Spis treści
Głogownik Frasera
Głogowniki (łac. Photinia) to krzewy należące do rodziny różowatych (Rosaceae). W Europie (w tym w Polsce) popularnością cieszy się w szczególności głogownik Frasera (łac. Photinia fraseri). To zimozielony krzew o rozłożystym pokroju. W zależności od odmiany i warunków uprawy osiąga 1,5-3 m wysokości. Jego ozdobą są skórzaste, błyszczące liście przebarwiające się na czerwono: młode - wiosną, starsze w okresie jesiennym. Dekoracyjne są również drobne białe kwiaty zebrane w okazałe wiechowate kwiatostany. Głogownik kwitnie późną wiosną – pod koniec maja i w czerwcu. Owoce są kuliste, czerwone.
Popularne odmiany głogownika Frasera
- głogownik Frasera 'Red Robin' o czerwonych przyrostach i silnie przebarwiających się liściach,
- głogownik Frasera 'Little Red Robin' - niższa „wersja” dorastająca do 2 m,
- głogownik Frasera 'Pink Marble' - liście mają kremowy brzeg, młode przyrosty są ciemnoróżowe,
- głogownik Frasera 'Super Hedger' o silnym wzroście.
Głogownik Dawida
Drugim gatunkiem uprawianym w Polsce jest głogownik Dawida (Photinia Davidiana) – rozłożysty, częściowo zimozielony krzew osiągający do 4 m wysokości. Liście są węższe i bardziej wydłużone od liści głogownika Frasera, mają eliptyczny kształt. Młode są jaskrawoczerwone, starsze - zielone. Jesienią blaszki zmieniają barwę na czerwoną i pomarańczową. Głogownik Dawida kwitnie od lipca do sierpnia. Białe kwiaty tworzą okazałe wiechy. Owoce są czerwone. Pojawiają się we wrześniu i mogą utrzymywać się roślinie aż do wiosny. Przypominają owoce jarzębiny.
Uprawa i pielęgnacja głogowników
- Stanowisko dla głogowników. Głogowniki powinno się uprawiać w miejscach słonecznych, ciepłych, zacisznych, osłoniętych od wiatru (zwłaszcza od strony wschodniej). W takich warunkach kwitnienie i owocowanie będzie obfitsze, a liście będą atrakcyjniej wybarwione.
- Osłona głogowników na zimę. Rośliny z rodzaju Photinia pochodzą z rejonów o łagodniejszym klimacie. W Polsce krzewy radzą sobie, ale powinno się je osłaniać przed nadejściem zimy wysypując grubą warstwę ściółki u podstawy pnia i okrywając część nadziemną materiałem przepuszczającym powietrze (np. włókniną). To w szczególności dotyczy młodych okazów. Osłony zdejmuje się najczęściej w kwietniu. W najchłodniejszych rejonach Polski lepiej zrezygnować z uprawy.
- Sadzenie głogowników. Krzewy zaleca się sadzić wiosną. Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 2-2,5 m. Głogownik preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne. Radzi sobie na lżejszych podłożach, lepiej unikać sadzenia w miejscach podmokłych (choroby, większe ryzyko przemarznięcia). Głogownik dobrze reaguje na ściółkowanie – to ogranicza zachwaszczenie i wyparowywanie wody z gleby.
- Cięcie głogowników. Głogowniki można ciąć i formować. W ciągu roku wykonuje się zazwyczaj jedno bądź dwa cięcia, pierwsze po kwitnieniu, a ostatnie nie później niż do końca sierpnia.
- Podlewanie głogowników. W czasie suszy krzewy wymagają podlewania. Sporadyczny zabieg może być potrzebny także zimą (ochroni przed suszą fizjologiczną). Prace wykonuje się w umiarkowanie ciepłe (bezmroźne) zimowe dni.
- Nawożenie głogowników. Do zasilania zaleca się stosować nawozy organiczne.
- Uprawa głogowników w pojemnikach. Głogowniki można uprawiać także w dużych donicach, które jesienią przenosi się do chłodnego, jasnego pomieszczenia (np. budynku gospodarczego lub ogrodu zimowego). W takim wypadku uprawa jest bardziej pracochłonna, a krzewy osiągają mniejsze rozmiary.
- Rozmnażanie głogowników. Efektywnie rozmnaża się go przez sadzonki półzdrewniałe lub zdrewniałe. Rozmnażanie generatywne (wysiew nasion) jest możliwe, ale trzeba długo czekać na efekty.
- Choroby głogowników. Głogownik może być porażany przez takie choroby jak szara pleśń, mączniaki i zaraza ogniowa.
Zastosowanie głogowników w ogrodzie
Oba gatunki głogownika mają dużą wartość dekoracyjną – są zimozielone (lub częściowo zimozielone), ozdobne z pokroju, liści, kwiatów oraz owoców. Można je wykorzystywać w różnych częściach ogrodu. To niesztampowe solitery – do małych ogrodów. Ponadto nadają się do tworzenia krzewiasto-drzewiastych kompozycji, tworzenia tła dla większych roślin w rabatach, a nawet do zakładania żywopłotów. Za ostatnim zastosowaniem przemawia fakt, że krzewy są rozłożyste, gęste i nie mają tendencji do ogołacania od dołu.
Głogowniki można formować na drzewka i sadzić wzdłuż ścieżek. Są efektowną dekoracją przestronniejszych balkonów tarasów. Pasują do wielu typów ogrodów, szczególnie tych urządzonych w stylu wiejskim, nowoczesnym i orientalnym.
Odporność głogownika na mróz
Chociaż głogownik jest krzewem zimozielonym, jego mrozoodporność jest ograniczona. Dojrzałe okazy są w stanie przetrwać spadki temperatur sięgające około -12°C. Oznacza to, że w cieplejszych rejonach Polski, zwłaszcza na zachodzie kraju, jego uprawa jest bezpieczniejsza. W chłodniejszych strefach klimatycznych, gdzie zimy bywają surowsze, silne mrozy mogą niestety uszkodzić pędy.
Szczególnej ochrony wymagają młode krzewy, które są bardziej wrażliwe na niskie temperatury i wysuszający, zimowy wiatr. Przed nadejściem zimy warto osłonić je kapturem z agrowłókniny lub stroiszem, a podstawę pnia zabezpieczyć grubą warstwą kory lub trocin. Taka ochrona znacząco zwiększa szanse na to, że roślina bezpiecznie przetrwa zimę i wiosną znów zachwyci swoimi kolorami.