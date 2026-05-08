Zamiast sięgać po sklepowe, drogie nawozy do piwonii, zrób swój własny. To świetny zamiennik dla chemicznych specyfików. Wzmacnianie piwonii przed i w trakcie kwitnienia jest bardzo ważne, bo przesądza o tym, czy krzew będzie kwitł obficie, czy też byle jak. Skorzystaj z naszego przepisu na domową odżywkę do piwonii, a przekonasz się, że patent naprawdę działa.

Domowy nawóz z drożdży, dzięki któremu piwonie zakwitną

Tak, chodzi o wykorzystanie zwykłych drożdży, aby mieć przepiękne piwonie. Trzeba wiedzieć, że nawóz z drożdży powoduje bujniejszy wzrost roślin i pobudza roślinę w wejście w kolejne stadia rozwoju np. kwitnienie. Drożdże przyczyniają się także do rozbudowy systemu korzeniowego i zwiększenia jego zdolności pobierania wody i składników pokarmowych z ziemi. Dodatkowo drożdże ograniczają ryzyko występowania chorób korzeni.

Regularnie stosowane nawozy z drożdży tworzą barierę ochronną zmniejszającą podatność na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Ponadto drożdże zawierają wiele związków, których nie ma lub są w śladowych ilościach w nawozach mineralnych. Drożdże są też doskonałym źródłem cukrów, witamin np. z grupy B oraz aminokwasów.

Nawozy z drożdży można przygotowywać w dwóch postaciach:

z drożdży niesfermentowanych,

z drożdży sfermentowanych.

Który lepiej działa? O tym w dalszej części artykułu.

Jak zrobić domowy nawóz do piwonii? Przepis

Najszybciej i najprościej przygotujemy nawóz z drożdży niesfermentowany.

Rozpuszczamy 100 g świeżych drożdży w 10 l ciepłej wody.

Po około godzinie nawóz jest gotowy do użycia bez rozcieńczania.

Taki nawóz z drożdży możemy stosować co 2 tygodnie. Nadaje się do stosowania od marca do końca lata. Najlepsza woda do takiego nawozu to deszczówka. Koszt przygotowania to właściwie cena kostki drożdży. Co istotne, do produkcji nawozu można wykorzystać drożdże, którym minął termin przydatności spożywczej.

Mało problematyczny do przygotowania jest również sfermentowany nawóz z drożdży.

100 gram drożdży należy umieszczamy w dużym naczyniu i zasypujemy 1-2 szklankami cukru.

miksturę odstawiamy na 1-2 godziny.

Następnie dolewamy do wiadra 10 l ciepłej wody.

Całość dokładnie mieszamy.

Po około tygodniu drożdże powinny fermentować i nawóz jest gotowy do użycia.

Uwaga! Do podlewania roślin miksturę należy rozcieńczyć – 1 szklanka roztworu na 10 l wody (proporcja 1:40). Ten nawóz jest silniejszy i nadaje się do szerszego wykorzystania.

Nawóz z drożdży przyda się także do innych roślin

Nawóz z drożdży, szczególnie ten sfermentowany, można stosować również do podlewania warzyw, drzew i krzewów owocowych, roślin ozdobnych, a także roślin pokojowych i balkonowych.

Dlaczego piwonie nie kwitną? Najczęstsze przyczyny

Czasami mimo starań piwonie nie obsypują się kwiatami. Jedną z najczęstszych przyczyn jest nieprawidłowe nawożenie. Stosowanie preparatów bogatych w azot sprawi, że roślina skieruje całą energię we wzrost liści kosztem pąków kwiatowych. Kolejnym powodem może być niewystarczająca ilość światła słonecznego lub niedobór wody, zwłaszcza w okresie zawiązywania pąków.

Brak kwitnienia bywa też skutkiem błędów popełnionych w przeszłości, takich jak wspomniane wcześniej przesadzanie. Jeśli twoja piwonia została niedawno przeniesiona, po prostu daj jej czas. Problem może leżeć także w chorobach – szczególnie groźna jest szara pleśń, która atakuje pędy i pąki. Pamiętaj, by podczas podlewania nie moczyć liści, a zainfekowane części rośliny niezwłocznie usuwać i palić.

