W maju i czerwcu wielu ogrodników zauważa ten sam problem — mszyce masowo atakują róże, pomidory, bób, porzeczki czy młode pędy drzew owocowych. Choć sklepy ogrodnicze oferują wiele preparatów chemicznych, coraz więcej osób szuka naturalnych metod ochrony roślin. Jedną z najskuteczniejszych są właśnie biedronki.

Biedronka kojarzy się symbolem szczęścia, ale to także z pożyteczny owad, który ma ogromny apetyt na mszyce. Zarówno dorosłe biedronki, jak i ich larwy to pogromcy tych groźnych szkodników. Co ważne, można je skutecznie zwabić do swojego ogrodu - wystarczy stworzyć odpowiednie warunki i posadzić rośliny, które biedronki szczególnie lubią.

Dlaczego warto wykorzystać biedronki do zwalczania mszyc?

Mszyce należą do najbardziej uciążliwych szkodników ogrodowych. Rozmnażają się błyskawicznie i wysysają soki z roślin, osłabiając je oraz powodując deformacje liści i pędów. Dodatkowo mogą przenosić choroby wirusowe. Właśnie dlatego tak ważne jest szybkie ograniczenie ich liczby. Na rynku dostępne są środki chemiczne do zwalczania mszyc, ale zamiast niszczyć środowisko i pożyteczne organizmy chemią, warto postawić na naturalne metody ochrony roślin. Biedronki są sprzymierzeńcem każdego ogrodnika w walce z mszycami - są ich naturalnym wrogiem. Potrafią bardzo szybko odnaleźć miejsca, gdzie występują kolonie szkodników. Dzięki temu skutecznie ograniczają ich liczebność jeszcze zanim dojdzie do poważnych zniszczeń roślin.

Wykorzystanie biedronek w ogrodzie ma wiele zalet:

pozwala ograniczyć chemiczne opryski,

jest bezpieczne dla ludzi i zwierząt,

nie szkodzi pszczołom i innym pożytecznym owadom,

wspiera naturalną równowagę biologiczną,

pomaga utrzymać zdrowy ogród w ekologiczny sposób.

Biedronki są szczególnie przydatne w uprawie: róż, pomidorów, papryki, ogórków, bobu, drzew i krzewów owocowych, roślin balkonowych. Obecność biedronek w ogrodzie często oznacza, że ekosystem funkcjonuje prawidłowo. To znak, że ogród jest przyjazny naturze i wolny od nadmiernie stosowanej chemii.

Jedna dorosła biedronka może zjeść nawet około 50 mszyc dziennie, a jej larwa bywa jeszcze bardziej żarłoczna. W trakcie rozwoju pojedyncza larwa potrafi zlikwidować nawet kilkaset szkodników.

i Autor: Tunatura/ Getty Images Liczba mszyc zjadanych przez biedronkę zależy od jej gatunku i stadium rozwojowego oraz od gatunku mszycy

Jak wyglądają biedronki i ich larwy?

Większość osób bez problemu rozpoznaje biedronkę. Najczęściej spotykana w Polsce biedronka siedmiokropka ma wypukłe, półkoliste ciało długości 5-8 mm, z błyszczącymi, czerwonymi pokrywami skrzydeł, na których znajduje się dokładnie 7 czarnych kropek (po trzy na każdym skrzydle i jedna pośrodku). Jej głowa i przedplecze są czarne z dwoma jasnymi, białymi plamkami.

Znacznie mniej osób wie natomiast, jak wyglądają larwy biedronek. Często bywają mylone ze szkodnikami i przypadkowo niszczone. Tymczasem to właśnie larwy są niezwykle skuteczne w zwalczaniu mszyc. Larwa biedronki ma wydłużone ciało, najczęściej jest ciemnoszara lub czarna z pomarańczowymi plamkami.

Po okresie larwalnym biedronka przechodzi stadium poczwarki, a następnie zamienia się w dorosłego owada. Cały cykl rozwojowy trwa zwykle kilka tygodni i zależy od temperatury oraz dostępności pożywienia.

Biedronki składają też żółte, owalne jajeczka w liczbie 30-50 sztuk na różnych częściach roślin zaatakowanych przez mszyce.

i Autor: Getty Images Larwa biedronki znacznie różni się od postaci dorosłej chrząszcza

Jakie szkodniki zjada biedronka?

Biedronki to owady drapieżne, które pomagają ograniczać populację wielu szkodników roślin. Najczęściej biedronki zjadają:

mszyce,

miodówki,

czerwce,

przędziorki,

młode larwy innych owadów,

jaja szkodników.

Największym "przysmakiem" biedronek pozostają jednak mszyce.

Jak zwabić biedronki do ogrodu?

Przyciągnięcie biedronek do ogrodu nie jest trudne, ale wymaga stworzenia warunków sprzyjających tym pożytecznym owadom. Najważniejsze jest zapewnienie im pożywienia, schronienia oraz ograniczenie chemicznych oprysków.

Sadź rośliny, które przyciągają biedronki. Biedronki szczególnie lubią rośliny o drobnych kwiatach i intensywnym zapachu. Warto posadzić w ogrodzie: koper, fenkuł, nagietki, rumianek, krwawnik, kolendrę, aksamitki, lawendę. Rośliny te przyciągają nie tylko biedronki, ale również inne pożyteczne owady zapylające.

Nie stosuj agresywnych oprysków. Chemiczne środki owadobójcze zabijają nie tylko szkodniki, ale również biedronki i ich larwy. Jeśli chcesz stworzyć naturalny ogród, ogranicz stosowanie preparatów chemicznych.

Zamiast chemii warto korzystać z ekologicznych metod - oprysków z pokrzywy, czosnku, szarego mydła, a także - w przypadku niewielkiej ilości szkodników - ręcznego usuwania mszyc.

Zostaw dzikie zakątki. Biedronki potrzebują miejsc do schronienia i zimowania. Idealnie sprawdzą się: sterty liści, fragmenty kory, suche trawy, niewielkie domki dla owadów. Zbytnio uporządkowany ogród często nie sprzyja pożytecznym owadom. Warto pozostawić choć niewielki naturalny zakątek.

Zapewnij różnorodność roślin. Im większa bioróżnorodność w ogrodzie, tym większa szansa na pojawienie się biedronek. Monokultury są bardziej podatne na ataki szkodników, dlatego warto sadzić różne gatunki roślin obok siebie. Dobrym rozwiązaniem są także kwietne rabaty i łąki kwietne.

Biedronki to naturalni sprzymierzeńcy ogrodnika

Biedronki są jednym z najlepszych przykładów na to, że natura potrafi sama regulować populację szkodników. Zamiast sięgać po chemiczne środki ochrony roślin, warto stworzyć warunki sprzyjające pożytecznym owadom.

Obecność biedronek w ogrodzie pomaga skutecznie ograniczać mszyce i inne szkodniki, a jednocześnie wspiera naturalny ekosystem. To rozwiązanie tanie, ekologiczne i bardzo skuteczne.

Jeśli więc zauważysz w swoim ogrodzie biedronki lub ich larwy, nie usuwaj ich. To mali pomocnicy, którzy mogą uratować róże, warzywa i krzewy owocowe przed inwazją mszyc.

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy