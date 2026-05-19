Co sadzić obok ogórków?

Dobrze dobrany sąsiad ogórka może wpłynąć na zdrowy rozwój i dorodne plony warzywa. Ogórek jest bowiem jedną z tych roślin, która bywa atakowana przez szkodniki czy choroby, a odpowiednie towarzystwo pomoże je zwalczać. Inne rośliny mogą stymulować zdrowy rozwój ogórków, dostarczając im na przykład składników mineralnych. W okolicy uprawy ogórków możemy zasadzić zarówno inne warzywa, jak i zioła, ale także kwiaty.

Jakie warzywa sadzić obok ogórków?

Groch i fasola

Najlepszym towarzystwem dla ogórków wśród warzyw będą rośliny strączkowe. Mają one wiele walorów, które sprzyjają rozwojowi ogórków, ale przede wszystkim dostarczają im składników mineralnych. Groch i fasola mają system korzeniowy, w którym rozwijają się pożyteczne bakterie, dzięki którym pobierany jest azot z powietrza, przekształcany potem w azotany w glebie. W ten sposób ogórki rosnące obok warzyw strączkowych mają w naturalny sposób dostęp do potrzebnych składników mineralnych. Fasola i groch mają jeszcze inną cechę: rosną one na tyczkach, podporach, co zapewnia również naturalną osłonę ogórków przed palącym słońcem.

Słoneczniki i kukurydza

Podobną rolę ochronną przed słońcem czy silnym wiatrem odgrywają także słoneczniki czy kukurydza. Mogą one również stanowić podporę dla ogórków do wzrostu w pionie, by nie rozrastały się poziomo. Dzięki temu ogórki unikają bezpośredniego kontaktu z glebą i nie są narażone na występujące w niej choroby grzybowe.

Warzywa korzeniowe

Są to rośliny, które dzięki rozwiniętemu systemowi korzeniowemu dobrze napowietrzają glebę. Dlatego w okolicy ogórków dobrze jest zasadzić popularną marchewkę, pietruszkę czy rzepę. Na granicy uprawy można także zasadzić buraka, ogrodnicy zastrzegają jednak, by nie było to zbyt blisko ogórka, bo oba warzywa mają odmienne potrzeby co do składników mineralnych w glebie.

Warzywa kapustne

W towarzystwie ogórków dobrze jest także posadzić kapustę, a także kalafiory czy brokuły. Warzywa wprawdzie nie odstraszają szkodników, ani nie wpływają na poprawę jakości gleby, ale tak jak ogórki wymagają częstego podlewania, podobnego nawożenia i ziemi o analogicznych składnikach mineralnych.

Warzywa cebulowe

Cebula i czosnek to od dawna znane w ogrodnictwie rośliny, które w naturalny sposób odstraszają szkodniki, ale też ograniczają występowanie na roślinach chorób grzybowych. Dzieje się tak dzięki wydzielanym zwłaszcza przez czosnek fitoncydom. Są to związki porównywalne do antybiotyków o działaniu bakteriobójczym.

Warzywa liściowe

Sałata, szpinak czy roszponka to rośliny, które często wykorzystywane są jako przedplon, ale i międzyplon przy uprawie ogórków. Wynika to z krótkiego okresu wegetacji i płytkiego systemu korzeniowego warzyw liściastych. Ponadto szpinak czy sałata będą ochraniać okoliczną glebę, a także ogórki przed przegrzaniem.

Przeczytaj też: Odżywczy nawóz dla ogórków - domowy sposób na duże plony!

Jakie zioła sadzić obok ogórków?

Zioła pomagają odstraszyć szkodniki, które są szczególnie dotkliwe dla ogórków. Jednak warto zioła sadzić rozważnie, bo ich intensywne zapachy mogą wpłynąć na smak ogórków. Zatem najlepiej jest sadzić zioła w niewielkiej ilości. Bazylia przyczyni się do zmniejszenia występowania mączniaka na ogórkach, z kolei wrotycz będzie działał odstraszająco na mrówki i mszyce. Obok ogórków dobrze jest także zasadzić oregano, kolendrę, kminek, cząber ogrodowy czy estragon.

Jakie kwiaty sadzić obok ogórków?

Warto również zaplanować obok plantacji ogórków rabaty z kwiatami. Te rośliny odstraszą szkodniki atakujące ogórki. Na pewno warto zasadzić aksamitki, nagietki i nasturcje, dzięki którym możemy się pozbyć w ogórkach mszyc, nicieni i mączlika. Kwitnące kwiaty będą zachęcały również do odwiedzin owady, dla których np. mszyce stanowią pożywienie, więc możemy się w naturalny sposób pozbyć szkodników. Dodatkowo owady, zachęcone zapachem czy kolorem kwiatów, mogą również zapylać ogórki, co wpłynie na dłuższe i obfitsze owocowanie.

Przeczytaj też: Uprawa ogórków na balkonie

Czego nie sadzić obok ogórków?

Obok ogórków nie powinno się sadzić z pewnością ziemniaków, pomidorów i rzodkiewki. Rośliny te nawzajem będą na siebie niekorzystnie wpływać. Szczególnie ziemniaki i pomidory są podatne na działanie szkodników i grzybów, a w sąsiedztwie ogórków warzywa będą się nawzajem osłabiały.

Przeczytaj też: Dlaczego ogórki rosną pękate

14

Przycinanie i prowadzenie pędów ogórków dla obfitych plonów

Aby roślina skupiła całą energię na wytwarzaniu owoców, warto regularnie przycinać jej pędy. Kluczowym zabiegiem jest usunięcie wszystkich pędów bocznych i kwiatów, które wyrastają do wysokości około 50 cm nad ziemią. Dzięki temu wzmocni się główny pęd, a dolne partie rośliny będą miały lepszą wentylację, co ograniczy ryzyko chorób.

W miarę wzrostu ogórka należy delikatnie owijać jego pędy wokół sznurka lub siatki, pomagając mu piąć się w górę. Pędy boczne, które pojawiają się powyżej 50 cm, można skracać za drugim lub trzecim liściem. Warto także na bieżąco usuwać wszystkie pożółkłe, uschnięte liście oraz słabe pędy, które niepotrzebnie osłabiają roślinę i ograniczają dostęp światła do dojrzewających owoców.

#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.