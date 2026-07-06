Czego potrzebują ogórki, żeby urosły?

Ogórki, zarówno te rosnące pod folią, jak i w gruncie, mają określone wymagania jeśli chodzi o uprawę. To rośliny, które przede wszystkim do prawidłowego rozwoju potrzebują dużo słońca. Dlatego jeśli decydujemy się na uprawę ogórków, to zwróćmy uwagę, by wybrać im stanowisko słoneczne.

Ogórki potrzebują także dużo wody. Co warte podkreślenia, ilość wody jaką dostają ogórki, wpływa na smak owoców - jej nadmiar sprawi, że owoce będą niesmaczne, wodniste, natomiast niedobór w okresie owocowania sprawi, że ogórki stają się gorzkie. W niektórych przypadkach ten smak jest na tyle intensywny, że warzywa nie nadają się do jedzenia. Niedostatek wody odbija się także na formie ogórka, owoce stają się zakrzywione, haczykowate.

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Dlaczego ogórki rosną pękate?

Na smak i kształt ogórków wpływają także składniki odżywcze w glebie. I choć ziemia do uprawy może być zwykła, ogrodowa, to jednak należy ją regularnie nawozić. Nie powinno się uprawiać ogórków w miejscu, w którym rosły w poprzednim sezonie. Taka ziemia jest już zubożona o ważne dla ogórków minerały. Warzywa potrzebują odpowiednich ilości azotu, fosforu, magnezu, potasu i wapnia. Niedobór niektórych z tych minerałów wpływa nie tylko na kondycję krzaczka, ale i na smak oraz formę owoców.

Czasami zdeformowany kształt ogórka da nam informację o tym, czego brakuje roślinie.

Jeśli w glebie jest niedostatek azotu, to owoce są karłowate, mają ostre, zwężone końcówki od strony, z której był kwiat. Ta końcówka również może żółknąć, a sam owoc będzie miał jasnozieloną barwę.

Na wyglądzie warzywa odbija się także niedobór potasu. Ogórek staje się pękaty, ale nierównomiernie, nabrzmiewać będzie część od strony kwiatu, czyli odwrotnie niż w przypadku niedoboru azotu. Natomiast owoc zwęża się w końcówce przy łodydze.

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Co można zrobić, by ogórki nie rosły pękate?

Zdeformowane ogórki są dla nas informacją, że należy działać. Powinniśmy zwrócić uwagę, jak podlewamy warzywa i zacząć uprawę nawozić. Jeśli ogórki mają kształt gruszki, są pękate, to należy przygotować nawóz zawierający potas. Możemy zastosować gotowe preparaty, na rynku są dostępne takie, które są specjalnie przygotowane pod kątem wymagań ogórków. Ale także możemy samodzielnie przygotować odżywkę. Do nawożenia ogórków dobrze się sprawdzi gnojówka z pokrzyw. Zawiera zarówno azot, jak i inne składniki, w tym potas, magnez i wapń. Dzięki zasilenia ogórków taką odżywką sprawimy, że nowe, młode owoce będą miały naturalny kształt, kolor i właściwy smak.

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Jak zapobiegać deformacjom ogórków? Dobre praktyki w uprawie

Aby cieszyć się równymi i kształtnymi ogórkami, warto wdrożyć kilka dobrych praktyk.

Kluczowe jest regularne i równomierne podlewanie , dostosowane do warunków pogodowych – gleba powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra.

, dostosowane do warunków pogodowych – gleba powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Pomocne jest także ściółkowanie , które ogranicza parowanie wody i stabilizuje temperaturę podłoża.

, które ogranicza parowanie wody i stabilizuje temperaturę podłoża. Równie ważne jest zrównoważone nawożenie, najlepiej oparte na wcześniejszej analizie gleby.

Aby wspomóc zapylanie, warto posadzić w pobliżu grządek rośliny miododajne, które przyciągną pszczoły, oraz unikać stosowania chemicznych środków ochrony roślin w godzinach oblotu owadów.