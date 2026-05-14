Nie każdy ma możliwość samodzielnego przygotowania rozsady pomidorów w domu. Wiele osób kupuje więc gotowe sadzonki. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę kupując gotowe sadzonki pomidorów i jakie rośliny wybierać, aby rosły zdrowo i dały dużo owoców.

Gdzie kupować sadzonki pomidorów?

Sadzonki pomidorów najlepiej kupować u sprawdzonych dostawców, ze sprawdzonego źródła (szkółki, centrum ogrodniczego, targowisku). Warto wcześniej popytać wśród znajomych, gdzie zaopatrują się w sadzonki i czy są zadowoleni z ich jakości. Ważne, by sprzedawca potrafił odpowiedzieć o oferowanych odmianach pomidorów i udzielić fachowej porady dotyczącej sadzenia i uprawy pomidorów. Dobry sprzedawca zna swoje rośliny i chętnie odpowie na pytania.

Jaką odmianę pomidorów wybrać?

Zanim wybierzemy się na zakupy, powinniśmy wiedzieć, jaką odmianę pomidorów chcemy kupić – czy będziemy je uprawiać w gruncie, czy pod osłonami. Wybór odmian dostępnych na rynku jest naprawdę duży!

Zastanówmy się też, czy chcemy uprawiać odmiany niskie, niewymagające palikowania, czy może wysokie, które rosną silnie i trzeba je będzie podwiązywać do palików. Czy chcemy uprawiać pomidory o dużych, średnich czy drobnych owocach? Jakiego mają być koloru: czerwone, malinowe, żółte, a może czarne? Warto też zwrócić uwagę na odporność poszczególnych odmian pomidorów na choroby. Przydatne będzie wcześniejsze przeszukanie Internetu w poszukiwaniu informacji na temat odmian pomidorów i u sprzedawcy szukać sadzonek tych wybranych.

#MuratorOgroduje: Sadzenie pomidorów Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Jak powinna wyglądać dobrej jakości sadzonka pomidora?

Dobrej jakości sadzonka pomidora powinna mieć:

25-30 cm wysokości (max 35 cm),

6-8 liści właściwych (nie licząc liścieni),

odległości między liśćmi na łodydze powinna wynosić około 5 cm.

Jeśli sadzonka jest wyższa niż 35 cm, a odległości między liśćmi wynoszą ponad 5 cm, to taka sadzonka jest wyciągnięta i lepiej zrezygnować nie kupować. Łodyga sadzonki powinna być sztywna, mieć przynajmniej grubość ołówka. Na łodydze nie powinno być przebarwień i plam, bo może to świadczyć o porażeniu rośliny przez chorobę.

Sadzonka nie może być zwiędnięta! Zarówno łodyga, jak i liście powinny być jędrne!

i Autor: VOLHA van Meer/ Getty Images Jak powinny wyglądać zdrowe sadzonki pomidorów?

Obejrzyj dobrze liście sadzonki pomidora

Liście zdrowej i dobrej jakościowo sadzonki pomidora powinny być pozbawione plam, przebarwień i śladów obecności szkodników. Warto sprawdzić, czy na spodniej stronie liści nie widać owadów czy złożonych przez nich jaj.

Plamy, przebarwienia czy nietypowe naloty na liściach i łodygach mogą świadczyć o obecności chorób grzybowych, takich jak zaraza ziemniaczana czy alternarioza. Zwijające się lub nienaturalnie zdeformowane liście to z kolei sygnał, że roślina mogła zostać zaatakowana przez szkodniki lub wirusy.

Koniecznie obejrzyjmy liście również od spodu – to tam najczęściej ukrywają się mszyce, mączliki czy przędziorki, których obecność mogą zdradzać lepka spadź lub delikatna pajęczynka. Zwróćmy też uwagę na podstawę łodygi przy samej ziemi. Ciemne, wodniste plamy w tym miejscu mogą być objawem zgorzeli siewek. Wybierajmy wyłącznie rośliny o jednolicie zielonych, zdrowo wyglądających liściach, bez jakichkolwiek podejrzanych zmian.

Liście powinny być soczyście, intensywnie zielone. Jeśli są blade albo żółkną, to roślina może cierpieć na niedobór składników pokarmowych, natomiast jeśli są ciemnozielone, a przy tym skręcają się w rulon, to może to być objaw przenawożenia azotem (a nadmiar azotu może negatywnie wpływać na zawiązywanie owoców). Liście nie powinny być nienaturalnie pozwijane czy poskręcane.

Przeczytaj też: O czym świadczy zwijanie liści pomidora? Jakie są tego przyczyny?

Czy kupować kwitnące sadzonki pomidorów?

Sadzonki pomidorów nie powinny mieć rozwiniętych kwiatów oraz zawiązków owoców. Zazwyczaj takie rośliny po posadzeniu w gruncie zrzucają kwiaty i owoce. Na pojawienie się kolejnych kwiatów musimy czekać wtedy dłużej, a w konsekwencji zbiory są opóźnione. Poza tym energia sadzonki po posadzeniu powinna skoncentrować się na początku na rozbudowaniu systemu korzeniowego, a nie na owocowaniu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by kupować sadzonki pomidorów z jeszcze nierozwiniętymi pąkami kwiatowymi.

Przeczytaj też: Pomidory kwitną, ale nie zawiązują owoców. Dlaczego? Jak zapylić pomidory?

Kupować sadzonki w osobnych pojemnikach, czy bez nich?

Sprzedawcy oferują sadzonki pomidorów rosnące w osobnych doniczkach albo na wspólnych pojemnikach. Lepiej kupować te pierwsze, bowiem ich system korzeniowy nie jest narażony na uszkodzenia.Jeśli decydujemy się na sadzonki sprzedawane bez doniczek, a jedynie z bryłką ziemi, zwróćmy uwagę na to, czy we wspólnym pojemniku sadzonki nie rosną zbyt blisko siebie (jeśli tak jest, to przy wyjmowaniu sadzonek możliwe jest uszkodzenie korzeni), a po oddzieleniu rośliny ziemia dobrze „trzyma się” korzeni (ziemia powinna być wilgotna). Nie kupuj roślin z przesuszoną ziemią – to znak, że rozsada nie była dobrze pielęgnowana.

Zobacz galerię zdjęć: Jak sadzić pomidory?

11

Zwróć uwagę na korzenie sadzonki pomidora

Warto przed zakupem sadzonek pomidorów obejrzeć także korzenie rośliny. System korzeniowy sadzonki pomidora powinien być dobrze uformowany, rozrośnięty, korzonki powinny być białe (absolutnie nie ciemne!). Po wyjęciu sadzonki z doniczki, korzenie powinny być dobrze widoczne.

Jeśli wybierzemy zdrowe, nieprzerośnięte, zahartowane sadzonki pomidorów, to pozwoli nam to uniknąć wielu problemów w początkowym okresie uprawy, a przy odpowiedniej pielęgnacji doczekamy się obfitych zbiorów!

Przeczytaj też o tym, kiedy i jak sadzić pomidory.

Ile sadzonek pomidorów kupić? Zaplanuj swoje pomidorowe zbiory

Przed wyruszeniem na zakupy warto zastanowić się, ile roślin faktycznie potrzebujemy. Kluczowym czynnikiem jest dostępna przestrzeń. Pomidory wysokopienne wymagają więcej miejsca i solidnego palikowania, a optymalna odległość między nimi to 60-70 cm. Odmiany karłowe, samokończące, można sadzić gęściej, zachowując odstęp 40-50 cm. Zbyt gęste sadzenie utrudnia cyrkulację powietrza, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych.

Drugim aspektem jest przeznaczenie plonów. Jeśli planujemy jeść pomidory na bieżąco, kilkuosobowej rodzinie wystarczy od 5 do 10 dobrze prowadzonych krzewów. Jeżeli jednak w planach mamy przygotowywanie przetworów, takich jak soki czy przeciery, liczba ta powinna być znacznie większa.