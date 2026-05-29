Czerwiec w ogrodzie to okres przejściowy pomiędzy wiosną a latem, dlatego z reguły cechuje go zmienna pogoda z dużymi opadami deszczu. Istnieje nawet przysłowie „Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody, często naśladuje”. W porównaniu z poprzednimi miesiącami w czerwcu temperatura powietrza jest jednak wyższa. To dobre warunki dla roślin warzywnych uprawianych dla plonu.

Jakie warzywa zbiera się w czerwcu?

W czerwcu w ogrodzie można zbierać wiele gatunków warzyw, które były wysiane bądź wysadzone do gruntu wczesną wiosną. Należą do nich:

Kapusta wczesna – zbiory można przyśpieszyć osłaniając warzywa folią perforowaną lub włókniną. W czerwcu zbiera się zwykle kapustę posadzoną w marcu i kwietniu pod osłonami.

Kalafior – zbiór przeprowadza się stopniowo, w miarę dojrzewania róż. Róże wycina się, gdy osiągną finalne rozmiary, ale wciąż jeszcze są zwarte i gładkie. Wycinając kalafiora należy pozostawić przy róży kilka ochronnych liści. Aby kalafior (odmiany wczesne) dał plon w czerwcu, rozsadę należy sadzić w marcu i kwietniu.

Brokuł – warzywo zbiera się podobnie jak kalafiora. Plony w czerwcu pochodzą od roślin wysadzanych w kwietniu i na początku maja.

Buraki ćwikłowe – w czerwcu warto zbierać buraki dla botwinki. Aby zbiór w tym okresie był możliwy, nasiona trzeba wysiać wprost do gruntu w kwietniu. Korzenie powinny mieć średnicę powyżej 2cm.

Rzodkiewka – warzywo można wysiewać partiami, np.: co 2 tygodnie od wczesnej wiosny. Niewskazana jest jedynie uprawa w miesiącach letnich – wtedy roślina wykazuje tendencję do zakwitów.

Sałata – sałatę zbiera się w miarę potrzeb – w godzinach popołudniowych. O tej porze dnia jest bardziej odporna na uszkodzenia i jednocześnie zawiera mniej azotanów.

Kalarepa – wczesne odmiany można zbierać już po 6-7 tygodniach od wysadzenia rozsady. Zbiór przeprowadza się jeszcze przed pełnym dorośnięciem zgrubień (później łykowacieją).

Jakie warzywa można siać w czerwcu prosto do gruntu?

Czerwiec to nie tylko czas pierwszych zbiorów, ale również doskonały moment na wysiew warzyw, które będą owocować późnym latem i jesienią. Na grządkach zwolnionych po nowalijkach warto zasiać gatunki ciepłolubne. Przez cały miesiąc można wysiewać późne odmiany buraka ćwikłowego, przeznaczone na przetwory i zimowe przechowywanie, a także fasolkę szparagową i koper ogrodowy, co zapewni ciągłość zbiorów.

Pierwsza połowa czerwca to idealny termin na siew cukinii, patisonów, ogórków oraz kukurydzy. Można również wysiać nasiona marchwi, jednak należy wybierać odmiany o krótkim okresie wegetacji. W drugiej połowie miesiąca przychodzi pora na koper włoski, sałatę łodygową oraz endywię. Kluczowe dla powodzenia tych upraw jest regularne podlewanie, ponieważ wysokie temperatury i długi dzień sprzyjają szybkiemu przesuszaniu się gleby.

Pielęgnacja warzywnika w czerwcu – o czym pamiętać?

Intensywny wzrost roślin w czerwcu wymaga od ogrodnika szczególnej uwagi. Najważniejszym zadaniem jest regularne nawadnianie, zwłaszcza w okresach bezdeszczowych. Podlewanie najlepiej wykonywać wcześnie rano lub wieczorem, aby ograniczyć parowanie wody. Równie istotne jest systematyczne odchwaszczanie, ponieważ chwasty skutecznie konkurują z warzywami o wodę, światło i składniki odżywcze w glebie.

Czerwiec to również czas wzmożonej aktywności szkodników. Szczególną czujność należy zachować w przypadku młodych siewek warzyw dyniowatych, które są przysmakiem ślimaków. Warto także kontrolować uprawy pod kątem chorób i w razie potrzeby szybko reagować. Po obfitych opadach deszczu zaleca się delikatne spulchnienie wierzchniej warstwy gleby, aby zapobiec tworzeniu się twardej skorupy utrudniającej roślinom wzrost.

