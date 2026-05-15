Niezapominajki (Myosotis) to popularne rośliny kwitnące wiosną. Niezapominajki sadzi się na kwietnikach miejskich, w misach, donicach, skrzynkach balkonowych. Niezapominajki w ogrodzie sadzimy na ogrodowych rabatach, nad brzegami zbiorników wodnych, wykorzystuje się je także do niedużych wiosennych bukietów bądź kompozycji doniczkowych. Niezapominajki doskonale komponują się z kwitnącymi w tym samym czasie tulipanami i narcyzami.

Niezapominajki leśne

Najczęściej uprawianym gatunkiem niezapominajki jest dwuletnia niezapominajka leśna (Myosotis sylvatica), występująca pospolicie w lasach i zaroślach. Dorasta do 20–40 cm wysokości, kwitnie w maju i czerwcu. Drobne niebieskie kwiaty zebrane są w wydłużone kwiatostany.

Odmiany niezapominajki leśnej

Odmiany niezapominajki leśnej różnią się wysokością – najniższe mają 15 cm, najwyższe nawet 40 cm oraz kolorem kwiatów:

odmiany o kwiatach białych: ‘Snow Ball’, ‘Snowsylva’, ‘Biała Kuleczka’, ‘Bryza’,

odmiany o kwiatach różowych: ‘Victoria Rose’, ‘Rosylva’,

odmiany o kwiatach niebieskich: lazurowoniebieska ‘Blue Ball’, ciemnoniebieska ‘Blue Basket’, ‘Bluesylva’ o zwartym pokroju, ‘Musik’ o dużych kwiatach.

Całe rośliny są miękko owłosione.

Kiedy obchodzimy Dzień Polskiej Niezapominajki?

Dzień Polskiej Niezapominajki obchodzimy 15 maja. To święto przyrody, mające na celu promowanie jej walorów, przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej w naszym kraju. Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. Akcję zapoczątkował w 2002 redaktor radiowej Jedynki, prowadzący "Ekoradio", Andrzej Zalewski (zm. 2011). Pierwsze obchody odbyły się 15 maja 2002 roku.

Gdzie najlepiej sadzić niezapominajki?

Niezapominajki w ogrodzie należy uprawiać na bogatych w próchnicę, wilgotnych glebach. Dobrze rosną nawet w niezbyt żyznym podłożu. Najlepiej sadzić niezapominajki w miejscach lekko ocienionych w godzinach południowych lub półcienistych, na suchych stanowiskach szybko przekwitają.

Jak rozmnażać niezapominajki?

Rozmnaża się je przez nasiona wysiewane na rozsadniku od maja do lipca. Gdy pojawią się siewki, pikuje się je w rozstawie 5 x 10 cm. We wrześniu młode niezapominajki przesadza się na zagony zapasowe (w rozstawie 15 x 25cm) lub sadzi od razu na miejsce stałe. Na zimę niezapominajki trzeba przykryć stroiszem lub suchymi liśćmi.

Niezapominajki wieloletnie

Rodzimym gatunkiem niezapominajki jest też wieloletnia niezapominajka błotna (Myosotis palustris). Kwitnie od maja do czerwca. W naturze ten gatunek niezapominajki rośnie na wilgotnych łąkach i nad wodą. W ogrodach niezapominajka błotna sadzona jest zwykle małymi grupami w płytkiej wodzie lub nad zbiornikami wodnymi. Jej pędy lekko płożą się w dolnej części i dorastają do 20–40 cm wysokości. Niezapominajkę błotną rozmnaża się przez nasiona (wymagają przemrożenia), odmiany można rozmnażać przez podział lub z sadzonek wierzchołkowych.

Najczęstsze problemy w uprawie niezapominajek

Część problemów z niezapominajkami wynika z błędów pielęgnacyjnych. Jeśli roślina bujnie rośnie, tworząc wiele liści, ale skąpo kwitnie, przyczyną jest najczęściej przenawożenie azotem. W takiej sytuacji należy ograniczyć zasilanie i postawić na nawozy do roślin kwitnących. Z kolei więdnięcie, mimo regularnego podlewania, może świadczyć o zgniliźnie korzeni spowodowanej zastojami wody – kluczowe jest tu zapewnienie przepuszczalnego podłoża i drenażu, zwłaszcza w uprawie doniczkowej.

Jeżeli natomiast liście żółkną od dołu, a ich brzegi wyglądają na przypalone, najprawdopodobniej roślina otrzymuje zbyt dużo bezpośredniego słońca, szczególnie w godzinach południowych. Warto wtedy przenieść ją w miejsce o bardziej rozproszonym świetle, aby uniknąć poparzeń i nadmiernej utraty wilgoci.

Kuzynki niezapominajki - ułudka wiosenna, brunnera wielkolistna

Ułudka wiosenna (łac. Omphalodes verna) i brunnera wielkolistna (łac. Brunnera macrophylla) należą do tej samej rodziny botanicznej co niezapominajka. Oba gatunki wymagają próchnicznego, umiarkowanie wilgotnego podłoża i półcienistego stanowiska. Te niezapominajki sadzone są na rabatach i wykorzystywane do zadarniania podłoża między drzewami i krzewami.

Murator Ogroduje #2: Brunera i inne byliny cieniolubne