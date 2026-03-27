Macierzanka piaskowa (łac. Thymus serpyllum) znana jest również jako cząberek, tymianek wąskolistny, dzięcielnica. Należy do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae). Rośnie dziko w Europie (także pospolicie w Polsce) i na Syberii.

Jak wygląda macierzanka piaskowa? Czy macierzanka piaskowa jest wieloletnia?

Macierzanka piaskowa to niska bylina (roślina wieloletnia), dorastająca do 10-30 cm wysokości. Tworzy gęste i mocno zwarte kobierce. Jej pędy płożą się lub lekko unoszą, są zdrewniałe u nasady, owłosione, łatwo się ukorzeniają. Liście macierzanki piaskowej są drobne, owalne lub lancetowate, lekko skórzaste, zimozielone, pokryte delikatnym meszkiem.

Macierzanka piaskowa kwitnie od czerwca do sierpnia, a nawet września. Fioletoworóżowe (u odmian fioletowe, różowe, liliowe, a nawet białe) kwiaty zebrane są po kilka w okółkowe kwiatostany.

Cała roślina jest aromatyczna - jej liście, szczególnie po roztarciu, wydzielają przyjemny, cytrynowy zapach, który przyciąga pszczoły, motyle i inne owady zapylające. Jest rośliną miododajną.

Owoce macierzanki to drobne orzeszki, a jej nasiona są roznoszone przez mrówki.

Macierzanka piaskowa to roślina miododajna

Macierzanka piaskowa - wymagania

Macierzanka piaskowa nie jest rośliną wymagającą. Będzie dobrze rosła, jeśli tylko zapewnimy jest słoneczne, ciepłe stanowisko oraz przepuszczalne, najlepiej piaszczyste, umiarkowanie wilgotne podłoże, o lekko kwaśnym odczynie. Dobrze poradzi sobie na ubogich i suchych glebach.

Macierzanka dobrze znosi długie okresy suszy, ale nie lubi być przelewana. To roślina odporna na mróz i nie potrzebuje zimowego okrycia, choć w mroźne i bezśnieżne zimy może przemarzać (wiosną dobrze się regeneruje). Tylko nowo posadzone rośliny warto zabezpieczyć przed mrozem stroiszem lub agrowłókniną

Jak uprawiać macierzankę piaskową?

Uprawa macierzanki piaskowej jest bardzo łatwa. Roślina ta nie potrzebuje regularnego nawożenia, wystarczy raz na kilka lat zasilić ją kompostem lub obornikiem. Macierzanka nie potrzebuje też podlewania. Warto natomiast systematycznie usuwać przekwitnięte kwiatostany.

Warto też macierzankę przycinać. Cięcie wykonuje się po przekwitnięciu rośliny, ścinając jedynie niezdrewniałe fragmenty pędów, pod kwiatostanami. Wiosną natomiast wszystkie pędy macierzanki można przyciąć o 1/3 ich długości. Zabieg ten przyczyni się do obfitego kwitnienia w sezonie.

#MuratorOgroduje: Rośliny odstraszające kleszcze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gdzie najlepiej sadzić macierzankę piaskową?

Macierzanka piaskowa to znakomita roślina do obsadzania różnego rodzaju skarp, murków, przestrzeni między płytami chodnika, a także na skalniaki. Najlepiej prezentuje się posadzona w grupie - rozrastające się okazy tworzą po czasie gęste kobierce. To świetna roślina okrywowa. Spełnia też rolę rośliny ściółkującej między wyższymi roślinami na rabacie (znakomicie ogranicza rozwój chwastów i zatrzymuje parowanie wilgoci z gleby). Jej zaletą jest również odporność deptanie, z dobrym skutkiem zastępuje trawnik!

Macierzanka – ekologiczna alternatywa dla trawnika

Zaletą macierzanki piaskowej jest odporność deptanie, z dobrym skutkiem zastępuje trawnik, zwłaszcza w miejscach słonecznych i suchych. W przeciwieństwie do trawy, nie wymaga regularnego koszenia, intensywnego nawożenia ani częstego podlewania, co przekłada się na oszczędność czasu, pieniędzy i wody. Tworząc gęsty, niski dywan, skutecznie hamuje rozwój chwastów.

Warto jednak pamiętać, że choć jest odporna na deptanie, nie wytrzyma tak intensywnego użytkowania jak boisko sportowe. Idealnie sprawdzi się na ścieżkach, skarpach, między płytami chodnikowymi lub na fragmentach ogrodu o mniejszym natężeniu ruchu, gdzie stworzy pachnącą i piękną przez cały sezon przestrzeń.

Zobacz macierzankę piaskową w galerii zdjęć.

11

Rozmnażanie macierzanki piaskowej

Macierzankę piaskową rozmnaża się generatywnie (przez nasiona) albo wegetatywnie (przez sadzonki lub podział kęp).

Rozmnażanie macierzanki przez wysiew nasion

Nasiona macierzanki wysiewa się w marcu-kwietniu wprost do gruntu. Można też przygotować rozsadę wysiewając nasiona do skrzynek. Siewki należy przepikować do doniczek, a gotową rozsadę sadzi się na miejsce stałe pod koniec maja. Macierzanka daje też dobry samosiew.

Rozmnażanie macierzanki przez sadzonki pędowe

Sadzonki macierzanki pobiera się z rośliny matecznej po kwitnieniu (lipiec-wrzesień) i ukorzenia w pojemnikach wypełnionych podłożem, ustawionych w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Po ukorzenieniu sadzonki sadzi się na miejsce stałe wiosną albo pod koniec lata następnego roku.

Rozmnażanie macierzanki przez podział kęp

Macierzankę piaskową można też rozmnożyć przez podział kęp, dzięki temu roślinę jednocześnie odmładzamy. Roślinę mateczną dzielimy na mniejsze części, które sadzimy bezpośrednio na nowe miejsce. Jeśli oddzielone części nie były wystarczająco ukorzenione, można je posadzić najpierw na rozsadniku, by ich bryła korzeniowa się rozrosła.

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Macierzanka piaskowa Na co jest dobra macierzanka? Właściwości lecznicze macierzanki Macierzanka piaskowa to roślina lecznicza - surowcem jest ziele macierzanki (Herba Serpylli), które zawiera olejki eteryczne. Zbiera się je podczas kwitnienia, a następnie suszy w cieniu. Ziele macierzanki wykazuje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, wykrztuśne, rozkurczowe, żółciopędne, dezynfekujące, wiatropędne, poprawiające trawienie, rozluźniające mięśnie układu pokarmowego. Jest używane jest do płukania gardła, a także przy paradontozie, świądzie, po ukłuciu owadów. Wzmacnia system nerwowy – używane jest do kąpieli dla rekonwalescentów, chorych dzieci i osób starszych. Stosowane jest również w przemyśle perfumeryjnym.