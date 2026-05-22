Własna uprawa pomidorów może być opłacalna – dawać wysoki, dobrej jakości plon. Aby tak się stało, należy ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia różnych niekorzystnych czynników. Jednym z najważniejszych aspektów jest właśnie niedopuszczanie do porażenia przez patogeny grzybowe.

Najgroźniejsze choroby grzybowe porażające pomidory

Najgroźniejsze choroby grzybowe porażające pomidory to: zaraza ziemniaczana, alternarioza pomidora, zgorzel podstawy łodygi, brunatna zgnilizna owoców oraz szara pleśń. Metoda zwalczania poszczególnych patogenów grzybowych może się różnić. Profilaktyka jest zwykle taka sama dla szerokiej grupy chorób.

Opryski na pomidory przeciw najważniejszym chorobom

Charakterystycznym objawem zarazy ziemniaczanej jest pojawianie się dużych, twardych, brunatnych plam wchodzących w głąb miąższu na niedojrzałych owocach. Porażone owoce nie dojrzewają, za to szybko opadają. Ponadto pędy wyglądają jakby były zwiędnięte. Przy zauważeniu początkowych objawów (wodniste plamy) można zastosować rozwiązania ekologiczne. W przypadku znacznej infekcji skuteczne będą środki ochrony roślin (m.in. Amistar, Acrobat, Polyram). Niezwalczana zaraza może zniszczyć nawet 70% plonu.

Przy alternariozie na liściach występują ciemnobrunatne plamy, które z czasem zasychają i kruszą się. Plam przybywa i rozprzestrzeniają się na większości powierzchni blaszki liściowej. W konsekwencji liść żółknie, zwija się i obumiera. Porażone owoce gniją. Na ich powierzchni widać grzybnię. Alternariozę zwalcza się podobnie jak zarazę ziemniaczaną (tymi samymi środkami).

Objawy zgorzeli podstawy łodygi i brunatnej zgnilizny owoców zazwyczaj są widoczne dopiero kilka tygodni po posadzeniu rozsady pomidora lub przed samym zbiorem owoców. Pomidory więdną, na pędach uwidaczniają się brunatne plamy gnilne ułożone pierścieniowo. Przy szypułce owoców występują ciemnobrunatne, zapadające się plamy. Walka z chorobą polega na niedopuszczaniu do jej wystąpienia. Nasiona przed siewem powinno się zaprawiać, np. Zaprawa nasienną T 75 DS/WS. Porażone rośliny trzeba usunąć, te sąsiadujące z nimi potraktować fungicydem, np. Miedzianem. Na danym stanowisku należy zrobić przerwę w uprawie pomidora przez 3-4 lata.

Szara pleśń często pojawia się w uprawach pomidorów pod osłonami – w chłodniejszych miesiącach. Patogen ją wywołujący lubi umiarkowane temperatury i dużą wilgotność powietrza. W wyniku porażenia na liściach pojawiają się szarozielone bądź żółte przebarwienia, a na owocach wodniste plamy. Na wszystkich organach nadziemnych może wystąpić szary nalot. Przy dużej infekcji rośliny wyglądają jakby były nim posklejane. Szarą pleśń zwalcza się po zauważeniu pierwszych objawów. Polecane środki ochrony to m.in. Amistar Opti i Switch.

Jak zapobiegać chorobom pomidorów?

Kluczem do sukcesu jest zapewnienie krzewom pomidorów jak najlepszych warunków i systematyczne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.

Pomidory należy regularnie, nawet codziennie podlewać. Powinno się używać do tego odstanej, letniej wody. Ta zimna, prosto z kranu lub studni, powoduje stres fizjologiczny i może zaszkodzić roślinom. Podczas nawadniania nie powinno się moczyć roślin.

Warto zadbać o odpowiednią rozstawę krzewów pomidorów. Odległość pomiędzy sadzonkami powinna wynosić średnio 60 cm, pomiędzy rzędami 60-80 cm (pomidory wielkoowocowe). Przy nadmiernym zagęszczeniu nie uda się uzyskać większego plonu w przeliczeniu na daną powierzchnię, natomiast rośliny słabiej rozwijają się i są podatniejsze na choroby.

Uprawy pomidora trzeba oddalić od plantacji ziemniaków ze względu na ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej. Dobrym sąsiadem jest natomiast szałwia, która ogranicza infekcje.

Pomidory należy nawozić w sposób zrównoważony. Nie można przesadzać z azotem. Ważnymi składnikami, które wpływają na ilość i jakość plonu są wapń oraz bor.

W produkcji pomidorów na większą skalę krzewy profilaktycznie pryska się środkami ochrony roślin. W uprawie domowej chemię można z powodzeniem zastąpić ekologicznymi gnojówkami z pokrzywy, czosnku, mniszka lub krwawnika.

Kiedy wykonać oprysk na pomidory?

Pomidory zaleca się opryskiwać wieczorem, po okresie oblotu pszczół lub trzmieli. W uprawie gruntowej należy to robić przy bezdeszczowej, bezwietrznej pogodzie. Duże znaczenie dla efektywności zabiegu (a także oszczędności) ma jakość używanego opryskiwacza.

Częstotliwość stosowania oprysków: jak często pryskać pomidory?

Częstotliwość zabiegów ochronnych zależy przede wszystkim od rodzaju stosowanego preparatu. Ekologiczne opryski, w przeciwieństwie do chemicznych środków ochrony roślin, mogą być stosowane znacznie częściej, także profilaktycznie, zanim pojawią się pierwsze objawy choroby. Warto jednak pamiętać, że każdy zabieg, niezależnie od użytego środka, należy wykonywać w odpowiednich warunkach, aby zapewnić jego maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo.

Zabiegi opryskiwania najlepiej przeprowadzać przy dodatniej temperaturze oraz bezwietrznej pogodzie. Dzięki temu preparat trafi dokładnie tam, gdzie powinien, i nie zostanie zniesiony przez wiatr. Co ważne, opryski wykonuje się późnym wieczorem lub nocą. Daje to roślinom kilka godzin na wchłonięcie substancji aktywnych, a jednocześnie chroni pszczoły i inne pożyteczne owady zapylające, które zakończyły już swoją dzienną aktywność.