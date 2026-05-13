Rośliny jednoroczne traktuje się zazwyczaj jako uzupełnienie rabat bylinowych i oraz uatrakcyjnienie innych części ogrodu. Wprowadzają różnorodność, dzięki nim ogród każdego roku wygląda inaczej. Jednocześnie są cenione w uprawie pojemnikowej (np. na balkonie), gdyż rozwiązują problem zimowania/przechowywania zieleni. Dobrym przykładem wartościowej rośliny sezonowej jest kleome ciernista (łac. Cleome spinosa). Z niewiadomych przyczyn nie jest aż tak popularna jak roczna szałwia błyszcząca czy żeniszek meksykański. Co warto wiedzieć o kleome?

Jak wygląda kleome ciernista?

Kleome ciernista, znana też jako pajęczatka, to roślina o średniej wysokości, zazwyczaj osiągająca 80-120 cm (maks. do 150 cm) wysokości. Jest atrakcyjna z liści i kwiatów. Liście są dłoniastosieczne i piłkowane. Z wyglądu są zbliżone do liści konopi. Mają długie ogonki i są osadzone na grubych, silnych pędach.

Kleome kwitnie od lipca aż do jesieni, często do pierwszych przymrozków. Tworzy groniaste kwiatostany złożone z czteropłatkowych kwiatów z długimi, wygiętymi pręcikami. Kwiaty rozwijają się stopniowo - od dołu do góry. Wydzielają silny, piżmowy zapach. Barwa kwiatów jest biała, różowa, niebieskofioletowa, purpurowa lub karminowa. Owocem jest strąk zawierające nerkowate nasiona.

Przeczytaj też: Pachnące kwiaty do ogrodu - jakie rośliny posadzić, by stworzyć pachnący ogród

Popularne odmiany kleome ciernistej

Na rynku dostępnych jest wiele odmian kleome, które różnią się głównie kolorem kwiatów i siłą wzrostu.

Dużą popularnością cieszy się grupa Queen , której rośliny osiągają od 80 do 120 cm wysokości. W jej skład wchodzą między innymi ‘Cherry Queen’ o ciepłej, czerwono-różowej barwie, ‘Violet Queen’ o głębokim fiolecie oraz ‘Pink Queen’ w nasyconym odcieniu różu.

, której rośliny osiągają od 80 do 120 cm wysokości. W jej skład wchodzą między innymi o ciepłej, czerwono-różowej barwie, o głębokim fiolecie oraz w nasyconym odcieniu różu. Miłośnikom bieli z pewnością przypadnie do gustu elegancka odmiana ‘Helen Campbell’ .

. Warto również zwrócić uwagę na wyższą, dorastającą do 1,5 m grupę odmian heterozyjnych Sparkler F1, w której znajdziemy na przykład subtelną ‘Sparkler Blush’ o kwiatach w odcieniu błękitu z różowym refleksem.

Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kleome ciernista - wymagania uprawowe

Kleome ciernista pochodzi z tropikalnych rejonów świata (Ameryka Południowa), więc ma duże wymagania cieplne. Dlatego jest uprawiana u nas jako roślina jednoroczna. Lubi miejsca widne, słoneczne, ale radzi sobie także w częściowym zacienieniu. Preferuje podłoża żyzne, próchnicze, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne. Toleruje gorsze typy gleb. Znosi krótkotrwałą suszę.

Jak uprawiać kleome ciernistą?

Wysiew nasion kleome. Kleome wysiewa się w marcu (do inspektu, tunelu foliowego, pojemnika ustawionego na parapecie) lub od ostatniej dekady kwietnia (do gruntu, do pojemników wystawionych na zewnątrz). Pierwszy sposób jest wydajniejszy, gdyż późną wiosną operujemy już dobrze uformowanymi sadzonkami. Roślina nie lubi chłodów, dlatego na zewnątrz powinno się ją wystawiać/przesadzać dopiero po 15-tym maja.

Podłoże i rozstaw dla kleome. Kleome należy sadzić w oczyszczonym, spulchnionym i wyrównanym podłożu. Wcześniej ziemię warto wymieszać z przefermentowanym kompostem. Średnio rozstawa między roślinami wynosi 50x50 cm. Oczywiście odległości sadzenia zależą od siły wzrostu konkretnej odmiany.

Podlewanie kleome. Młode rośliny (rozsada), a także egzemplarze uprawiane w pojemnikach, powinno się regularnie podlewać. Latem zabieg wykonuje się codziennie. Kleome uprawiana w gruncie wymaga nawadniania jedynie w czasie długo utrzymującej się suszy. Podczas nie można moczyć roślin, zwłaszcza kwitnących (ryzyko rozwijania się chorób grzybowych).

Nawożenie kleome. Kleome rosnące w żyznym podłożu kwitną długo i obficie. Można to jednak wzmocnić przez wykorzystanie nawozów. Stosuje się je późną wiosną po posadzeniu. Najlepiej wybierać nawozy wieloskładnikowe lub zawierające mało azotu, a dużo fosforu. W ogrodzie często wybiera się formę granulowaną, w uprawie pojemnikowej popularniejsze są nawozy w płynie aplikowane w czasie podlewania.

Ochrona kleome. Rośliny warto regularnie sprawdzać w poszukiwaniu szkodników. Mogą być atakowane m.in. przez mszyce. Gatunek nie wymaga dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Kleome ciernista w galerii zdjęć

11

Kleome ciernista - aranżacja rośliny w ogrodzie, na balkonie i tarasie

Kleome na balkonie i tarasie być główną, spektakularną ozdobą. Najlepiej uprawiać ją w dużych, wolnostojących pojemnikach, np. łącząc ze sobą kilka odmian. Wprowadza egzotyczny akcent.

Kleome w ogrodzie najczęściej wykorzystuje się do dekoracji rabat, gdzie stanowi drugi plan. W tym wypadku zaleca się uprawiać ją w grupach po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt roślin (tej samej odmiany). Nie powoduje niekorzystnego efektu przytłoczenia (nawet w przypadku odmian o wyrazistej barwie kwiatów). Jest rośliną drugiego planu. Z czasem żółknie od dołu, dlatego warto posadzić przed nią niedużo niższe gatunki. Atrakcyjnie wygląda także na wydzielonym miejscu na trawniku, przy murkach i elementach małej architektury. Nadaje się na kwiat cięty (o ile komuś nie przeszkadza specyficzny zapach). Zachowuje świeżość w wazonie do dwóch tygodni.

Kleome pomimo dużych wymagań cieplnych jest gatunkiem szybko rosnącym, łatwym w uprawie. Dzięki niej można stworzyć efektowne zakątki w ogrodzie, na balkonie i tarasie.

Przeczytaj też: Poradnik projektowania rabaty bylinowej - jak wybrać byliny na rabatę