Taras wystawiony na pełne słońce to idealne miejsce do wypoczynku, ale dla wielu roślin stanowi prawdziwe wyzwanie. Intensywne promieniowanie słoneczne, nagrzewające się podłoże, silny wiatr oraz okresowe niedobory wody mogą sprawić, że nawet starannie pielęgnowane okazy szybko tracą swój atrakcyjny wygląd. Na szczęście istnieje wiele gatunków, które doskonale radzą sobie w takich warunkach i zachowują dekoracyjność przez cały sezon. Chcesz je poznać?

Lawenda wąskolistna

Lawenda to jedna z najpopularniejszych roślin wybieranych na słoneczne tarasy. Pochodzi z rejonów śródziemnomorskich, dlatego doskonale znosi upały i okresowe przesuszenie podłoża. Jej srebrzystozielone liście oraz fioletowe kwiatostany tworzą niezwykle dekoracyjny efekt, a dodatkowym atutem jest intensywny, przyjemny zapach. Lawenda najlepiej rośnie w przepuszczalnym, lekkim podłożu i nie wymaga częstego podlewania. Nadmiar wilgoci jest dla niej znacznie bardziej szkodliwy niż krótkotrwała susza. Roślina przyciąga również pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie.

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Autor: Jana Milin/ Getty Images Lawendę z powodzeniem można uprawiać w doniczce ustawionej na tarasie

Rozchodnik okazały

Rozchodniki należą do sukulentów, które magazynują wodę w mięsistych liściach. Dzięki temu świetnie radzą sobie podczas długotrwałych okresów bez opadów i regularnego podlewania. Rozchodnik okazały zachwyca atrakcyjnym pokrojem oraz efektownymi kwiatostanami pojawiającymi się pod koniec lata. To roślina niemal bezobsługowa. Dobrze znosi silne nasłonecznienie, wysokie temperatury i porywisty wiatr. Doskonale prezentuje się zarówno w pojedynczych donicach, jak i w kompozycjach z trawami ozdobnymi.

Autor: Getty Images Rozchodnik okazały to pięknie kwitnąca jesienią bylina o grubych, mięsistych łodygach i liściach

Perowskia łobodolistna

Perowskia łobodolistna, nazywana czasem rosyjską szałwią, przypomina lawendę, ale jest od niej jeszcze bardziej odporna na trudne warunki. Tworzy lekkie, ażurowe kępy pokryte srebrzystymi liśćmi i drobnymi, niebieskofioletowymi kwiatami. Roślina doskonale znosi suszę, pełne słońce oraz silny wiatr. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu potrafi pobierać wodę z głębszych warstw podłoża. Perowskia nadaje tarasowi naturalny, śródziemnomorski charakter.

Autor: Getty Images Perowskia łobodolistna

Juka karolińska

Juka karolińska to roślina o egzotycznym wyglądzie, która znakomicie sprawdza się na nowoczesnych tarasach. Jej sztywne, mieczowate liście tworzą efektowne rozety, a latem pojawiają się wysokie pędy kwiatowe obsypane białymi dzwonkowatymi kwiatami. Juka jest wyjątkowo odporna na suszę i intensywne promieniowanie słoneczne. Dobrze znosi również wiatr, dlatego można ją ustawiać nawet na otwartych tarasach i balkonach. Wymaga jedynie dobrze przepuszczalnego podłoża.

Autor: Herman Vlad/ Getty Images Juka karolińska

Kostrzewa sina

Wśród traw ozdobnych trudno znaleźć gatunek lepiej przystosowany do suchych warunków niż kostrzewa sina. Tworzy niewielkie, zwarte kępy o charakterystycznym niebieskoszarym zabarwieniu liści. Kostrzewa jest odporna na suszę, mróz i silny wiatr. Nie wymaga żyznej gleby ani częstego nawożenia. Świetnie komponuje się z roślinami kwitnącymi oraz nowoczesnymi donicami wykonanymi z betonu lub ceramiki.

Poznaj też inne gatunki kostrzewy.

Autor: Getty Images Kostrzewa sina

Szałwia omszona

Szałwia omszona zachwyca długim okresem kwitnienia oraz niewielkimi wymaganiami pielęgnacyjnymi. Jej pionowe kwiatostany w odcieniach fioletu, różu lub błękitu zdobią taras od początku lata aż do jesieni. Roślina dobrze znosi wysokie temperatury, okresowe niedobory wody oraz wietrzne stanowiska. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów pobudza ją do ponownego kwitnienia i pozwala utrzymać atrakcyjny wygląd przez wiele miesięcy.

Autor: Meindert van der Haven/ Getty Images Szałwia omszona

Rudbekia błyskotliwa

Rudbekia błyskotliwa to doskonały wybór dla osób, które chcą wprowadzić na taras intensywne kolory. Jej duże, żółte kwiaty przypominające stokrotki są widoczne z daleka i rozświetlają każdą aranżację. Choć najlepiej kwitnie przy umiarkowanej wilgotności podłoża, dobrze radzi sobie także podczas krótkotrwałej suszy. Silne łodygi sprawiają, że nie jest podatna na uszkodzenia powodowane przez wiatr. To roślina wyjątkowo odporna i łatwa w uprawie.

Autor: homasha/ Getty Images Rudbekia błyskotliwa

Macierzanka piaskowa

Macierzanka piaskowa to niska roślina zadarniająca, która świetnie sprawdza się w skrzynkach, szerokich donicach oraz kompozycjach z innymi gatunkami. Jej drobne liście wydzielają przyjemny aromat, a latem pojawiają się liczne różowe lub fioletowe kwiaty. Naturalnie występuje na suchych, piaszczystych terenach, dlatego znakomicie znosi brak wody oraz intensywne nasłonecznienie. Jest także odporna na wiatr i wysokie temperatury.

Autor: Yuliia Bilousova/ Getty Images Macierzanka piaskowa

Werbena patagońska

Werbena patagońska zdobywa coraz większą popularność dzięki lekkiej, zwiewnej formie i wyjątkowo długiemu kwitnieniu. Jej wysokie łodygi zakończone są niewielkimi fioletowymi kwiatami, które unoszą się ponad innymi roślinami. Mimo delikatnego wyglądu werbena jest bardzo wytrzymała. Dobrze znosi suszę, upały oraz nasłonecznione stanowiska. Jej elastyczne pędy skutecznie opierają się podmuchom wiatru, dzięki czemu pozostaje dekoracyjna nawet podczas niekorzystnej pogody.

Autor: beekeepx/ Getty Images Werbena patagońska

Oleander pospolity

Oleander pospolity to propozycja dla osób marzących o śródziemnomorskim klimacie na własnym tarasie. Roślina zachwyca skórzastymi liśćmi i obfitym kwitnieniem przez całe lato. Kwiaty mogą mieć barwę białą, różową, czerwoną lub łososiową. Oleander doskonale znosi wysokie temperatury i pełne słońce. Jego naturalnym środowiskiem są gorące regiony południowej Europy, dlatego susza nie stanowi dla niego większego problemu. Warto jednak pamiętać, że w polskich warunkach wymaga zimowania w chłodnym, jasnym pomieszczeniu.

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Autor: Lucas Renders/ Getty Images Oleander to ważna roślina w aranżacji ogrodu włoskiego

Jak pielęgnować rośliny na słonecznym tarasie?

Nawet najbardziej odporne gatunki będą rosły lepiej, jeśli zapewni się im odpowiednie warunki. Kluczowe znaczenie ma wybór dużych donic, które wolniej się nagrzewają i dłużej utrzymują wilgoć. Warto także stosować warstwę ściółki z kory, żwiru lub keramzytu, która ograniczy parowanie wody.

Rośliny najlepiej podlewać wcześnie rano lub wieczorem, unikając moczenia liści podczas największych upałów. Dobrym rozwiązaniem są również donice wyposażone w system nawadniający oraz podłoża wzbogacone dodatkami magazynującymi wodę.

Odkryj najczęściej wybierane rośliny wieloletnie do zewnętrznych donic i naucz się, jak je właściwie pielęgnować.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

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