Miedzian służy do zwalczania chorób grzybowych, będąc jednocześnie cennym wsparciem w działaniach profilaktycznych. Kluczowym składnikiem Miedzianu jest tlenochlorek miedzi, wyróżniający się silnymi właściwościami bakterio- i grzybobójczymi. Opryski z tym środkiem mogą skutecznie zaradzić problemom z chorobami atakującymi wiele gatunków roślin, w tym pomidory. Rekomenduje się użycie tego fungicydu w celu ratowania upraw pomidorów, zwłaszcza tych dotkniętych między innymi zarazą ziemniaka.

Miedź w ochronie roślin przed chorobami

Korzystny wpływ miedzi w ogrodnictwie i sadownictwie był już znany od dawna. Można powiedzieć, że jest to jeden z najstarszych znanych środków ochrony roślin, który pomaga w walce z grzybami czy bakteriami. Już w XIX wieku stosowano preparat o nazwie ciecz bordoska, w skład której wchodziła miedź (w postaci siarczanu miedzi) i wapno gaszone.

Ciecz bordoska to substancja, którą po raz pierwszy zastosowano we francuskich winnicach, by zwalczać znanego także i u nas mączniaka rzekomego. Środek był również używany do ochrony przed parchem jabłoni i pozbywania się gąsienic owadów. Obecnie na rynku mamy gotowe preparaty miedziowe do ochrony roślin.

Miedzian, w którym aktywną substancją jest tlenochlorek miedzi, oferowany jest w sprzedaży w dwóch formach, to:

Miedzian 50 WP jako proszek do przygotowania oprysku;

Miedzian Extra 350 SC w formie płynnego koncentratu.

Oba produkty są certyfikowane i znajdują się na liście środków ochrony roślin dopuszczonych w uprawach ekologicznych. Listę tę prowadzi Instytut Ochrony Roślin — Państwowy Instytut Badawczy.

Przeczytaj też: Choroby pomidorów - objawy i zwalczanie 3 najczęstszych chorób pomidorów

Kiedy miedzianem pryska się pomidory?

Miedzian pomoże nam zwalczyć choroby pomidorów: zarazę ziemniaczaną i bakteryjną cętkowatość. Opryski miedzianem wykonujemy natychmiast po zauważeniu i zidentyfikowaniu choroby na pomidorze. Dzięki szybkiemu działaniu są duże szanse na to, że uda się roślinę uratować.

W przypadku profilaktyki pryskamy pomidory wtedy, gdy choroba pojawiła się w poprzednich latach i podejrzewamy, że może znów zaatakować uprawę. W ciągu sezonu warzywa możemy pryskać miedzianem od dwóch do trzech razy, przy czym odstępy między opryskami powinny wynosić od 7 do 10 dni. Pomidory pryskamy od momentu, gdy pojawią się kwiaty do czasu, gdy połowa owoców uzyska typową barwę – będzie dojrzała. Po oprysku nie wolno zrywać owoców pomidora co najmniej przez siedem dni, tyle wynosi okres karencji.

Ile miedzianu na pomidory? Jak stosować?

Sposób aplikacji miedzianu na pomidory różni się w zależności od tego, gdzie uprawiamy rośliny i jaki preparat wybierzemy.

Jeśli chodzi o Miedzian 50 WP w formie proszku, to rozpuszczamy od 2,5 do 3 g proszku w 0,7 litra wody w przypadku pomidorów gruntowych, a 3 g proszku na 1 litr wody – to roztwór, którym pryskamy pomidory uprawiane w szklarni czy pod folią.

w formie proszku, to w przypadku pomidorów gruntowych, a – to roztwór, którym pryskamy pomidory uprawiane w szklarni czy pod folią. Gdy mamy Miedzian Extra 350 SC, to rozpuszczamy od 2 do 2,5 ml środka w 0,7 litra wody do oprysku pomidorów rosnących w gruncie. Natomiast 3 ml środka rozprowadzamy w 1 litrze wody, gdy planujemy pryskać uprawy pod osłoną.

Wystrzegamy się pryskania w dni słoneczne, ale także deszczowe, powinno być pochmurnie i bezwietrznie.

Podczas kwitnienia roślin uprawnych należy środek stosować poza okresem aktywności pszczół. Także należy zwrócić uwagę na to, by aplikować miedzian w oddaleniu od zbiorników wodnych. Ważna jest także temperatura powietrza, powinna być powyżej 6 st.C. W przypadku stosowania środków ochrony roślin trzeba kierować się przede wszystkim zaleceniami producenta umieszczonymi na etykiecie preparatu.

Zobacz galerię zdjęć: Choroby pomidorów

8

Jak działa Miedzian?

Miedzian jest preparatem o działaniu powierzchniowym, co oznacza, że tworzy na liściach i łodygach roślin barierę ochronną. Jego skuteczność opiera się na zawartym w nim tlenochlorku miedzi. Po wykonaniu oprysku jony miedzi osadzają się na roślinie, uniemożliwiając rozwój patogenów, które próbują ją zainfekować.

Kluczowy mechanizm działania polega na blokowaniu rozwoju zarodników grzybów chorobotwórczych. Kiedy zarodnik grzyba ląduje na powierzchni chronionej Miedzianem, jony miedzi wnikają do jego wnętrza i uniemożliwiają kiełkowanie. W ten sposób infekcja jest zatrzymywana na bardzo wczesnym etapie. Warto jednak pamiętać, że preparat ten jest skuteczny wyłącznie w walce z chorobami grzybowymi i bakteryjnymi – nie zwalczy infekcji wirusowych.

Bezpieczeństwo stosowania Miedzianu: ochrona ludzi, pszczół i zwierząt domowych

Chociaż Miedzian jest środkiem dopuszczonym do stosowania w rolnictwie ekologicznym, podczas jego używania należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przygotowując i wykonując oprysk, zawsze zakładaj odzież ochronną, w tym rękawiczki i maseczkę. Kluczowe jest również zachowanie okresu karencji, który dla pomidorów wynosi 7 dni. Oznacza to, że od ostatniego zabiegu do zbioru owoców musi minąć co najmniej tydzień. W trakcie oprysku należy też zadbać, aby w pobliżu nie przebywały dzieci ani zwierzęta domowe.

Szczególną ostrożność trzeba zachować w kontekście ochrony pszczół i innych owadów zapylających. Mimo że Miedzian jest dla nich stosunkowo bezpieczny, oprysków nie należy wykonywać w okresie intensywnego kwitnienia roślin. Najlepszą porą na zabieg jest wieczór, gdy pszczoły zakończą już swoją dzienną aktywność i wrócą do uli. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko przypadkowego zaszkodzenia tym pożytecznym owadom.

Przeczytaj też: Pszczoły w ogrodzie. Jak stworzyć przestrzeń przyjazną dla zapylaczy?

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.