Ogórki mają naturalną tendencję do szybkiego tworzenia długich pędów i bujnego ulistnienia. W uprawie szklarniowej oraz przy prowadzeniu roślin na podporach nadmierne zagęszczenie może stać się problemem. Liczne pędy boczne wyrastające z kątów liści ograniczają dostęp światła i utrudniają cyrkulację powietrza. Roślina zużywa także więcej składników pokarmowych na rozwój zielonej masy, zamiast koncentrować się na owocowaniu. Dlatego regularne formowanie ogórków pomaga utrzymać rośliny w dobrej kondycji i poprawia jakość plonów.

Dlaczego warto obrywać boczne pędy ogórków?

Usuwanie zbędnych pędów bocznych sprawia, że roślina jest mniej zagęszczona, co przynosi wiele korzyści:

lepsza jakość owoców - owoce mają lepszy dostęp do światła, przez co są smaczniejsze, bardziej chrupkie i rzadziej ulegają deformacjom;

- owoce mają lepszy dostęp do światła, przez co są smaczniejsze, bardziej chrupkie i rzadziej ulegają deformacjom; mniejsze ryzyko chorób - lepsza cyrkulacja powietrza ogranicza rozwój chorób grzybowych i przyspiesza wysychanie liści po deszczu lub podlewaniu;

- lepsza cyrkulacja powietrza ogranicza rozwój chorób grzybowych i przyspiesza wysychanie liści po deszczu lub podlewaniu; łatwiejsza kontrola roślin - w mniej zagęszczonych roślinach szybciej można zauważyć obecność szkodników i pierwsze objawy chorób;

- w mniej zagęszczonych roślinach szybciej można zauważyć obecność szkodników i pierwsze objawy chorób; lepsze nasłonecznienie - światło łatwiej dociera do wnętrza rośliny, co sprzyja fotosyntezie i dojrzewaniu owoców;

- światło łatwiej dociera do wnętrza rośliny, co sprzyja fotosyntezie i dojrzewaniu owoców; wygodniejsze zbiory i pielęgnacja - "uporządkowane" rośliny łatwiej podlewać, nawozić i zbierać z nich owoce.

Warto jednak pamiętać, że intensywne usuwanie pędów bocznych stosuje się głównie w uprawie szklarniowej oraz przy prowadzeniu ogórków na podporach. W przypadku odmian płożących uprawianych tradycyjnie w gruncie zabieg często ogranicza się do minimum.

Kiedy obrywać boczne pędy ogórków?

Usuwanie pędów bocznych najlepiej wykonywać regularnie. Pierwszy zabieg przeprowadza się zwykle wtedy, gdy młoda roślina wykształci 4–5 liści właściwych. Pęd główny jest już wtedy odpowiednio silny, a młode odrosty boczne można łatwo usunąć.

Kolejne zabiegi warto wykonywać raz w tygodniu, usuwając nowe pędy, zanim zdążą mocno się rozrosnąć. Im młodsze pędy są usuwane, tym mniejsze ryzyko uszkodzenia rośliny i szybsze gojenie ran.

Najlepiej przeprowadzać zabieg w suchy, słoneczny dzień, rano lub przed południem, gdy liście są już suche. Nie powinno się usuwać pędów podczas deszczowej lub bardzo wilgotnej pogody, ponieważ wilgoć sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Suche warunki pozwalają ranom szybciej się zasklepić i ograniczają ryzyko infekcji.

Jak prawidłowo usuwać boczne pędy ogórków?

Młode pędy można usuwać ręcznie metodą uszczykiwania. Wystarczy delikatnie chwycić pęd boczny między kciuk a palec wskazujący i zdecydowanym ruchem odłamać go tuż przy pędzie głównym. Należy robić to ostrożnie, aby nie uszkodzić głównego pędu ani liści.

Starsze i bardziej zgrubiałe pędy najlepiej usuwać przy pomocy ostrego, czystego narzędzia, takiego jak sekator, nożyczki ogrodnicze lub nożyk. Pęd należy odciąć możliwie blisko łodygi, ale bez naruszania jej tkanki. Cięcie powinno być równe i gładkie, dzięki czemu rana szybciej się zagoi.

Regularne formowanie ogórków pozwala utrzymać rośliny w dobrej kondycji i może wyraźnie poprawić plonowanie. Dzięki temu ogórki mają lepszy dostęp do światła i powietrza, a pielęgnacja staje się znacznie łatwiejsza.

