Dawniej owady pożyteczne znajdowały schronienie m.in. w słomianych strzechach, zakamarkach między cegłami lub belkami, piwnicach czy strychach. Obecnie betonowa zabudowa bardzo to ogranicza, dlatego wiele owadów ginie. Możemy im pomóc w prosty sposób – wystarczy zbudować i zainstalować w ogrodzie hotel dla owadów pożytecznych.

Takie domki są szczególnie potrzebne na wiosnę, kiedy owady składają jaja. Latem domki umożliwiają owadom nocleg i schronienie, a jesienią owady mogą w nich znaleźć miejsce do przezimowania. Warto pamiętać, że owady także potrzebują miejsca gdzie się skryją przed deszczem, mrozem oraz drapieżnikami.

Gdzie postawić w ogrodzie hotel dla owadów?

Domki dla owadów pożytecznych należy ustawić w miejscu osłoniętym od deszczu i wiatru. Najlepsza jest zaciszna i słoneczna przestrzeń po południowej lub południowo-wschodniej stronie domu, pod dachem, szeroką rynną, we wnętrzu altany, pod wiatą czy między drzewami w sadzie.

Hotel dla owadów pożytecznych - instrukcja budowy

Budowa domku dla owadów nie zabierze dużo czasu. Do budowy wystarczy kilka deseczek i rurek bambusowych. Przydatne mogą być także: trzcina, rurki bambusa, puste, rurkowate łodygi, suche drewno i drewniane deseczki, sucha słoma, mech, trawa.

Poniżej przedstawiamy instrukcje wykonania hoteli dla owadów.

Hotel dla owadów pożytecznych 1: instrukcja

Potrzebne materiały:

puste w środku łodygi roślin (np. maliny, forsycji lub czarnego bzu)

dwie drewniane deseczki (sklejka o grubości 3 mm) o wymiarach 12 x 25 cm

listewka o kwadratowym przekroju długości 25 cm i o boku 2,5 cm

rolka powlekanego drutu

6 gwoździ o długości 2 cm

narzędzia: młotek, obcęgi, wiertarka, sekator ogrodniczy

Wykonanie:

W deseczkach nawiercić dwa otwory w odległości 5–6 cm od brzegu dłuższego boku i 5 cm od brzegu krótszego boku.

Przyłożyć deseczkę do listewki, aby nie wystawała poza jej krawędź, wbić trzy gwoździe mniej więcej w równej odległości od siebie.

Drugą deseczkę przyłożyć do listewki, by tworzyła kąt prosty z pierwszą deseczką i się z nią stykała, przybić kolejnymi trzema gwoździami.

Środek gniazda: przyciąć łodygi na równą długość (około 25 cm), związać je drutem w pęczek. Przez dwa otworki w jednej z deseczek daszku przeciągnąć dwie przycięte na długość 25–30 cm kawałki drutu, pod daszek podłożyć pęczek łodyg i umocować przeciągając drut przez dwa pozostałe otwory.

Taki domek zamocować np. pod gałęziami ulubionego drzewa owocowego lub pod daszkiem budynku na ścianie o południowej lub południowo-wschodniej wystawie.

Zobacz galerię zdjęć: Domek dla owadów pożytecznych – instrukcja wykonania krok po kroku

9

Hotel dla owadów pożytecznych 2: instrukcja

Potrzebne materiały:

dwie drewniane, kwadratowe deseczki (sklejka grubości 3 mm) o boku 20 cm

4 prostokątne deseczki o wymiarach 20 cm x 8 cm

listewka o przekroju kwadratowym 2 x 2 cm i długości 100 cm

wyściółka: stare ptasie gniazdo opuszczone po lęgu lub kłąb suchej trawy (jeszcze lepiej jak znajdziemy stare gniazdo myszy, wtedy należy wyjąć z niego suchą wyściółkę)

gwoździe o długości 2 cm

narzędzia: młotek, piłka do drewna, wiertarka

Wykonanie:

W jednej z długich deseczek wywiercić na środku otwór o średnicy 1,5 cm.

Do kwadratowej deseczki, za pomocą odpowiednio przyciętych listewek, przymocować boki, w tym jeden z wywierconym otworem.

W środku gniazda umieścić wyściółkę i całość nakryć drugą kwadratową deseczką. Można ją na stałe przybić 2 gwoździami lub tylko prowizorycznie by można było pod koniec sezonu, kiedy rodzina zaniknie, do niego zajrzeć.

Taki domek umieść w trawie pod dużym drzewem, pod krzewami lub na drzewie, pamiętając by nie znajdował się częściowo w cieniu.

Przeczytaj też:

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie