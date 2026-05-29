Skrzyp polny - zastosowanie

Skrzyp polny to roślina lecznicza, która zawiera najwięcej łatwo przyswajalnej krzemionki (kwasu krzemowego), która poprawia kondycję paznokci oraz włosów. Ponadto roślina zawiera żelazo, mangan, kobalt oraz sole potasu, wapnia i fosforu. Więcej o właściwościach leczniczych skrzypu piszemy w artykule: Skrzyp polny – właściwości lecznicze. Kiedy i gdzie zbierać skrzyp polny?

Okazuje się, że skrzyp polny może być stosowany również w ogrodzie. Do czego?

Co podlewać i pryskać gnojówką ze skrzypu?

Gnojówka ze skrzypu polnego we wczesnej fazie fermentacji (wyciąg) jest stosowana do zwalczania przędziorków i mszyc. Można nią pryskać wszystkie rośliny, które zaatakowały szkodniki. Wyciąg działa też zapobiegawczo przeciwko mączniakom rzekomym, rdzom oraz zarazie ziemniaka na pomidorze.

Gnojówka ze skrzypu, po zakończeniu fermentacji, zwalcza mączniaka prawdziwego i inne choroby grzybowe roślin. A to dlatego, że aktywny krzem zawarty w skrzypie polnym wzmacnia i krzepi rośliny oraz odkaża glebę. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybowo, podobnie jak czosnek. Dlatego też gnojówka zalecana jest do stosowania w ogrodach warzywnych, do podlewania i pryskania roślin, które są atakowane przez choroby (pomidory, ogórki). To świetna alternatywa dla chemicznych środków, szczególnie w przydomowych ogródkach. Ponadto gnojówką można podlewać kwiaty, krzewy i drzewa owocowe, które atakują choroby grzybowe.

Gnojówka ze skrzypu polnego - jak zrobić?

Gnojówkę ze skrzypu przygotowuje się podobnie jak gnojówkę z pokrzywy.

Aby zrobić gnojówkę ze skrzypu należy:

1 kg świeżych lub 200 g suszonych pędów zalać 10 l wody (najlepiej deszczową),

pozostawić do fermentacji na cztery-pięć dni,

w tym czasie trzeba codziennie gnojówkę mieszać,

przed użyciem należy ją pięciokrotnie rozcieńczyć z wodą.

Tak przygotowanym preparatem opryskuje się rośliny i glebę co trzy tygodnie przez cały okres wegetacji. Gnojówka odkazi glebę i rośliny. Jeśli choroby mocno atakują można gnojówkę stosować nawet co 5 dni.

Można też zrobić wyciąg ze skrzypu na mszyce i przędziorki:

1 kg świeżego lub 200 g suchego ziela zalać 1 l wody,

odstawić na 12 do 24 godzin.

Opryskuje się nim rośliny kilkakrotnie w czasie wegetacji, w rozcieńczeniu 1:50. Jeżeli mszyce zaatakowały mocno, można zwiększyć stężenie oprysku. Wyciąg działa też zapobiegawczo na rozwój chorób grzybowych np. na pomidorach.

Czy można podlewać pomidory gnojówką ze skrzypu?

Zdecydowanie tak. Skrzyp polny zawiera potas, fosfor, żelazo i mangan oraz dużo kwasu krzemowego, który zapobiega powstawaniu chorób grzybowych, m.in. zarazy ziemniaczanej czy mączniaka.

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy