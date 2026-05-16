Zdarza się, że kupując do ogrodu roślinę w doniczce, zauważamy na wierzchniej warstwie ziemi plechowate, płaskie rozetki, przypominające chwasty, które z czasem opanowują całą powierzchnię gleby w doniczce i stają się konkurentem dla rośliny. Te rozetki to wątrobowce.

Czym są wątrobowce?

Zagadkowi intruzi w doniczkach i ogrodach to wątrobowce – rośliny spokrewnione z mchami (należą one do tej samej gromady – Mszaki), które lubią podobne warunki jak mchy i najlepiej rozwijają się na żyznym, wilgotnym podłożu w miejscach lekko zacienionych. O ile w ogrodzie ich obecność nie musi wiązać się z dużym zagrożeniem, o tyle w doniczkach niepowstrzymany rozwój wątrobowców może zaburzyć rozwój roślin.

Wątrobowce to liczna grupa roślin licząca około 8 tysięcy gatunków. Duża wilgotność powietrza i podłoża oraz różnorodność siedlisk to najważniejsze czynniki wpływające na szybki rozwój wątrobowców. W krótkim czasie mogą one porastać sporą część powierzchni gleby, konkurując z roślinami ozdobnym (utrudniają dostęp wody i składników pokarmowych do systemu korzeniowego roślin).

Co zrobić, by nie zawlec wątrobowców do ogrodu?

Szanujące się szkółki i centra ogrodnicze starają się zapobiegać rozwojowi wątrobowców w doniczkach, w których uprawiane są rośliny ozdobne.

Zwalczanie wątrobowców polega zwykle na stosowaniu do produkcji roślin dobrej jakości podłoży wolnych od zarodników, mechanicznym usuwaniu pojawiających się mszaków oraz wymianie wierzchniej warstwy gleby lub stosowaniu odpowiednich środków do usuwania tych nieestetycznie wyglądających, nieproszonych gości.

Przy zakupie roślin sprawdzajmy, czy na powierzchni ziemi w doniczce nie widać wątrobowców, tak aby nie rozprzestrzeniły się one następnie w ogrodzie lub w innych doniczkach.

Jak pozbyć się wątrobowców?

Do zapobiegania rozwojowi wątrobowców można stosować takie same środki, jak w przypadku mchów. Może być to na przykład popularny Mogeton. Dobrym sposobem jest też przykrywanie powierzchni gleby w ogrodzie wokół roślin lub w donicach czarną agrowłókniną – pozbawienie wątrobowców dopływu światła powoduje ich zamieranie.

