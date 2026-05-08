Wiosenne przymrozki groźne dla roślin

Przymrozki, czyli spadki temperatury poniżej 0 st. C, powodują powstawanie kryształków lodu w komórkach roślinnych, co może skutkować ich uszkodzeniem. Podajemy kilka sposobów ochrony roślin w ogrodzie przed wiosennymi przymrozkami. Zazwyczaj wiosenne przymrozki występują aż do Zimnej Zośki.

Jak chronić rośliny przed wiosennymi przymrozkami?

Najlepszą i najskuteczniejszą metodą ochrony roślin przez przymrozkami jest okrywanie roślin. Pod założonymi osłonami temperatura jest odpowiednio wyższa, dzięki zmniejszeniu wypromieniowania ciepła z podłoża. Do okrywania roślin można wykorzystać gazety, kartony, papier, a nawet folię, ale najlepszym materiałem do tego celu jest biała (nie czarna!) agrowłóknina. Jest to materiał, który przepuszcza opady atmosferyczne i nie ogranicza przepływu powietrza. Agrowłókniną można okrywać całe grządki bądź pojedyncze rośliny.

Nawożenie chroni przed wiosennymi przymrozkami

Wpływ na odporność roślin na przymrozki może mieć nawożenie. Rośliny dobrze zaopatrzone w potas wykazują zwiększoną odporność na niską temperaturę. Wynika to ze zwiększenia stężenia soku komórkowego w tkankach roślinnych. Z kolei zbyt obfite nawożenie azotem powoduje obniżenie odporności roślinna przymrozki (zwiększa się bowiem ilość wody w komórkach).

Jak chronić drzewa owocowe przed przymrozkami?

Zraszanie roślin ochroną przed przymrozkami

Dobrym sposobem ochrony drzew owocowych przed wiosennymi przymrozkami jest zraszanie roślin wodą. Polega ono na pokryciu powierzchni liści warstwą wody, która zamarzając oddaje ciepło, dzięki czemu chroni tkanki roślinne przed przymrozkiem. Sposób ten najczęściej jest jednak wykorzystywany w sadach produkcyjnych, a nie amatorskich.

Wiosenne przymrozki - ochrona przez zadymianie

Zadymianie roślin to kolejny sposób ochrony roślin przed przymrozkami, ale także rzadko stosowany w przydomowych ogródkach i na działkach. Wykorzystuje się w nim specjalne świece dymne.

Ochrona roślin przed wiosennymi przymrozkami - termin wysiewu i sadzenia roślin

Aby jak najbardziej ograniczyć szkody spowodowane wiosennymi przymrozkami, zawsze wysiewajmy nasiona i sadźmy rośliny w odpowiednich terminach. Rośliny ciepłolubne do gruntu sadzimy dopiero po 15. maja (gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków). Pomocne jest także zahartowanie rozsady roślin przed wysadzeniem jej do ogrodu.

Jak chronić rośliny przed wiosennymi przymrozkami? Ważne miejsce sadzenia

Unikajmy sadzenia roślin w zagłębieniach terenu, bowiem zimne powietrze jako cięższe właśnie tam będzie się gromadzić. Na rabaty i grządki wybierajmy płaskie powierzchnie bądź wzniesienia.

