Głogownik Frasera

Głogowniki (łac. Photinia) to krzewy należące do rodziny różowatych (Rosaceae). W Europie (w tym w Polsce) popularnością cieszy się w szczególności głogownik Frasera (łac. Photinia fraseri). To zimozielony krzew o rozłożystym pokroju. W zależności od odmiany i warunków uprawy osiąga 1,5-3 m wysokości. Jego ozdobą są skórzaste, błyszczące liście przebarwiające się na czerwono: młode - wiosną, starsze w okresie jesiennym. Dekoracyjne są również drobne białe kwiaty zebrane w okazałe wiechowate kwiatostany. Głogownik kwitnie późną wiosną – pod koniec maja i w czerwcu. Owoce są kuliste, czerwone.

Popularne odmiany głogownika Frasera

głogownik Frasera 'Red Robin' o czerwonych przyrostach i silnie przebarwiających się liściach,

głogownik Frasera 'Little Red Robin' - niższa „wersja” dorastająca do 2 m,

głogownik Frasera 'Pink Marble' - liście mają kremowy brzeg, młode przyrosty są ciemnoróżowe,

głogownik Frasera 'Super Hedger' o silnym wzroście.

i Autor: Getty Images Głogownik na pniu

Głogownik Dawida

Drugim gatunkiem uprawianym w Polsce jest głogownik Dawida (Photinia Davidiana) – rozłożysty, częściowo zimozielony krzew osiągający do 4 m wysokości. Liście są węższe i bardziej wydłużone od liści głogownika Frasera, mają eliptyczny kształt. Młode są jaskrawoczerwone, starsze - zielone. Jesienią blaszki zmieniają barwę na czerwoną i pomarańczową. Głogownik Dawida kwitnie od lipca do sierpnia. Białe kwiaty tworzą okazałe wiechy. Owoce są czerwone. Pojawiają się we wrześniu i mogą utrzymywać się roślinie aż do wiosny. Przypominają owoce jarzębiny.

Uprawa i pielęgnacja głogowników

Stanowisko dla głogowników. Głogowniki powinno się uprawiać w miejscach słonecznych, ciepłych, zacisznych, osłoniętych od wiatru (zwłaszcza od strony wschodniej). W takich warunkach kwitnienie i owocowanie będzie obfitsze, a liście będą atrakcyjniej wybarwione.

Osłona głogowników na zimę. Rośliny z rodzaju Photinia pochodzą z rejonów o łagodniejszym klimacie. W Polsce krzewy radzą sobie, ale powinno się je osłaniać przed nadejściem zimy wysypując grubą warstwę ściółki u podstawy pnia i okrywając część nadziemną materiałem przepuszczającym powietrze (np. włókniną). To w szczególności dotyczy młodych okazów. Osłony zdejmuje się najczęściej w kwietniu. W najchłodniejszych rejonach Polski lepiej zrezygnować z uprawy.

Sadzenie głogowników. Krzewy zaleca się sadzić wiosną. Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 2-2,5 m. Głogownik preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne. Radzi sobie na lżejszych podłożach, lepiej unikać sadzenia w miejscach podmokłych (choroby, większe ryzyko przemarznięcia). Głogownik dobrze reaguje na ściółkowanie – to ogranicza zachwaszczenie i wyparowywanie wody z gleby.

Cięcie głogowników. Głogowniki można ciąć i formować. W ciągu roku wykonuje się zazwyczaj jedno bądź dwa cięcia, pierwsze po kwitnieniu, a ostatnie nie później niż do końca sierpnia.

Podlewanie głogowników. W czasie suszy krzewy wymagają podlewania. Sporadyczny zabieg może być potrzebny także zimą (ochroni przed suszą fizjologiczną). Prace wykonuje się w umiarkowanie ciepłe (bezmroźne) zimowe dni.

Nawożenie głogowników. Do zasilania zaleca się stosować nawozy organiczne.

Uprawa głogowników w pojemnikach. Głogowniki można uprawiać także w dużych donicach, które jesienią przenosi się do chłodnego, jasnego pomieszczenia (np. budynku gospodarczego lub ogrodu zimowego). W takim wypadku uprawa jest bardziej pracochłonna, a krzewy osiągają mniejsze rozmiary.

Rozmnażanie głogowników. Efektywnie rozmnaża się go przez sadzonki półzdrewniałe lub zdrewniałe. Rozmnażanie generatywne (wysiew nasion) jest możliwe, ale trzeba długo czekać na efekty.

Choroby głogowników. Głogownik może być porażany przez takie choroby jak szara pleśń, mączniaki i zaraza ogniowa.

Zastosowanie głogowników w ogrodzie

Oba gatunki głogownika mają dużą wartość dekoracyjną – są zimozielone (lub częściowo zimozielone), ozdobne z pokroju, liści, kwiatów oraz owoców. Można je wykorzystywać w różnych częściach ogrodu. To niesztampowe solitery – do małych ogrodów. Ponadto nadają się do tworzenia krzewiasto-drzewiastych kompozycji, tworzenia tła dla większych roślin w rabatach, a nawet do zakładania żywopłotów. Za ostatnim zastosowaniem przemawia fakt, że krzewy są rozłożyste, gęste i nie mają tendencji do ogołacania od dołu.

Głogowniki można formować na drzewka i sadzić wzdłuż ścieżek. Są efektowną dekoracją przestronniejszych balkonów tarasów. Pasują do wielu typów ogrodów, szczególnie tych urządzonych w stylu wiejskim, nowoczesnym i orientalnym.

i Autor: Getty Images Żywopłot z głogownika jest wyjątkowo dekoracyjny

Odporność głogownika na mróz

Chociaż głogownik jest krzewem zimozielonym, jego mrozoodporność jest ograniczona. Dojrzałe okazy są w stanie przetrwać spadki temperatur sięgające około -12°C. Oznacza to, że w cieplejszych rejonach Polski, zwłaszcza na zachodzie kraju, jego uprawa jest bezpieczniejsza. W chłodniejszych strefach klimatycznych, gdzie zimy bywają surowsze, silne mrozy mogą niestety uszkodzić pędy.

Szczególnej ochrony wymagają młode krzewy, które są bardziej wrażliwe na niskie temperatury i wysuszający, zimowy wiatr. Przed nadejściem zimy warto osłonić je kapturem z agrowłókniny lub stroiszem, a podstawę pnia zabezpieczyć grubą warstwą kory lub trocin. Taka ochrona znacząco zwiększa szanse na to, że roślina bezpiecznie przetrwa zimę i wiosną znów zachwyci swoimi kolorami.

