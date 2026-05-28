Czerwiec w ogrodzie to czas na wysiew do gruntu nasiona wielu roślin dwuletnich. Nasiona przed wysiewem – niezależnie od terminu siewu i gatunku rośliny – warto namoczyć przed 30-45 minut w wywarze z rumianku (lub nawet w wodzie). Takie traktowanie zwiększy i przyśpieszy kiełkowanie. Podłoże do wysiewu nasion powinno być żyzne i dobrze przepuszczalne. Optymalne stanowisko powinno być lekko zacienione, osłonięte od wiatru.

Co można siać w czerwcu w ogrodzie?

W czerwcu pikujemy wysiane w maju kwiaty letnie, które już wzeszły. W czerwcu wysiewamy na rozsadnik byliny: orliki, dzwonek karpacki, rogownice, sasanki, goździki pierzaste, mydlnice, smagliczki, ubiorki.

W czerwcu na rozsadnik lub do skrzynek wysiewamy także rośliny dwuletnie: stokrotki, bratki, niezapominajki, goździk brodaty. Warto siać je w oddzielnych poletkach lub w pojemnikach. Wiele z nich na miejsce stałe wysadza się dopiero jesienią.

Do popularnych gatunków dwuletnich wysiewanych w czerwcu do gruntu należą:

Malwa różowa – to jedna z najpiękniejszych roślin na wysokie rabaty. Sprawdza się również jako dekoracja ścian, ogrodzeń i murów. Dość efektywnie kiełkuje. Na miejsce stałe można ją przenieść, gdy wytworzy 3-4liście.

Naparstnica purpurowa – piękna, wysoka i „groźna” roślina może być wysiewana do rozsadnika już od końca maja. Sadzonki natomiast wysadza się na miejsce stałe od września do października.

Niezapominajki – to znane samosiewki, jednak lepiej je „zorganizować” i sadzić samemu. Rośliny można siać przez cały czerwiec, na miejsce stałe wysadza się od sierpnia do września. Najlepiej wybrać stanowiska półcieniste lub zacienione.

Bratki – można je wysiewać przez większą część roku. Te siane w czerwcu, na rabaty wysadza się od września.

Goździki – kilka tygodni po siewie warto je przepikować. Na miejsce stałe można wysadzać jesienią lub wiosną kolejnego roku.

Dzwonek ogrodowy – można wysiewać go do rozsadnika do lipca lub od razu na miejsce stałe (źle znosi przesadzanie). W drugim przypadku młode rośliny zaleca się regularnie pikować.

Mak syberyjski – podobnie jak dzwonki nie lubi przesadzania. Warto siać go wprost do gruntu od maja do czerwca.

Lak pospolity – nasiona wysiewa się do rozsadnika od maja do czerwca. Na miejsce stałe przesadza się we wrześniu lub październiku.

Rośliny po siewie powinny być regularnie nawadnianie i odchwaszczane. To ważne, szczególnie w okresie suszy. Młodych roślin nie zaleca się nawozić (w pierwszych tygodniach). Istotne jest także regularne pikowanie.

Na rozsadnik lub na miejsce stałe w czerwcu siejemy łubiny i rośliny dwuletnie: dzwonek ogrodowy, prawoślazy (malwy). Na miejsce stałe siejemy w czerwcu rośliny jednoroczne, które zdążą jeszcze zakwitnąć przed jesienią: groszek pachnący, nagietki, łubin żółty, rezedę. Należy pamiętać, aby nie przesuszyć kiełkujących roślin.

Jakie rośliny można sadzić w czerwcu?

W czerwcu sadzimy w ogrodzie drzewa i krzewy, ale tylko te rosnące w pojemnikach. Na początku czerwca sadzimy także do gruntu rozsadę arbuza, melona, papryki i oberżyny.

Czerwiec w ogrodzie to czas na rozsadzanie zbyt gęsto rosnących roślin przy oczku wodnym: roślin strefy przybrzeżnej oraz roślin zanurzonych i pływających w wodzie. Trzeba uważać, aby podczas dzielenia i czyszczenia wydobyte z wody rośliny nie wyschły.

W czerwcu rozmnażamy także przez podział byliny, które zakończyły już kwitnienie (np. pierwiosnki, zawciąg nadmorski, języczkę, barwinek) oraz rozchodniki (oprócz rozchodnika okazałego), skalnice i rojniki; przez sadzonki korzeniowe – mak wschodni i mak przykwiatkowy (po kwitnieniu).

Usuwanie chwastów z rabat i grządek to obowiązkowy zabieg przez cały sezon, także w czerwcu

Czerwiec w ogrodzie - ważne prace

W czerwcu należy wykopać cebule tulipanów, które już przekwitły, a ich liście zaczęły żółknąć. Jeśli pozostawimy je w ziemi, to w kolejnych latach mogą wyrastać z nich rośliny coraz drobniejsze, bardziej podatne na choroby i słabiej kwitnące. Po wykopaniu cebule pozostawiamy na dwa tygodnie do przeschnięcia, sortujemy, usuwamy chore i przechowujemy w przewiewnym, suchym pomieszczeniu, w temperaturze 17–20 st.C. Od połowy czerwca wykopujemy: przebiśniegi, ranniki i tulipany botaniczne; od drugiej dekady czerwca wykopujemy: cebulice, ifejony, kokorycze, kosaćce żyłkowane, krokusy, narcyzy, psizęby liliowate, śnieżyce, śnieżniki, śnieżyczki; pod koniec czerwca: hiacynty, obrazki, puszkinie, szachownice, szafirki, śniedki, zimowity; wiosenne czosnki, iksjolirion. Ostatnie cztery grupy roślin możemy wykopywać co 3–4 lata, gdy nadmiernie się zagęszczą.

W czerwcu w ogrodzie obrywamy przekwitnięte kwiatostany azalii i różaneczników – dzięki temu przedłuża się okres kwitnienia i jest ono obfitsze w następnym roku. Przekwitłe kwiaty hamują rozwój kolejnych pączków na pędach, a zasychając lub gnijąc nie tylko nie upiększają roślin, ale mogą stanowić źródło chorób. Po przekwitnięciu krzewy zasilamy i uzupełniamy pod nimi warstwę ściółki, na przykład z kory sosnowej, trocin, skoszonej trawy

W czerwcu w ogrodzie wycinamy: pędy pożółkłe, z przekwitłymi kwiatami oraz suche części roślin. Systematycznie usuwamy chwasty.

Byliny kwitnące wiosną i wczesnym latem (takie jak: chaber górski, dzwonki, ostróżka ogrodowa, kocimiętka, łubin, bodziszki, jeżówka, szałwia omszona) należy mocno przyciąć po przekwitnięciu. Pobudza to rośliny do wzrostu i powoduje powtórne kwitnienie pod koniec lata lub jesienią. Po przycięciu podlewamy obficie i nawozimy; pojawiające się odrosty podkładek.

W czerwcu w ogrodzie przycinamy żywopłoty liściaste (pod koniec miesiąca), ale tylko wtedy, gdy gnieżdżące się w nich młode ptaki opuściły już gniazda. Po przekwitnięciu przycinamy też krzewy kwitnące wiosną: wczesne tawuły, krzewuszkę i pigwowiec; pędy różom powtarzającym kwitnienie z przekwitłymi już kwiatami (dwie pary liści poniżej kwiatu). Pobudzi je to do ponownego kwitnienia. Z pędów róż przeznaczonych na kwiat cięty usuwamy boczne pędy kwiatowe.

W czerwcu w ogrodzie odchwaszczamy podłoże wokół wokół krzewów róż i innych roślin ozdobnych rosnących na rabatach; grządki z warzywami. Nie zapominamy też o spulchnianiu gleby, nawożeniu pogłównym (najlepiej używać do tego celu kompostu), zabiegach ochronnych.

Jak zadbać o staw w czerwcu?

Zielona woda w stawie to znak, że glony zbyt silnie się namnożyły. Trzeba je regularnie usuwać – na przykład wyławiając siatką. Latem woda w stawie silnie paruje – koniecznie trzeba ją uzupełnić, gdy poziom widocznie się obniży. Podczas gorących dni warto napowietrzać wodę za pomocą zainstalowanej pompki powietrza lub małego wodotrysku. W czerwcu można rozsadzać zbyt gęsto rosnące rośliny strefy przybrzeżnej oraz rośliny zanurzone i pływające w wodzie. Trzeba uważać, aby podczas dzielenia i czyszczenia wydobyte z wody rośliny nie wyschły.

Pielęgnacja trawnika w czerwcu

Pamiętamy o systematycznym koszeniu trawnika. Jeśli używamy kosiarki bez kosza, dokładnie wygrabiamy pokos. Usuwamy pojedyncze chwasty (herbicydy stosujemy w ostateczności). Warto też przeprowadzić zabieg napowietrzania. Zasilamy (jeśli nie zrobiliśmy tego w maju) mieszankami nawozowymi do trawników i regularnie podlewamy – zwłaszcza podczas suszy. Trawniki, na których posadziliśmy rośliny cebulowe możemy zacząć kosić, gdy zaschną ich liście. Po zakończeniu należy nawodnić murawę, powodując jej silniejszy wzrost i osłonięcie pozostawionych łodyg cebul.

Co robimy w czerwcu na kompostowniku?

Do pryzmy kompostowej dokładamy organiczne odpadki z gospodarstwa domowego oraz resztki roślinne z ogrodu: skoszoną trawę, wyrwane chwasty (niekwitnące), ścięte pędy i przekwitłe kwiatostany roślin ozdobnych. Zawartość pryzmy kompostowej powinna być zawsze wilgotna, dlatego nawilżamy ją i zabezpieczamy przed wysychaniem (na przykład przykrywając warstwą ściółki, gałęziami, tkaniną workową). Odpadki układamy warstwami przesypując je ziemią.

W czerwcu siejemy nawozy zielone

W czerwcu można wysiać nawozy zielone (koniczynę, facelię, gorczycę, łubin), dzięki którym poprawi się struktura i żyzność gleby.

Walka ze szkodnikami w czerwcowym ogrodzie

Czerwcowe ciepło i bujna roślinność to idealne warunki nie tylko dla naszych upraw, ale również dla szkodników. Kluczowe staje się regularne przeglądanie roślin, aby jak najszybciej wykryć pierwsze oznaki ich obecności. Szczególnie uciążliwe bywają mszyce, które masowo atakują zarówno rośliny ozdobne, jak i warzywa. W pierwszej kolejności warto sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak opryski z wyciągu z czosnku lub pokrzywy.

Warto zwrócić uwagę także na bardziej wyspecjalizowane zagrożenia. Na bukszpanach może pojawić się groźna ćma bukszpanowa, a na liliach charakterystyczne czerwone chrząszcze – poskrzypki liliowe. W sadach natomiast problemem bywają gąsienice owocówek, które można wyłapywać, zakładając na pnie drzew opaski z papieru falistego. W przypadku czereśni i wiśni skuteczną metodą na nasionnicę trześniówkę jest stosowanie pomarańczowych tablic lepowych.

Ochrona roślin przed chorobami grzybowymi

Wysokie temperatury i duża wilgotność powietrza, zwłaszcza po opadach deszczu, sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych. W czerwcu najczęściej mamy do czynienia z mączniakiem prawdziwym, szarą pleśnią oraz czarną plamistością liści, która atakuje głównie róże. Podstawą profilaktyki jest unikanie moczenia liści podczas podlewania i dbanie o odpowiednią cyrkulację powietrza między roślinami. Regularne usuwanie porażonych pędów czy liści ogranicza rozprzestrzenianie się infekcji.

Szczególną czujność należy zachować w uprawie pomidorów, które są podatne na zarazę ziemniaczaną. Choroba ta potrafi zniszczyć całą uprawę w ciągu kilku dni. Pierwszym objawem są ciemne plamy na liściach i pędach. Zauważone zainfekowane części rośliny trzeba niezwłocznie usunąć, a całą uprawę opryskać odpowiednim środkiem grzybobójczym. Kluczowe jest także codzienne wietrzenie szklarni i tuneli foliowych.

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy