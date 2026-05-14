Ogórek siewny - opis warzywa

Ogórek siewny (łac. Cucumis sativus) jest rośliną jednoroczną z rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae). Pędy ogórka są szorstkie, owłosione, delikatne, kruche, łatwo ulegają uszkodzeniu. Łodyga początkowo pnie się ku górze, później płoży się lub wspina (jeśli ma po czym), dorasta nawet do 4 m długości, rozgałęzia się na pędy boczne. Korzenie ogórka rozrastają się mocno, ale płytko. Liście ogórka są duże, dłoniaste, pokryte miękkimi włoskami, osadzone na dość długich ogonkach, zazwyczaj 3–5-klapowe, jasnozielone do ciemnozielonych. Odmiany ogórka różnią się kształtem i wielkością blaszki liściowej.

Kwiaty ogórka tworzą się w kątach liści, są żółte, rozdzielnopłciowe (ogórki są jednopienne - na tej samej roślinie występują zarówno męskie, jak i żeńskie – męskie rozwijają się przeważnie wcześniej niż żeńskie). Ogórek jest rośliną obcopylną, zapylaną przez owady. Odmiany wczesne zaczynają kwitnąć miesiąc po wschodach, natomiast odmiany późne – nawet dwa miesiące.

Jak wyglądają owoce ogórka?

Owoc ogórka jest jagodą o kształcie walcowatym lub cylindrycznym, w przekroju okrągły lub trójkątny, w 96 proc. składa się z wody. W zależności od odmiany owoce mogą być kształtu wydłużonego, baryłkowatego lub cylindrycznego. Skórkę młodych owoców pokrywają sztywne białe lub czarne włoski. Do konsumpcji zbieramy zielone, jeszcze niedojrzałe owoce – dojrzałe mają barwę białą, żółtą, pomarańczową lub brązową (takie owoce nie są smaczne). Miąższ owoców jest zielony lub białawy. Nasiona są płaskie, jajowate, długości do 11 mm, białawożółtawe, gładkie.

Na rynku dostępnych jest wiele odmian ogórka polecanych do uprawy w gruncie. Powszechnie dostępne ogórki o długich owocach pochodzą z upraw szklarniowych.

Jakie wartości odżywcze mają owoce ogórków?

Owoce ogórka zawierają niewielkie ilości witamin i składników mineralnych. Są niskokaloryczne i zasadotwórcze, pomagają w usuwaniu nadmiaru wody z organizmu i dlatego poleca się je w dietach odchudzających. Większość składników znajduje się nie w miąższu, lecz w skórce. Surowe owoce są dla niektórych osób ciężkostrawne, zawierają one askorbinazę (enzym utleniający witaminę C). Dzięki zdolnościom regeneracyjnym sok z ogórków znalazł zastosowanie w kosmetyce.

Kiedy wysiewać nasiona ogórków do gruntu?

Ogórek uprawia się z nasion wysiewanych wprost do gruntu, ale dopiero wtedy, gdy średnia dobowa temperatura równa będzie 10–12 st.C (w drugiej połowie maja, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków). Aby przyspieszyć zbiór owoców można wcześniej przygotować rozsadę ogórków i - już gotową - wysadzić do gruntu pod koniec maja.

W naszych warunkach klimatycznych najbezpieczniej uznać za datę progową okres nazywany potocznie zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką, a więc czas od 12 do 15 maja, gdy perturbacje pogodowe na półkuli północnej powodują okresowy spadek temperatury. Wysiew po 15 maja określić można zatem śmiało jako super bezpieczną datę, po której możemy wysiewać nasiona ogórków do gruntu w ogrodzie.

Uwaga! Termin ten jest bezpieczny w przypadku nasion, które kiełkują średnio w przedziale od 5 do 10 dni! Jeśli zdecydujemy się na posadzenie 15 maja przygotowanej wcześniej rozsady ogórka, ryzyko przypadkowego trafienia na opóźniony przymrozek wzrasta.

Gdzie wysiewać ogórki? Stanowisko i podłoże do uprawy ogórków

Ogórki potrzebują ciepłego powietrza i nagrzanej gleby. Najlepiej rosną na stanowiskach intensywnie oświetlonych, ale rozproszonym światłem. Na stanowiskach słonecznych, w uprawie na otwartym powietrzu, na liściach powstają oparzenia.

Ogórki słabo rosną w cieniu (na przykład pod drzewami) i gdy gleba wokół niego jest pokryta chwastami. Wymagają gleb żyznych , łatwo nagrzewających się , próchnicznych, zasobnych w składniki pokarmowe, o dobrych właściwościach fizycznych, dużej pojemności wodnej. Gleba nie powinna zaskorupiać się. Ogórki słabo rosną na glebach ciężkich i nadmiernie wilgotnych, a także na glebach lekkich, piaszczystych.

Jak pielęgnować uprawiane ogórki?

Ogórek siewny ma wysokie wymagania cieplne, nie toleruje nawet niewielkich przymrozków. Rozwój kwiatów i owoców zostaje zahamowany już przy temperaturze 12–13 st.C. Optymalna temperatura dla rozwoju ogórka uprawianego w gruncie wynosi 20–25 st. C.

Ogórki wymagają regularnego i intensywnego podlewania, ponieważ mają dość płytki system korzeniowy, a tworzą dużą masę zieloną. Szczególnie ważne jest nawadnianie w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców (gdy w tym czasie ogórek ma zbyt mało wody, może reagować zrzucaniem zawiązków owoców). Ogórków nie należy podlewać zimną wodą, gdyż powoduje to zahamowanie wzrostu i prowadzi do opadania zawiązków. Najlepiej nawadniać ogórki rano - wieczorne podlewanie zwiększa ryzyko porażenia chorobami grzybowymi.

W uprawie ogórków konieczne jest nawożenie organiczne, najlepiej kompostem. Rośliny warto ściółkować słom, torfem lub korą.

Ogórki najlepiej prowadzić przy podporach (np. na sznurkach rozpiętych na mocnych konstrukcjach) - wtedy rośliny są lepiej nasłonecznione, owady łatwiej zapylają kwiaty, a owoce łatwiej zbierać.

Kiedy i jak zbierać ogórki?

Moment i sposób zbioru ogórków mają kluczowy wpływ na wielkość i jakość plonów. Zbiory rozpoczynają się zazwyczaj w lipcu i, w zależności od odmiany oraz terminu siewu, mogą trwać nawet do września. Najważniejszą zasadą jest regularność – owoce należy zbierać systematycznie co 2-3 dni, a w szczycie sezonu nawet codziennie. Pozostawienie przerośniętych ogórków na krzaku osłabia roślinę i hamuje zawiązywanie kolejnych owoców, ponieważ cała jej energia kierowana jest na produkcję nasion.

Do zbioru najlepiej przystępować wcześnie rano, gdy owoce są chłodne i najbardziej jędrne. Ogórki należy odcinać ostrym nożem lub sekatorem, pozostawiając krótki fragment szypułki. Zrywanie ich ręką grozi uszkodzeniem delikatnych pędów. Wielkość zbieranych owoców zależy od ich przeznaczenia – ogórki przeznaczone do kiszenia najlepiej zbierać, gdy osiągną długość 6-10 cm. Te do bezpośredniego spożycia, na przykład do sałatek, mogą być nieco większe.

