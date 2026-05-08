Spis treści
- Jak zrobić gnojówkę z pokrzyw?
- Co podlewać gnojówką z pokrzywy?
- Czego nie podlewać gnojówką z pokrzywy?
- Kiedy gnojówka z pokrzywy jest gotowa do użycia?
- Jak często podlewać gnojówką z pokrzyw?
- Jak długo może stać gnojówka z pokrzyw?
- Gnojówka z pokrzywy jako naturalny środek ochrony
- Nawóz z pokrzywy krok po kroku. Zobacz zdjęcia
- Gnojówka z pokrzywy – co kryje się w jej składzie?
- Jak zneutralizować nieprzyjemny zapach gnojówki?
- Najczęstsze błędy przy stosowaniu gnojówki z pokrzywy
Pokrzywa zwyczajna to pospolity chwast, ale także cenna roślina. Należy do roślin leczniczych – zawiera witaminy: C, K, B oraz składniki mineralne: żelazo, magnes, wapń, mangan i krzem. Z pędów pokrzywy można zrobić gnojówkę, która sprawdzi się do naturalnego nawożenia i ochrony roślin w ogrodzie.
Jak zrobić gnojówkę z pokrzyw?
Nawóz z pokrzyw to tani i dobry sposób na naturalne, ekologiczne nawożenie ogrodu. Gnojówka z pokrzyw jest prosta do zrobienia:
- Zbieramy młode liście i pędy pokrzywy, jeszcze przed jej kwitnieniem (1 kg pokrzyw na 10 litrów wody).
- Szykujemy pojemnik na roztwór – może to być wiadro lub beczka – ważne, by pojemnik nie był metalowy, najlepszy będzie plastikowy
- Wypełniamy wiadro pokrzywami tak, aby zostawić około 10 cm wolnej przestrzeni do krawędzi pojemnika i zalewamy rośliny wodą
Co podlewać gnojówką z pokrzywy?
Rozcieńczamy przygotowany roztwór nawozu z pokrzyw z wodą (w stosunku 1:10) i podlewamy nim rośliny. Delikatne rośliny lepiej podlać bardziej rozcieńczoną gnojówką. Idealnie nadaje się do nawożenia większości warzyw. Można nią podlewać pomidory, truskawki, maliny, a także róże oraz innych kwiaty.
Czego nie podlewać gnojówką z pokrzywy?
Pokrzywa pod ogórki czy pod korzeń pomidora tak! Niestety, nie wszystkie warzywa lubią podlewanie gnojówką. Nie tolerują jej:
- fasola
- groch
- czosnek
- cebula
Nie zaleca się także podlewania gnojówką z pokrzywy warzyw korzeniowych oraz warzyw o krótkim okresie wegetacji (stosowanie w ich uprawie gnojówki z pokrzywy, która zawiera sporo azotu, może powodować nagromadzenie się w tych warzywach szkodliwych azotanów).
Kiedy gnojówka z pokrzywy jest gotowa do użycia?
Zostawiamy przygotowany nawóz z pokrzyw na minimum 2 tygodnie (do 20 dni), codziennie mieszając, by dostarczyć pokrzywom dodatkowy tlen potrzebny do fermentacji. Gnojówka z pokrzywy będzie gotowa, gdy przestanie się burzyć i nabierze ciemniejszego koloru.
Jak często podlewać gnojówką z pokrzyw?
Zalecana częstotliwość to jedno podlewanie co około 2 tygodnie. Jeżeli będziemy podlewać rośliny regularnie, poprawimy ich wzrost oraz polepszymy i przyspieszymy proces wytwarzania chlorofilu, dzięki czemu rośliny są lepiej i intensywniej wybarwione. Nawóz z pokrzywy dodatkowo zachęca dżdżownice, które poprawią porowatość gleby, dodatkowo ją użyźniając.
Jak długo może stać gnojówka z pokrzyw?
Jeśli pojemnik umieścimy z zacienionym miejscu, to spokojne może stać ponad miesiąc, choć lepiej postawić ją w ustronnym miejscu, ponieważ "pachnie" na odległość.
Gnojówka z pokrzywy jako naturalny środek ochrony
Gnojówka z pokrzywy świetnie sprawdza się jako środek ochronny – zapobiega chorobom grzybowym, mszycom i przędziorkom. Aby przygotować preparat do oprysku należy 1 kg świeżego ziela (zebranego przed kwitnieniem) lub 200 g suszonego zalać 10 l wody i pozostawić do fermentacji na dwa-cztery tygodnie, w zależności od temperatury (w wyższej proces zachodzi szybciej). Gotowa gnojówka jest ciemna, przejrzysta i się nie pieni. Opryskuje się nią rośliny wiosną, w rozcieńczeniu 1:10.
Nawóz z pokrzywy krok po kroku. Zobacz zdjęcia
Gnojówka z pokrzywy – co kryje się w jej składzie?
Przede wszystkim jest to prawdziwa bomba azotowa – pierwiastek ten w łatwo przyswajalnej formie odpowiada za bujny wzrost części zielonych roślin, intensywną produkcję chlorofilu i zdrowy wygląd liści. Oprócz azotu, nawóz ten dostarcza kluczowych makroelementów, takich jak potas, fosfor, wapń i magnez, a także cennych mikroelementów, w tym żelaza, krzemu, manganu i cynku.
W sfermentowanym roztworze znajdziemy również koktajl witamin (m.in. C, K i z grupy B), kwasy organiczne (np. kwas mrówkowy), a także liczne enzymy i fitoncydy. Te ostatnie związki działają jak naturalne antybiotyki, wzmacniając odporność roślin na choroby grzybowe i odstraszając niektóre szkodniki.
Jak zneutralizować nieprzyjemny zapach gnojówki?
Jedyną istotną wadą nawozu z pokrzyw jest jego intensywny nieprzyjemny zapach, który powstaje podczas fermentacji. Istnieją jednak proste i sprawdzone metody, aby go zredukować.
- Najpopularniejszym sposobem jest dodanie do przygotowywanego roztworu garści mączki bazaltowej lub dolomitu. Minerały te skutecznie wiążą lotne związki siarki i amoniaku, które są głównymi winowajcami przykrej woni.
- Innym skutecznym rozwiązaniem jest wzbogacenie gnojówki o tzw. efektywne mikroorganizmy (EMY), dostępne w sklepach ogrodniczych. Wprowadzenie pożytecznych bakterii do mieszaniny nie tylko niweluje smród, ale także przyspiesza proces fermentacji i dodatkowo wzbogaca końcowy produkt o cenne dla gleby mikroorganizmy.
Najczęstsze błędy przy stosowaniu gnojówki z pokrzywy
- podlewanie nierozcieńczonym roztworem
- używanie metalowego wiadra
- oprysk w pełnym słońcu
- zbyt częste nawożenie
- podlewanie cebuli i czosnku