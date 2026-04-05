Piwonie, zwane także peoniami, to jedne z najpopularniejszych ogrodowych roślin, które najpiękniej prezentują się w okresie kwitnienia. Aby dobrze się rozwijać i obficie kwitnąć piwonie potrzebują regularnego nawożenia. Jakie nawozy najlepiej stosować do zasilania piwonii w składniki pokarmowe i kiedy je stosować? Oto kompendium wiedzy o nawożeniu piwonii rosnących w ogrodzie.

Piwonie mogą rosnąć w jednym miejscu wiele lat

Piwonie to byliny długowieczne - jeśli zapewnimy im dobre warunki wzrostu, będą świetnie rosnąć w jednym miejscu nawet kilkanaście lat. Dlatego bardzo ważne jest dobre przygotowanie miejsca, w którym planujemy posadzić te efektowne krzewy. Jeśli zrobimy to prawidłowo, późniejsza pielęgnacja roślin będzie o wiele łatwiejsza i nie będzie trzeba poświęcać im zbyt wiele pracy, aby cieszyły nas swym pięknem.

Zobacz galerię zdjęć: Piwonie - ogrodowa arystokracja

Jak przygotować stanowisko dla piwonii?

Dla piwonii najlepsze jest stanowisko z południową ekspozycją - im więcej światła dociera do krzewów, tym będzie szybszy ich rozwój i lepsze kwitnienie. W miejscu, w którym chcemy posadzić piwonie musi być zimą suche - nie może tam stać woda!

Przed sadzeniem piwonii należy wykopać dla każdej rośliny osobny dołek o głębokości 30-50 cm, a potem do tego dołka na dnie położyć przefermentowany obornik, który następnie trzeba przysypać cienką warstwą ziemi (jest to konieczne, aby obornik nie spalił korzeni nowo posadzonej rośliny). Zamiast tego można dołki wypełnić kompostem lub ziemią ogrodową wymieszaną z obornikiem granulowanym. Ostatecznie można do dołka wsypać gotową ziemię do roślin kwitnących o neutralnym pH (np. odkwaszony substrat torfowy).

Dopiero w tak przygotowany dołek sadzimy piwonie.

Przeczytaj też: Piwonie - kiedy sadzić? Kiedy i jak sadzić piwonie w ogrodzie, aby pięknie kwitły?

Kiedy nawozić piwonie?

Zaleca się nawozić piwonię dwa razy w roku: wiosną oraz jesienią.

Nawożenie piwonii wiosną wykonuje się w kwietniu i maju. Jeśli ziemia, w której rośnie piwonia jest żyzna, wystarczy jedna dawka nawozu. Jeżeli jednak ziemia jest wyjałowiona, to dobrze jest powtarzać nawożenie co trzy tygodnie (uwaga! ostatnie nawożenie najpóźniej pod koniec czerwca).

Nawożenie piwonii jesienią wykonuje się we wrześniu bądź październiku. Po zasileniu zaleca się też ściółkowanie piwonii cienką warstwą kory, która zapobiegnie wyrastaniu chwastów i pozwoli utrzymać wilgoć w podłożu.

Zamiast nawożenia wiosną i jesienią można zaaplikować jednorazowo na wiosnę (w kwietniu) nawóz o przedłużonym działaniu.

Nawóz do piwonii - jaki wybrać?

Do uprawy piwonii najlepsze będą nawozy przeznaczone do roślin kwitnących - zawierają one bowiem dużo fosforu i potasu, a mało azotu. Nawóz do piwonii nie powinien zawierać azotu (jego nadmiar powoduje, że pędy staną się łamliwe, kwitnienie będzie słabsze, a roślina gorzej będzie znosić mróz). W nawożeniu piwonii doskonale sprawdza się nawóz naturalny - kompost.

Jaki nawóz domowej produkcji do piwonii? Przepisy

Do zasilania piwonii stosować można również nawozy przygotowane domowymi sposobami.

Nawóz do piwonii z wody z cytryną bądź kwaskiem cytrynowym

Taki nawóz ma lekkie właściwości zakwaszające. Żeby go przygotować wystarczy 10 g kwasku cytrynowego lub 10 ml soku z cytryny dodać do 10 l wody i dobrze wymieszać. Takim roztworem podlewamy piwonie.

Nawóz do piwonii z fusów z kawy

Fusy z kawy zawierają wiele cennych dla roślin mikroelementów, takich jak azot, potas, fosfor, a także (w mniejszych ilościach) wapń, magnez, żelazo i cynk. Szklankę fusów zalewamy 10 litrami wody, kiedy napęcznieją mieszamy i podlewamy raz na 1-2 tygodnie piwonie. Można też fusy z kawy rozsypać wokół roślin i delikatnie wymieszać z podłożem.

Przeczytaj też: