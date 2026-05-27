Piwonie (peonie) są długowiecznymi bylinami, które mogą rosnąć w jednym miejscu nawet kilkanaście lat. Jeśli jednak warunki uprawy są nieodpowiednie albo rośliny zostały osłabione po przesadzeniu, pąki kwiatowe zamiast się rozwijać mogą zasychać. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka.

Kiedy kwitną piwonie?

Termin kwitnienia piwonii zależy od odmiany oraz pogody. Najwcześniejsze odmiany zaczynają kwitnąć już w drugiej połowie maja, natomiast większość piwonii rozwija kwiaty na przełomie maja i czerwca. Niektóre późne odmiany mogą kwitnąć nawet do końca czerwca. Pojedynczy kwiat utrzymuje się zwykle przez kilka dni, ale odpowiednio dobrane odmiany pozwalają wydłużyć okres kwitnienia piwonii w ogrodzie nawet do kilku tygodni.

Pąki zasychają, bo piwonia rośnie w ubogiej i suchej glebie

Pierwszym powodem zasychania pąków piwonii może być zbyt słaba gleba. Piwonie sadzimy na glebach przepuszczalnych, lecz żyznych, przeciętnie wilgotnych. Zjawisko zasychania pąków kwiatowych spotyka się najczęściej na roślinach posadzonych na piaszczystych glebach, zbyt suchych i ubogich w okresie wykształcania pąków. Do czasu kwitnienia, szczególnie w okresie suszy, piwonie potrzebują dość intensywnego podlewania, gdyż brak wody prowadzi do zasychania pąków kwiatowych. Długotrwała susza może sprawić, że pąki będą małe, zaschnięte lub w ogóle się nie rozwiną.

Autor: stsvirkun/ Getty Images Piwoniom zawiązującym pąki należy dostarczać wody

Pąki piwonii zasychają, bo karpę posadzono zbyt głęboko

Zbyt głębokie sadzenie to bardzo częsty powód problemów z kwitnieniem piwonii. Pąki odnawiające powinny znajdować się zaledwie 3–5 cm pod powierzchnią ziemi. Jeśli roślina została posadzona głębiej, będzie wypuszczać liście, ale może nie zakwitnąć przez kilka lat albo tworzyć słabe pąki, które zasychają.

Piwonie nie lubią częstego przesadzania. Po przeniesieniu na nowe stanowisko potrzebują czasu na regenerację systemu korzeniowego. U starszych egzemplarzy przesadzanie często powoduje osłabienie kwitnienia nawet przez 2–3 sezony.

i Autor: Getty Images Karpy piwonii przeznaczone do sadzenia po podzieleniu powinny mieć zdrowe korzenie i co 3-5 dobrze wykształconych oczek

Przyczyną zasychania pąków piwonii jest niedobór składników pokarmowych lub przenawożenie azotem

Piwonie są roślinami o dużych wymaganiach pokarmowych. Niedobór fosforu i potasu osłabia kwitnienie oraz rozwój pąków. Z kolei nadmiar azotu powoduje bujny wzrost liści kosztem kwiatów i zwiększa podatność roślin na choroby grzybowe. Do nawożenia piwonii najlepiej stosować nawozy do roślin kwitnących lub nawozy wieloskładnikowe z przewagą fosforu i potasu.

Autor: Valeriy_G/ Getty Images Kiedy i jak nawozić piwonie?

Pąki zasychają, bo piwonie zostały porażone przez szarą pleśń

Jeśli pąki najpierw brązowieją lub czernieją, a później zamierają, przyczyną może być szara pleśń - groźna choroba wywoływana przez grzyb Botrytis cinerea. Chorobie sprzyjają chłodne i wilgotne warunki, zbyt gęste sadzenie roślin. Najczęściej porażane tą chorobą są rośliny przenawożone azotem - rośliny takie mają bardzo duże, intensywnie ciemnozielone liście, miękkie w dotyku

Objawy szarej pleśni na piwoniach to:

brunatnienie i zasychanie pąków,

gnicie młodych pędów,

szary, pylący nalot na porażonych częściach roślin,

zamieranie całych łodyg.

Szara pleśń rozprzestrzenia się wyłącznie na częściach nadziemnych roślin. Porażone fragmenty należy jak najszybciej usunąć i zniszczyć - nie wolno ich kompostować.

Autor: Olga Seifutdinova/ Getty Images Szara pleśń - objawy na pąku piwonii

Jak chronić piwonie przed szarą pleśnią?

W ochronie piwonii przed chorobami grzybowymi najważniejsze są przede wszystkim działania profilaktyczne:

sadzenie roślin w przewiewnych miejscach,

unikanie moczenia liści podczas podlewania,

usuwanie porażonych pędów i liści,

niezbyt gęste sadzenie roślin,

umiarkowane nawożenie azotem,

jesienne ścinanie i usuwanie nadziemnych części roślin.

W razie silnego porażenia można zastosować fungicydy przeznaczone do zwalczania szarej pleśni w roślinach ozdobnych, ale przed zakupem należy sprawdzić aktualny rejestr środków ochrony roślin.

Inne przyczyny zasychania pąków piwonii

Wiosenne przymrozki - wczesne odmiany piwonii bywają uszkadzane przez późne przymrozki. Przemarznięte pąki najpierw ciemnieją, a później zasychają.

- wczesne odmiany piwonii bywają uszkadzane przez późne przymrozki. Przemarznięte pąki najpierw ciemnieją, a później zasychają. Nadmiar wilgoci i zastoiska wodne - choć piwonie nie lubią przesuszenia, równie źle reagują na nadmiar wody. Długo utrzymująca się wilgoć sprzyja gniciu korzeni i rozwojowi chorób grzybowych.

- choć piwonie nie lubią przesuszenia, równie źle reagują na nadmiar wody. Długo utrzymująca się wilgoć sprzyja gniciu korzeni i rozwojowi chorób grzybowych. Zbyt mało słońca - piwonie najlepiej kwitną na stanowiskach słonecznych. W półcieniu wytwarzają mniej kwiatów, a pąki mogą być słabsze i gorzej się rozwijać.

- piwonie najlepiej kwitną na stanowiskach słonecznych. W półcieniu wytwarzają mniej kwiatów, a pąki mogą być słabsze i gorzej się rozwijać. Zbyt stara, zagęszczona karpa - starsze egzemplarze po wielu latach mogą słabiej kwitnąć. Jeśli środek karpy jest mocno zagęszczony, warto roślinę odmłodzić przez podział.

- starsze egzemplarze po wielu latach mogą słabiej kwitnąć. Jeśli środek karpy jest mocno zagęszczony, warto roślinę odmłodzić przez podział. Szkodniki - choć same mrówki zwykle nie szkodzą piwoniom, obecność mszyc może osłabiać pąki i prowadzić do ich deformacji. Problemem bywają także wciornastki, które uszkadzają delikatne płatki jeszcze przed rozwinięciem kwiatu.

Co zrobić, gdy pąki piwonii zasychają?

Jeśli piwonie nie rozwijają pąków, warto krok po kroku sprawdzić warunki uprawy:

Oceń wilgotność podłoża.

Sprawdź, czy karpa nie została posadzona zbyt głęboko.

Usuń chore pędy i zaschnięte pąki.

Ogranicz nawożenie azotem.

Zapewnij roślinom więcej słońca i przewiewu.

W razie objawów choroby zastosuj preparat dopuszczony do użycia w aktualnym rejestrze środków ochrony roślin.

W wielu przypadkach poprawa warunków uprawy wystarcza, by piwonie już w kolejnym sezonie znów zakwitły obficie.

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy