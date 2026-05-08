Cydalima perspectalis to motyl, nazywany u nas ćmą bukszpanową (albo ćmą azjatycką). Został przywleczony do Europy z Azji. W naszym kraju pojawił się kilka lat temu. Jest szkodnikiem wyjątkowo żarłocznym i bardzo szybko rozprzestrzeniającym się. A do tego w Polsce nie ma naturalnych wrogów. Larwy ćmy bukszpanowej zerują wyłącznie na krzewach bardzo popularnego u nas bukszpanu, niszcząc całe krzewy i siejąc spustoszenie w ogrodach i parkach.

Jak wygląda ćma bukszpanowa?

Dorosły osobnik (motyl) ćmy bukszpanowej nie jest szkodliwy, mierzy około 4 cm (przy rozłożonych skrzydłach), jest biały bądź brązowy. Motyle składa jaja na spodniej stronie liści, głęboko wewnątrz krzewów. Z jaj wylęgają się larwy ćmy bukszpanowej, z czasem przekształcające się w gąsienice (jasnozielone z brązowymi paskami), które są niezwykle żarłoczne: zjadają całe liście wraz z młodymi pędami. Przepoczwarzają się w kokonach zbudowanych z dwóch sklejonych ze sobą przędzą liści bukszpanu. W ciągu roku ćma bukszpanowa może mieć nawet cztery pokolenia.

Jakie są objawy żerowania ćmy bukszpanowej?

W wyniku żerowania gąsienic ćmy bukszpanowej na krzewach bukszpanu powstają tzw. gołożery - są to pozbawione liści pędy pokryte przędzą, co w konsekwencji prowadzi do zamierania rośliny.

Szkodnik w krótkim czasie może doprowadzić do zniszczenia wszystkich krzewów bukszpanu w ogrodzie i w okolicy. Jeśli więc u sąsiada za płotem marnieją bukszpany, można być pewnym, że podobna sytuacja wydarzy się także u nas.

Lustracja krzewów w poszukiwaniu ćmy bukszpanowej

Ćmę bukszpanową należy zwalczać jak najszybciej po zauważeniu gąsienic i objawów ich żerowania. Trzeba regularnie i często przeglądać krzewy bukszpanu i sprawdzać, czy są na nich gąsienice i ślady ich żerowania (lepka przędza z odchodami). Lustrację należy przeprowadzać przede wszystkim wewnątrz krzewu, bowiem tam właśnie szkodnik składa jaja i tam żerują gąsienice. Warto sprawdzać rośliny często, aby nie przegapić pojawienia się szkodnika.

Mechaniczne zwalczanie ćmy bukszpanowej

Jeśli okaże się, że nasze bukszpany zostały zaatakowane przez ćmę, spróbujmy pozbyć się ich mechanicznie, strząsając gąsienice na rozłożone pod krzewami płachty folii (gąsienice potem należy skutecznie zniszczyć). Te gąsienice, które pozostały na krzewie po strząsaniu, starajmy się wybrać ręcznie. Pędy, na których zostało niewiele liści, a do tego widać na nich oprzędy, najlepiej wyciąć i spalić.

Można próbować też wymywać gąsienice z pędów silnym strumieniem wody. Warto zamontować na krzewie bukszpanu pułapkę feromonową do wabienia owadów dorosłych ćmy bukszpanowej i wyłapywać je nie dopuszczając do złożenia jaj.

Kiedy wykonać opryski na ćmę bukszpanową?

Ćma bukszpanowa rozpoczyna atak na bukszpany wiosną (już w kwietniu!) i właśnie wtedy rozpocząć należy regularna lustracje krzewów (trzeba dokładnie oglądać rośliny przynajmniej raz w tygodniu). Właśnie w tym okresie warto rozpocząć opryski przeciw ćmie bukszpanowej.

Jakie domowe sposoby na ćmę bukszpanową?

Ćmy bukszpanowej możemy pozbyć się stosując opryski z domowych naturalnych preparatów.

Szare mydło do zwalczania ćmy bukszpanowej

Do zwalczania ćmy bukszpanowej możemy wykorzystać roztwór szarego mydła (zawarte w nim kwasy tłuszczowe działają niszcząco na gąsienice). Aby przygotować roztwór należy rozpuścić w 5-ciu litrach gorącej wody 100 g szarego mydła (wcześniej startego na tarce). Tak przygotowany roztwór należy ostudzić, przelać do spryskiwacza i dokładnie opryskać krzewy bukszpanu.

Ocet do zwalczania ćmy bukszpanowej

Do walki z ćmą bukszpanową można wykorzystać ocet spirytusowy. Bukszpany opryskujemy roztworem octu z wodą (w stosunku 1 część octu na 10 części wody).

Preparaty do zwalczania ćmy bukszpanowej - opryski na ćmę bukszpanową

Chemicznie można zwalczać ćmę bukszpanową opryskując rośliny środkami Decis, Mospilan lub Sherpa. Opadłe liście lub przycięte gałęzie należy zniszczyć, aby nie zimowały jaja szkodnika.

Ćma bukszpanowa powoduje całkowite zamieranie bukszpanów

Kalendarz walki z ćmą bukszpanową – kiedy i jak działać?

Skuteczna ochrona bukszpanów wymaga systematyczności i działania w odpowiednim czasie. Obserwację krzewów warto rozpocząć już pod koniec zimy, a od marca zaleca się instalację pułapek feromonowych. Nie wyeliminują one wszystkich szkodników, ale pozwolą wcześnie wykryć obecność motyli i ograniczyć ich populację poprzez odławianie samców, zanim zdążą zapłodnić samice.

Okres od kwietnia do października to czas największej aktywności ćmy. Należy wtedy przynajmniej raz w tygodniu dokładnie przeglądać bukszpany, rozchylając ich gałęzie. Pierwsze opryski należy wykonać natychmiast po zauważeniu młodych gąsienic, co zwykle ma miejsce na przełomie kwietnia i maja. Ze względu na pojawianie się kilku pokoleń szkodnika w ciągu sezonu, zabiegi ochronne trzeba regularnie powtarzać przez całe lato, zgodnie z instrukcją zastosowanego preparatu.

