Zbyt wczesne zastosowanie nawozu pod pomidory może przynieść więcej szkody niż pożytku, dlatego warto poznać właściwy termin oraz rodzaj nawozu, który najlepiej sprawdzi się na początku uprawy tych popularnych warzyw.

Kiedy rozpocząć nawożenie pomidorów po posadzeniu w gruncie?

Pomidorów nie należy nawozić od razu po posadzeniu do gruntu. W większości przypadków pierwsze nawożenie wykonuje się po 2-3 tygodniach od sadzenia.

Jeżeli przed sadzeniem pomidorów gleba została odpowiednio przygotowana, na przykład wzbogacona kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, termin pierwszego nawożenia można nawet nieco wydłużyć. Sygnałem do rozpoczęcia dokarmiania jest pojawienie się nowych liści. Oznacza to, że system korzeniowy zaczął już efektywnie pobierać wodę oraz składniki pokarmowe z podłoża.

Dlaczego nie stosujemy nawozu zaraz po posadzeniu pomidorów?

Bezpośrednio po wsadzeniu do gruntu pomidory przechodzą okres aklimatyzacji. W tym czasie rośliny przede wszystkim koncentrują się na regeneracji i rozbudowie korzeni oraz przystosowaniu do nowych warunków. Zastosowanie nawozu od razu po sadzeniu może doprowadzić do uszkodzenia delikatnych korzeni, szczególnie jeśli używany jest nawóz mineralny o wysokim stężeniu składników odżywczych.

Nadmiar azotu lub soli mineralnych w strefie korzeniowej może powodować „przypalenie” korzeni, czego skutkiem jest zahamowanie wzrostu, żółknięcie liści, a nawet zamieranie sadzonek. Zbyt wczesne nawożenie sprawia również, że roślina skupia się na szybkim wzroście części zielonych zamiast na rozbudowie systemu korzeniowego. Dlatego cierpliwość po posadzeniu jest niezwykle ważna. Dwa tygodnie oczekiwania zwykle pozwalają uniknąć wielu problemów w dalszej uprawie.

Prezczytaj też: 3 ważne zabiegi w uprawie pomidorów.

Zobacz galerię zdjęć: Uprawa pomidorów - prace pielęgnacyjne przy pomidorach

13

Jaki nawóz stosować do pierwszego nawożenia pomidorów po posadzeniu?

W początkowym okresie najważniejszy dla pomidorów jest azot wspierający wzrost masy zielonej oraz fosfor wspomagający rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu pomidory szybciej się ukorzeniają i stają się bardziej odporne na okresowe niedobory wody.

Dobrym wyborem są:

biohumus - odżywia sadzonki bez ryzyka przenawożenia,

rozcieńczona gnojówka z pokrzywy,

nawozy organiczno-mineralne przeznaczone do pomidorów,

nawozy wieloskładnikowe dedykowane dla pomidorów (zawierają odpowiednio zbilansowane proporcje azotu, fosforu i potasu, dzięki czemu wspierają zarówno rozwój korzeni, jak i części nadziemnej roślin).

Należy unikać bardzo dużych dawek nawozów azotowych na początku sezonu. Mogą one powodować nadmierny wzrost liści kosztem późniejszego kwitnienia i owocowania.

Jak często potem nawozić pomidory i jakie nawozy stosować przy kolejnych nawożeniach?

Po pierwszym nawożeniu pomidory warto dokarmiać regularnie co 10–14 dni. Częstotliwość zależy od żyzności gleby, warunków pogodowych oraz rodzaju stosowanego nawozu.

W okresie intensywnego wzrostu można stosować nawozy wieloskładnikowe przeznaczone do pomidorów lub nawozy organiczne, takie jak gnojówka z pokrzywy. Gdy rośliny zaczynają kwitnąć i zawiązywać owoce, warto zwiększyć udział potasu oraz fosforu. Te składniki odpowiadają za obfite kwitnienie, prawidłowe dojrzewanie owoców oraz ich smak.

W późniejszej fazie uprawy dobrze sprawdzają się nawozy bogate w potas, a także preparaty zawierające wapń, który pomaga ograniczyć ryzyko występowania suchej zgnilizny wierzchołkowej owoców. Ważne jest również regularne podlewanie krzewów pomidorów, ponieważ nawet najlepiej dobrane nawozy nie będą skuteczne, jeśli rośliny będą cierpiały z powodu niedoboru wody.

Przeczytaj też: Jak naturalnie wspierać wzrost pomidorów? Domowe nawozy, które zrobisz sam!

#MuratorOgroduje: Sadzenie pomidorów Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany