Dobre sąsiedztwo wspiera pomidory

Uprawa pomidorów bywa niełatwa, ponieważ są to rośliny wrażliwe na niską temperaturę, wymagające szczególnej pielęgnacji oraz podatne na choroby, a jak wiadomo lepiej unikać zagrożeń niż je zwalczać. Co więcej, najlepiej unikać chemicznych środków ochrony lub sztucznych nawozów, by uprawiane rośliny były jak najzdrowsze.

Jedną z metod na uprawę zdrowych i silnych roślin jest wykorzystanie zjawiska allelopatii, czyli naturalnego, wzajemnego oddziaływania roślin rosnących obok siebie. Dzieje się tak w wyniku działania różnych substancji (np. lotnych), które są wydzielane przez rośliny i mają pozytywny wpływ na wzrost i plonowanie „sąsiadów”. Z tego względu sadzenie obok pomidorów innych, konkretnych gatunków roślin może w znaczący sposób poprawić ich rozwój, odporność (na choroby, szkodniki, suszę) i plonowanie, a więc ograniczyć też czas i wydatki na ich pielęgnację. Allelopatia jest od dawna wykorzystywana w uprawach (nie tylko warzyw) i na pewno warto wiedzieć, co posadzić obok pomidora. Jednocześnie trzeba jednak pamiętać, że rośliny mogą mieć na siebie nie tylko pozytywny, ale i negatywny wpływ, dlatego trzeba ostrożnie dobierać towarzystwo dla sadzonych roślin (w tym warzyw).

Jakie warzywa sadzić obok pomidorów?

Najwięcej gatunków roślin pozytywnie wpływających na rozwój i odporność pomidorów znajdziemy wśród innych warzyw, równie często uprawianych w ogrodach lub na działkach. Od lat znane oddziaływania pomiędzy konkretnymi gatunkami warzyw wpływają na ich lepszą kondycję.

Sztandarowym przykładem może być związek pomidora z warzywami cebulowymi, które wydzielają substancje, będące naturalną ochroną przed chorobami grzybowymi oraz odstraszające szkodniki (np. mszyce, przędziorki). Można i warto zatem śmiało posadzić (wysiać) w pobliżu pomidora np. cebulę, czosnek lub szczypiorek.

Dobry wpływ na pomidora ma także towarzystwo warzyw strączkowych, które przede wszystkim dobrze wpływają na jakość gleby (przyswajają azot z atmosfery), dlatego często używane są jako naturalne nawozy zielone. Zaleca się więc planowanie uprawy pomidorów w sąsiedztwie np. fasoli lub grochu, ale też facelii czy gorczycy.

Prócz wymienionych warzyw, korzystnie wpłynie na pomidora także sąsiedztwo innych popularnych gatunków, takich jak burak, marchew, różne sałaty, pietruszka, rzodkiewka, seler, szpinak, szczaw.

Jakie zioła sadzić obok pomidorów?

Dość często w warzywnikach lub obok nich uprawiamy także zioła lub rośliny przyprawowe. Niektóre z nich rosnąc w pobliżu pomidora mogą mieć dobry wpływ na jego rozwój. Zanim posadzimy pomidory warto więc wziąć pod uwagę, że lepiej będą rosły w towarzystwie np. bazylii, mięty, rumianku, szałwii czy tymianku. Ich charakterystyczny, intensywny i przyjemny zapach skutecznie odstrasza i zniechęca szkodniki. Jednocześnie kwiaty ziół w okresie kwitnienia wabią pożyteczne owady zapylające, których obecność ma wpływ na lepsze zapylanie kwiatów pomidorów, a co za tym idzie lepsze zawiązywanie owoców.

Pozytywnie na wzrost pomidorów może wpływać także sąsiedztwo innych pożytecznych roślin, w tym uważanej za chwast pokrzywy. Nie tylko odżywia glebę i poprawia jej strukturę, ale również wykazuje właściwości odstraszające szkodniki.

Jakie kwiaty ogrodowe mają dobry wpływ na pomidory?

W uprawie pomidorów pomocne może być nie tylko sąsiedztwo ziół czy warzyw, ale również popularnych ozdobnych roślin kwitnących, które często uprawiamy w ogrodzie. Należą do nich między innymi aksamitki, nagietki oraz nasturcje. Zalicza się je do tzw. roślin fitosanitarnych, czyli posiadających właściwości, dzięki którym w naturalny sposób oczyszczają glebę ze szkodliwych dla roślin organizmów (np. nicieni) lub odstraszają inne szkodniki (np. roztocza). Przy zakładaniu grządki warzywnej (także z pomidorami) można więc posadzić na jej skraju rząd aksamitek lub nagietków, co będzie zarówno pożyteczne, jak i dekoracyjne.

Jak widać, odpowiednie dobranie roślin rosnących w towarzystwie pomidorów może być formą naturalnej ochrony przed szkodnikami i chorobami oraz łatwym sposobem na wzmocnienie sadzonek bez potrzeby stosowania środków chemicznych. Jednocześnie uzyskujemy także bardziej urozmaicone i wartościowe grządki warzywne, z których możemy w jednym sezonie zebrać dorodne plony różnych, wspierających się wzajemnie warzyw.

Jak prawidłowo rozplanować grządkę z pomidorami i ich towarzyszami?

Pomidory potrzebują przede wszystkim słońca i dobrej cyrkulacji powietrza, która ogranicza ryzyko chorób grzybowych. Dlatego należy unikać nadmiernego zagęszczenia i zachować odpowiednie odstępy między sadzonkami. Rośliny towarzyszące warto sadzić w sposób strategiczny, aby nie zabierały pomidorom światła i przestrzeni.

Rośliny niskie, takie jak sałata, szpinak czy rzodkiewka, można z powodzeniem uprawiać w międzyrzędziach. Będą one pełniły funkcję naturalnej ściółki, która osłoni glebę przed wysychaniem i ograniczy rozwój chwastów. Z kolei kwiaty ochronne, takie jak aksamitki czy nagietki, najlepiej jest sadzić na obrzeżach grządki. Stworzą w ten sposób barierę dla szkodników glebowych i przyciągną pożyteczne owady, nie konkurując bezpośrednio z systemem korzeniowym pomidorów.

