czerwone, niebieskie, fioletowe), a także dwubarwne, cieniowane i paskowane. Kwiaty poszczególnych odmian różnią się też budową (pojedyncze lub pełne) oraz wielkością (u grupy odmian Superbells kwiaty są większe, niż u innych odmian), a także pokrojem i wysokością.

Tak duża różnorodność odmianowa sprawiła, że rośliny zaczęto dzielić na grupy lub serie, skupiające odmiany o określonych cechach, takich jak duże lub pełne kwiaty, oryginalne kolory czy gęsty pokrój (m.in. Superbells, Colibri, Aloha, Calita,, Chameleon, Hula). Do wyboru mamy mnóstwo odmian calibrachoa, dlatego trudno wskazać te najciekawsze, choć na uwagę z pewnością zasługują:

'Pink Bicolor' o kwiatach pełnych, dwukolorowych, ciemno- i jasnoróżowcyh,

'Banana Chocolate' o kwiatach żółtych z brązowym środkiem,

'Candy Bouquet' o kwiatach pasiastych, żółto-różowych,

'Can-Can Velvet' o prawie czarnych kwiatach,

'Cherry Star' o kwiatach ciemnoróżowych z żółtym środkiem i żółtymi paskami na płatkach,

'Chameleon Sunshine Berry' o kwiatach cieniowanych, koralowo-różowo-żółtych,

'Volcano Neon' o kwiatach różowo-czerwonych z jasnym obrzeżem,

'Lemon Slice' o kwiatach biało-żółtych,

'Blue Star' o kwiatach liliowo-błękitnych, cieniowanych z żółtym środkiem,

'Aloha Double Orange' o kwiatach pełnych, intensywnie pomarańczowych.

Calibrachoa Calitastic Mango

Z czym łączyć million bells na balkonie?

Calibrachoa to roślina bardzo piękna i łatwa w uprawie, dlatego powinna znaleźć się na każdym balkonie. Można ją sadzić jako soliter w wiszących doniczkach lub koszach (w postaci jednej odmiany lub grupy 2-3 odmian o różnej barwie kwiatów) bądź łączyć w kompozycje z innymi roślinami balkonowymi. Dobrze prezentuje się z pelargonią, werbeną ogrodową i bakopą oraz z wilczomleczem 'Diamond Frost', smagliczką nadmorską, uczepem rózgowatym czy lobelią przylądkową. Pięknie wygląda też w zestawieniu z gatunkami o ozdobnych liściach np. wilcem ziemniaczanym, koleusem Blumego czy kocanką włochatą.

Wśród dostępnych na rynku odmian calibrachoa są rośliny o kwiatach niemal we wszystkich znanych kolorach

Przycinanie calibrachoa – sposób na gęstą kaskadę kwiatów

Jedną z największych zalet calibrachoa, w przeciwieństwie do jej kuzynek surfinii, jest zdolność do samooczyszczania. Oznacza to, że roślina sama zrzuca przekwitłe kwiaty, a my nie musimy ich regularnie usuwać. Aby jednak cieszyć się gęstym, zwartym pokrojem i jeszcze obfitszym kwitnieniem przez cały sezon, warto sięgnąć po nożyczki. Kluczowym zabiegiem jest przycięcie pędów w połowie sezonu, zazwyczaj w lipcu. Skrócenie ich o około jedną trzecią długości pobudzi roślinę do wypuszczania nowych rozgałęzień i tworzenia jeszcze większej liczby pąków kwiatowych.

Dla uzyskania idealnie uformowanej, kulistej bryły, niektórzy ogrodnicy decydują się także na delikatne przycinanie co około 4 tygodnie. Taki zabieg nie jest konieczny, ale pozwala w pełni kontrolować kształt rośliny i sprawia, że kaskada kwiatów staje się wyjątkowo gęsta i efektowna aż do pierwszych przymrozków.