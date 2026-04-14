Spis treści
Dawniej owady pożyteczne znajdowały schronienie m.in. w słomianych strzechach, zakamarkach między cegłami lub belkami, piwnicach czy strychach. Obecnie betonowa zabudowa bardzo to ogranicza, dlatego wiele owadów ginie. Możemy im pomóc w prosty sposób – wystarczy zbudować i zainstalować w ogrodzie hotel dla owadów pożytecznych.
Takie domki są szczególnie potrzebne na wiosnę, kiedy owady składają jaja. Latem domki umożliwiają owadom nocleg i schronienie, a jesienią owady mogą w nich znaleźć miejsce do przezimowania. Warto pamiętać, że owady także potrzebują miejsca gdzie się skryją przed deszczem, mrozem oraz drapieżnikami.
Gdzie postawić w ogrodzie hotel dla owadów?
Domki dla owadów pożytecznych należy ustawić w miejscu osłoniętym od deszczu i wiatru. Najlepsza jest zaciszna i słoneczna przestrzeń po południowej lub południowo-wschodniej stronie domu, pod dachem, szeroką rynną, we wnętrzu altany, pod wiatą czy między drzewami w sadzie.
Hotel dla owadów pożytecznych - instrukcja budowy
Budowa domku dla owadów nie zabierze dużo czasu. Do budowy wystarczy kilka deseczek i rurek bambusowych. Przydatne mogą być także: trzcina, rurki bambusa, puste, rurkowate łodygi, suche drewno i drewniane deseczki, sucha słoma, mech, trawa.
Poniżej przedstawiamy instrukcje wykonania hoteli dla owadów.
Hotel dla owadów pożytecznych 1: instrukcja
Potrzebne materiały:
- puste w środku łodygi roślin (np. maliny, forsycji lub czarnego bzu)
- dwie drewniane deseczki (sklejka o grubości 3 mm) o wymiarach 12 x 25 cm
- listewka o kwadratowym przekroju długości 25 cm i o boku 2,5 cm
- rolka powlekanego drutu
- 6 gwoździ o długości 2 cm
- narzędzia: młotek, obcęgi, wiertarka, sekator ogrodniczy
Wykonanie:
- W deseczkach nawiercić dwa otwory w odległości 5–6 cm od brzegu dłuższego boku i 5 cm od brzegu krótszego boku.
- Przyłożyć deseczkę do listewki, aby nie wystawała poza jej krawędź, wbić trzy gwoździe mniej więcej w równej odległości od siebie.
- Drugą deseczkę przyłożyć do listewki, by tworzyła kąt prosty z pierwszą deseczką i się z nią stykała, przybić kolejnymi trzema gwoździami.
- Środek gniazda: przyciąć łodygi na równą długość (około 25 cm), związać je drutem w pęczek. Przez dwa otworki w jednej z deseczek daszku przeciągnąć dwie przycięte na długość 25–30 cm kawałki drutu, pod daszek podłożyć pęczek łodyg i umocować przeciągając drut przez dwa pozostałe otwory.
- Taki domek zamocować np. pod gałęziami ulubionego drzewa owocowego lub pod daszkiem budynku na ścianie o południowej lub południowo-wschodniej wystawie.
Zobacz galerię zdjęć: Domek dla owadów pożytecznych – instrukcja wykonania krok po kroku
Hotel dla owadów pożytecznych 2: instrukcja
Potrzebne materiały:
- dwie drewniane, kwadratowe deseczki (sklejka grubości 3 mm) o boku 20 cm
- 4 prostokątne deseczki o wymiarach 20 cm x 8 cm
- listewka o przekroju kwadratowym 2 x 2 cm i długości 100 cm
- wyściółka: stare ptasie gniazdo opuszczone po lęgu lub kłąb suchej trawy (jeszcze lepiej jak znajdziemy stare gniazdo myszy, wtedy należy wyjąć z niego suchą wyściółkę)
- gwoździe o długości 2 cm
- narzędzia: młotek, piłka do drewna, wiertarka
Wykonanie:
- W jednej z długich deseczek wywiercić na środku otwór o średnicy 1,5 cm.
- Do kwadratowej deseczki, za pomocą odpowiednio przyciętych listewek, przymocować boki, w tym jeden z wywierconym otworem.
- W środku gniazda umieścić wyściółkę i całość nakryć drugą kwadratową deseczką. Można ją na stałe przybić 2 gwoździami lub tylko prowizorycznie by można było pod koniec sezonu, kiedy rodzina zaniknie, do niego zajrzeć.
- Taki domek umieść w trawie pod dużym drzewem, pod krzewami lub na drzewie, pamiętając by nie znajdował się częściowo w cieniu.
Przeczytaj też:
- Własna pasieka w ogrodzie i na działce. Jak założyć pasiekę
- Rodzaje miodów – z jakich roślin powstają miody. Charakterystyka rodzajów miodu