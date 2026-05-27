Co zawiera pokrzywa zwyczajna?

Pokrzywa zwyczajna to pospolity chwast, ale również bardzo cenna roślina lecznicza. Zawiera bowiem witaminy (A, C, K, B) oraz składniki mineralne (żelazo, magnez, wapń, fosfor, potas, jod, sód, siarkę, mangan i krzem). W skład pokrzywy wchodzą także: chlorofil, serotonina, histamina, garbniki i acetylocholina, flawonoidy i liczne kwasy organiczne. Często zatem wykorzystujemy pokrzywę do podreperowania naszego zdrowia.

Ale pokrzywa znajduje również zastosowanie w ogrodzie - i to nie jako jego dekoracja. Z pokrzywy możemy bowiem przygotować doskonały naturalny płynny nawóz do roślin.

Jak zrobić gnojówkę z pokrzywy do podlewania roślin w ogrodzie?

Z pokrzywy można samodzielnie przygotować gnojówkę, która doskonale sprawdzi się do naturalnego nawożenia roślin w ogrodzie. Jak to zrobić?

Aby zrobić gnojówkę z pokrzywy należy:

zebrać młode ulistnione pędy pokrzywy (przed jej kwitnieniem!),

przygotować pojemnik (może to być np. plastikowe wiadro lub beczka - uwaga! nie może to być pojemnik metalowy),

włożyć do pojemnika pokrzywę i zalać ją wodą (dobrze jest zachować proporcję1 kg pokrzyw na 10 litrów wody),

pozostawić do fermentacji na 2-3 tygodnie,

codziennie mieszać (to ważne, bo do fermentacji potrzebny jest tlen).

Gotowa gnojówka z pokrzywy jest ciemna, przejrzysta i nie powinna się pienić.

Jak stosować gnojówkę z pokrzyw?

Do zasilania roślin gnojówkę należy dziesięciokrotnie rozcieńczyć. Takim roztworem podlewa się rośliny w okresie wegetacji, by je nawieźć i wzmocnić.

Co podlewać gnojówką z pokrzyw?

Gnojówką z pokrzyw podlewać możemy wiele roślin, które rosną w ogrodzie. Nadaje się do zasilania krzewów i drzew ozdobnych oraz owocowych, kwiatów i trawnika. Można też stosować do podlewania warzyw uprawianych w ogrodzie, np. pomidorów, ogórków, bakłażanów, dyni, kapusty białej, ziemniaków, brokułów, jarmużu czy selera naciowego.

Jakich warzyw nie podlewać gnojówką z pokrzywy?

Pokrzywa pod ogórki czy pod korzeń pomidora tak! Niestety, nie wszystkie warzywa lubią podlewanie gnojówką. Ten naturalny nawóz nie nadaje się do stosowania w uprawie niektórych roślin warzywnych. Nie tolerują jej:

fasola,

groch,

czosnek,

cebula.

Nie zaleca się także podlewania gnojówką z pokrzywy warzyw korzeniowych oraz warzyw o krótkim okresie wegetacji (stosowanie w ich uprawie gnojówki z pokrzywy, która zawiera sporo azotu, może powodować nagromadzenie się w tych warzywach szkodliwych azotanów).

