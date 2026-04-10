Jak wybierać rośliny do ogrodu?

Wybierając rośliny do ogrodu, kierujemy się własnymi upodobaniami, ale musimy też zwrócić uwagę na to, czy nadają się na naszą działkę. Ogrodowe odmiany pochodzą od gatunków, które w naturze rosną w różnych siedliskach. Jedne lubią słońce, inne wolą światło rozproszone. Są rośliny przystosowane do piaszczystej i suchej gleby oraz takie, które dobrze rosną tylko w żyznym i wilgotnym podłożu. Istotna jest ich odporność na mróz. Nawet w Polsce różnice klimatyczne między regionami są na tyle duże, że rośliny uprawiane z powodzeniem w jednej części kraju mogą nie przetrwać zimy w innej. Oczywiście można posadzić nawet bardzo wybredne i delikatne rośliny, jednak trzeba się liczyć z tym, że będziemy musieli poświęcić więcej czasu na ich pielęgnację.

Na co zwrócić uwagę kupując rośliny do ogrodu?

Wybierając rośliny w sklepie, warto zachować czujność. Niepokoić nas powinna sucha ziemia w donicy, pomarszczona czy popękana kora na pędach, plamy i smugi na liściach.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na drzewa i krzewy sprzedawane z odkrytym systemem korzeniowym. Jeśli jest on przesuszony, roślina może się nie przyjąć po posadzeniu. Dlatego lepiej wybierać te, których korzenie są balotowane, czyli zabezpieczone wilgotnym torfem i siatką lub innym materiałem.

Niekiedy w szkółkach oraz centrach ogrodniczych są oferowane drzewa i krzewy zadołowane w ziemi – po wskazaniu przez nas konkretnej rośliny sprzedawca wykopuje ją. Po przywiezieniu do ogrodu trzeba ją od razu posadzić w wybranym miejscu, a jeśli nie jest to możliwe, przenieść ją do cienia, umieścić tymczasowo w dołku i przysypać korzenie wilgotną ziemią.

Wybierając rośliny do ogrodu, zastanówmy się, gdzie je posadzimy

Wiosenne sadzenie roślin z odkrytymi korzeniami

Rośliny z odkrytymi korzeniami sadzimy wczesną wiosną, gdy nie mają jeszcze liści. Muszą się dobrze ukorzenić, zanim ruszy wegetacja. Jeżeli posadzimy je zbyt późno, kiedy pędy są już ulistnione, słabe korzenie mogą nie nadążyć z pobieraniem wody potrzebnej szybko rozwijającej się roślinie. W konsekwencji może ona zaschnąć.

Na kilka godzin przed posadzeniem warto wstawić roślinę do wody. Tuż przed umieszczeniem jej w dole skracamy długie korzenie i usuwamy uszkodzone.

Roślinę sadzimy w żyznej ziemi, udeptujemy ją i bardzo solidnie podlewamy.

Najlepiej uformować wokół niej zagłębienie, w którym będzie się gromadziła woda. Także później musimy pilnować, żeby ziemia była stale lekko wilgotna.

Glebę wokół rośliny dobrze jest przykryć kilkucentymetrową warstwą kory. Ochroni ona grunt przed szybkim parowaniem i przesychaniem, zapobiegnie też w dużym stopniu wyrastaniu chwastów.

Zabiegiem, o którym nie wolno zapomnieć, jest przycięcie pędów o mniej więcej 1/3 długości. Po pierwsze sprzyja to lepszemu krzewieniu, dzięki czemu roślina ma ładniejszy pokrój, po drugie przyspiesza ukorzenianie (mniej pędów oznacza mniejsze zapotrzebowanie na wodę).

Z odkrytymi korzeniami często sprzedawane są drzewka i krzewy owocowe, krzewy żywopłotowe i róże.

Sadzenie żywopłotu z ligustru

Wiosenne sadzenie roślin uprawianych w pojemnikach

Zaletą roślin uprawianych w pojemnikach jest to, że można je sadzić przez cały sezon. Nie ma obawy, że przeschną, zwykle też lepiej i szybciej się przyjmują. Nie trzeba przycinać ich pędów po posadzeniu, choć niekiedy warto to zrobić, żeby nadać roślinie ładny kształt. W donicach kupuje się drzewka i krzewy ozdobne, pnącza, byliny i rośliny sezonowe. Są oferowane w pełni rozwoju, niekiedy kwitnące, co często ułatwia ich wybór.

Sadzenie jest bardzo proste – po wyjęciu rośliny z pojemnika umieszczamy ją w dole i przysypujemy żyzną ziemią. Jeżeli podłoże w pojemniku jest przesuszone, przed sadzeniem wstawiamy roślinę na jakiś czas do wody.

Warto wiedzieć Podczas sadzenia roślin warto dodać do gleby szczepionkę mikoryzową, zwłaszcza jeśli ogród dopiero jest zakładany i ziemia długo nie była uprawiana albo była wykorzystywana rolniczo. Mikoryza to współżycie roślin z grzybami, w wyniku którego oba organizmy odnoszą korzyści – grzyby mają dostęp do substancji odżywczych produkowanych przez roślinę, w zamian za co zaopatrują ją w wodę. Strzępki grzybni, przerastając korzenie, zwiększają zakres penetracji gleby przez roślinę nawet 1000-krotnie. Nic więc dziwnego, że rośliny będące w symbiozie z grzybami są bujniejsze, zdrowsze i bardziej wytrzymałe na niesprzyjające warunki wzrostu.

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie